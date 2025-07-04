Трансферное лето 2025 в Украине. Таблица переходов клубов УПЛ

Защитники: Гиорги Гочолеишвили (Копенгаген, возвращение из аренды) Роман Савченко (Черноморец, возвращение из аренды) Даниил Удод (Черноморец, возвращение из аренды) Лука Лацабидзе (Черноморец, возвращение из аренды) Эдуард Козик (Колос, возвращение из аренды) Став Лемкин (Маккаби Тель-Авив, возвращение из аренды) Виктор Корниенко (Ворскла, возвращение из аренды) Полузащитники: Олег Очеретько (Карпаты, возвращение из аренды) Михаил Хромей (Черноморец, возвращение из аренды) Кирилл Сигеев (Черноморец, возвращение из аренды) Нападающие: Хусрав Тоиров (Черноморец, возвращение из аренды) Лукас Захора (Дубрава, возвращение из аренды) Дмитрий Топалов (ЛНЗ, возвращение из аренды)



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