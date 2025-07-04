Трансферное лето 2025 в Украине. Таблица переходов клубов УПЛ
Sport.ua следит за трансферной работой украинских клубов во время летнего межсезонье
Вашему вниманию предлагается таблица летних трансферов клубов украинской Премьер-лиги.
При просмотре с телефона таблицу можно прокрутить влево-вправо.
ОБНОВЛЯЕТСЯ
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Пришли или могут прийти
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Команда
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Ушли или могут уйти
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Защитники:
Алексей Гусев (Металлист 1925, возвращение из аренды)
Александр Сирота (Маккаби Хайфа, возвращение из аренды)
Полузащитники:
Навин Малыш (Ворскла)
Александр Яцык (Заря, возвращение из аренды)
Максим Василец (Заря, возвращение из аренды)
Артем Слесар (Заря, возвращение из аренды)
Джастин Лонвейк (Виборг, возвращение из аренды)
Решат Рамадани (Шкендия, возвращение из аренды)
Нападающие:
Владислав Супряга (Заря, возвращение из аренды)
Эрик Рамирес (Тигре, возвращение из аренды)
Витиньо (Интернасьональ, возвращение из аренды)
Георгий Цитаишвили (Гранада, возвращение из аренды)
Самба Диалло (Хапоэль Тель-Авив)
Анхель Торрес (свободный агент)
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Защитники:
Валерий Лучкевич (без клуба)
Полузащитники:
Навин Малыш (Заря, аренда)
Артем Слесар (Заря)
Антон Царенко (Лехия Гданськ, аренда)
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Нападающие:
Жота (Санжоаненсе, свободный агент)
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Вратари:
Георгий Ермаков (Маккаби Хайфа, завершение аренды)
Защитники:
Сергей Логинов (без клуба)
Артем Шабанов (Металлист 1925, свободный агент)
Александр Мартынюк (Металлист 1925, 1.5 млн евро)
Полузащитники:
Иван Калюжный (Металлист 1925, свободный агент)
Юрий Копына (без клуба)
Владимир Шепелев (без клуба)
Нападающие:
Александр Филиппов (Полесье, свободный агент)
Джевани (Тегу, свободный агент)
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Защитники:
Гиорги Гочолеишвили (Копенгаген, возвращение из аренды)
Роман Савченко (Черноморец, возвращение из аренды)
Даниил Удод (Черноморец, возвращение из аренды)
Лука Лацабидзе (Черноморец, возвращение из аренды)
Эдуард Козик (Колос, возвращение из аренды)
Став Лемкин (Маккаби Тель-Авив, возвращение из аренды)
Виктор Корниенко (Ворскла, возвращение из аренды)
Полузащитники:
Олег Очеретько (Карпаты, возвращение из аренды)
Михаил Хромей (Черноморец, возвращение из аренды)
Кирилл Сигеев (Черноморец, возвращение из аренды)
Нападающие:
Хусрав Тоиров (Черноморец, возвращение из аренды)
Лукас Захора (Дубрава, возвращение из аренды)
Дмитрий Топалов (ЛНЗ, возвращение из аренды)
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Защитники:
Став Лемкин (Твенте, 1.5 млн евро)
Полузащитники:
Андрей Тотовицкий (без клуба)
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Полузащитники:
Бар Лин (Маккаби Тель-Авив, аренда)
Анте Бекавач (Посушье)
Нападающие:
Хосе Флорес (Стронгест, аренда)
Оче Очовечи (Габала, возвращение из аренды)
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Вратари:
Андрей Клищук (Карпаты, свободный агент)
Защитники:
Андрей Понедельник (без клуба)
Владимир Якимец (без клуба)
Полузащитники:
Клемент Фердинанд Икенна (Левски София, завершение аренды)
Денис Кузык (ЛНЗ, 700 тыс. евро)
Юрий Вакулко (Ордабасы, свободный агент)
Максим Лунев (без клуба)
Дмитрий Хомченовский (без клуба)
Нападающие:
Даниэль Соса (Актобе, свободный агент)
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Полузащитники:
Эмиль Мустафаев (Черноморец, возвращение из аренды)
Нападающие:
Александр Филиппов (Александрия, свободный агент)
Николай Гайдучик (Верес, 260 тыс. евро)
Венделл (Верес, возвращение из аренды)
Бени Макуана (ЛНЗ, возвращение из аренды)
Димитар Трайков (Дугополье, возвращение из аренды)
Луифер Эрнандес (Винотинто, возвращение из арендыи)
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Нападающие:
Адмир Бристрич (Олимпия, завершение аренды)
Пайшао (Васко да Гама, завершение аренды)
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Вратари:
Андрей Клищук (Кривбасс, свободный агент)
Защитники:
Жан Педросо (Корибита, 1.5 млн евро)
Полузащитники:
Бруниньо (Атлетико Минейро)
Евгений Пастух (Рух, возвращение из аренды)
Нападающие:
Ярослав Карабин (Рух, свободный агент)
Вадим Сидун (Нива Тернополь, возвращение из аренды)
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Вратари:
Александр Ильющенков (без клуба)
Защитники:
Тарас Сакив (Буковина, свободный агент)
Жан Педросо (Корибита, завершение аренды)
Полузащитники:
Олег Очеретько (Шахтер, завершение аренды)
Патрисио Танда (Расинг, завершение аренды)
Бруниньо (Атлетико Минейро, завершение аренды)
Нападающие:
Орест Кузык (без клуба)
Евгений Подлепенец (без клуба)
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Защитники:
Олег Горин (без клуба)
Роман Дидык (ЛНЗ, 500 тыс. евро)
Полузащитники:
Артур Рябов (ЛНЗ, свободный агент)
Юрий Тлумак (без клуба)
Нападающие:
Юрий Климчук (Колос, 400 тыс. евро)
Ярослав Карабин (Карпаты, 600 тыс. евро)
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Защитники:
Андрия Яньич (Радник Биелина)
Кристофер Нваезе (Милсами, возвращение из аренды)
Полузащитники:
Артем Слесар (Динамо)
Навин Малыш (Динамо, аренда)
Иван Головкин (Колос-2, возвращение из аренды)
Нападающие:
Владислав Бугай (Металлист 1925, возвращение из аренды)
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Вратари:
Дмитрий Мацапура (без клуба)
Защитники:
Игорь Кирюханцев (без клуба)
Полузащитники:
Алексей Хахлев (без клуба)
Артем Слесар (Динамо, завершение аренды)
Александр Яцык (Динамо, завершение аренды)
Максим Василец (Динамо, завершение аренды)
Нападающие:
Денис Антюх (Металлист 1925, свободный агент)
Владислав Бугай (без клуба)
Владислав Супряга (Динамо, завершение аренды)
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Вратари:
Валентин Горох (Колос, свободный агент)
Захисники:
Константинос Стамулис (Анортосис, свободный агент)
Илья Козубенко (Скала Стрый, возвращение из аренды)
Полузащитники:
Виталий Бойко (ЛНЗ, свободный агент)
Нападающие:
Марко Мрвальевич (ЛКС Лодзь, возвращение из аренды)
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Вратари:
Богдан Когут (конец карьеры)
Защитники:
Василий Гакман (без клуба)
Евгений Шевченко (Оболонь, свободный агент)
Нападающие:
Николай Гайдучик (Полесье, 260 тыс. евро)
Руслан Степанюк (без клуба)
Венделл (Полесье, завершение аренды)
Луан Кампос (Америка Минейро, завершение аренды)
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Вратари:
Алексей Паламарчук (Ингулец)
Иван Дубовой (Тростянец, возвращение из аренды)
Защитники:
Роман Дидык (Рух, 500 тыс. евро)
Петр Стасюк (Оболонь, возвращение из аренды)
Полузащитники:
Артур Рябов (Рух, свободный агент)
Денис Кузык (Кривбасс, 700 тыс. евро)
Арад Бар (Маккаби Петах-Тиква, возвращение из аренды)
Нападающие:
Даниил Кравчук (Эпицентр)
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Вратари:
Евгений Кучеренко (Данди, 300 тыс. евро)
Герман Пеньков (Буковина, свободный агент)
Защитники:
Петр Стасюк (Буковина, свободный агент)
Полузащитники:
Виталий Бойко (Верес, свободный агент)
Оливье Тилль (без клуба)
Арад Бар (без клуба)
Молло Бессала (Шериф, аренда)
Нападающие:
Дмитрий Топалов (Шахтер, завершение аренды)
Бени Макуана (Полесье, завершение аренды)
Александр Якименко (без клуба)
Владислав Наумец (Ордабасы, свободный агент)
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Защитники:
Каталин Кукош (Зимбру, возвращение из аренды)
Полузащитники:
Олег Ильин (Колос, возвращение из аренды)
Нападающие:
Юрий Климчук (Рух, 400 тыс. євро)
Антон Салабай (Ворскла, возвращение из аренды)
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Вратари:
Валентин Горох (Верес, свободный агент)
Защитники:
Тимофей Сухарь (без клуба)
Эдуард Козик (Шахтер, завершение аренды)
Нападающие:
Джованни Боливар (Альбасете, завершение аренды)
Алексей Сидоров (Металлист 1925, завершение аренды)
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Вратари:
Никита Минчев (без клуба)
Защитники:
Никита Кононов (ЮКСА)
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Вратари:
Богдан Васецкий (без клуба)
Полузащитники:
Богдан Шмигельский (Агробизнес, свободный агент)
Владимир Тименко (без клуба)
Денис Червинский (без клуба)
|
Нападающие:
Андрей Борячук (Металлист 1925, свободный агент)
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Эпицентр
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Защитники:
Александр Жмуйда (без клуба)
Полузащитники:
Никита Полюлях (без клуба)
Максим Процив (без клуба)
Нападающие:
Даниил Кравчук (ЛНЗ, свободный агент)
|
Вратари:
Вадим Сташкив (Левый Берег, свободный агент)
Защитники:
Евгений Шевченко (Верес, свободный агент)
Дмитрий Семенов (Левый Берег, свободный агент)
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Вратари:
Александр Рыбка (конец карьеры)
Артем Кичак (конец карьеры)
Защитники:
Даниил Карась (Буковина, свободный агент)
Александр Осман (Черноморец, свободный агент)
Петр Стасюк (ЛНЗ, завершение аренды)
Полузащитники:
Вадим Витенчук (Буковина, свободный агент)
Виталий Груша (Буковина, свободный агент)
Олег Ильин (Колос, завершение аренды)
Нападающие:
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Защитники:
Артем Шабанов (Александрия, свободный агент)
Александр Мартынюк (Александрия, 1.5 млн евро)
Евгений Павлюк (Ворскла, 520 тыс. евро)
Илья Крупский (Ворскла, возвращение из аренды)
Евгений Пасич (Ворскла, возвращение из аренды)
Юрий Потимков (Кудровка, возвращение из аренды)
Полузащитники:
Иван Калюжный (Александрия, свободный агент)
Игорь Когут (Черноморец, возвращение из аренды)
Нападающие:
Алексей Сидоров (Колос, возвращение из аренды)
Денис Антюх (Заря, свободный агент)
Раймонд Овусу (Хорн, возвращение из аренды)
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Защитники:
Алексей Гусев (Динамо, завершение аренды)
Александр Черноморец (без клуба)
Игорь Курило (без клуба)
Максим Жичиков (без клуба)
Полузащитники:
Голден Мафвента (Конкордия, завершение аренды)
Педро Артур (Вишков, завершение аренды)
Дмитрий Кравченко (без клуба)
Нападающие:
Владислав Бугай (Заря, завершение аренды)
Андрей Борячук (Эпицентр, свободный агент)
Андрей Чирук (без клуба)
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Защитники:
Владислав Шаповал (Левый Берег, сводобный агент)
Александр Николишин (Локомотив, возвращение из аренды)
Евгений Морозко (без клуба)
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Защитники:
Юрий Потимков (Металлист 1925, завершение аренды)
Роман Гагун (без клуба)
Полузащитники:
Никита Тепляков (без клуба)
Нападающие:
Илья Зубков (без клуба)
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