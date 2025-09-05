Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ОФИЦИАЛЬНО. ЛНЗ переманил очередного футболиста Руха
Украина. Премьер лига
05 сентября 2025, 16:53 | Обновлено 05 сентября 2025, 16:56
328
1

ОФИЦИАЛЬНО. ЛНЗ переманил очередного футболиста Руха

Евгений Пастух сменил клубную прописку в УПЛ

05 сентября 2025, 16:53 | Обновлено 05 сентября 2025, 16:56
328
1
ОФИЦИАЛЬНО. ЛНЗ переманил очередного футболиста Руха
ФК Рух

Черкасский ЛНЗ официально объявил о подписании украинского полузащитника Евгения Пастуха, недавно покинувшего львовский «Рух». Об этом пишет клубная пресс-служба.

«⚡️Евгений Пастух – новичок ЛНЗ⚡️», – лаконично говорится в сообщении.

По официальной информации 21-летний полузащитник, контракт которого принадлежал львовским «Карпатам», перебрался в расположение «фиолетовых» на правах аренды. О финансовых аспектах соглашения никакой информации нет.

На днях руководство «фиолетовых» решило прекратить сотрудничество с украинским полузащитником Богданом Кушниренко и нигерийским форвардом Фрэнсисом Момо.

По теме:
Помог Ванат. Жирона – в топ-5 по трансферным расходам Ла Лиги
ОФИЦИАЛЬНО. Верес арендовал игрока сборной Украины U-21
Богдан КУШНИРЕНКО: «Мне хочется, чтобы команда выигрывала»
ЛНЗ Черкассы Евгений Пастух (футболист) Рух Львов трансферы трансферы УПЛ
Олег Вахоцкий Источник: ФК ЛНЗ
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Украина – Франция. Прогноз и анонс на матч квалификации ЧМ-2026
Футбол | 05 сентября 2025, 16:45 28
Украина – Франция. Прогноз и анонс на матч квалификации ЧМ-2026
Украина – Франция. Прогноз и анонс на матч квалификации ЧМ-2026

Поединок состоится 5 сентября и начнется в 21:45 по Киеву

Исландия – Азербайджан. Прогноз, анонс на матч квалификации чемпионата мира
Футбол | 05 сентября 2025, 17:34 0
Исландия – Азербайджан. Прогноз, анонс на матч квалификации чемпионата мира
Исландия – Азербайджан. Прогноз, анонс на матч квалификации чемпионата мира

Поединок состоится 5 сентября в 21:45 по Киеву

Чеферин без маски. Босс УЕФА бьет по Украине из-за распрей с Шевченко?
Футбол | 05.09.2025, 12:52
Чеферин без маски. Босс УЕФА бьет по Украине из-за распрей с Шевченко?
Чеферин без маски. Босс УЕФА бьет по Украине из-за распрей с Шевченко?
WBO приняла решение по Усику. Стало известно, что будет с титулом
Бокс | 05.09.2025, 05:44
WBO приняла решение по Усику. Стало известно, что будет с титулом
WBO приняла решение по Усику. Стало известно, что будет с титулом
«Этому черту жизни не будет». Ультрас Динамо отреагировали на трансфер
Война | 05.09.2025, 11:27
«Этому черту жизни не будет». Ультрас Динамо отреагировали на трансфер
«Этому черту жизни не будет». Ультрас Динамо отреагировали на трансфер
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Platonov
не поможет в топ 5 лнз не будет
Ответить
0
Популярные новости
Андрей ШЕВЧЕНКО: «Мир теряет человека, я – друга. Дорогой, спасибо за все»
Андрей ШЕВЧЕНКО: «Мир теряет человека, я – друга. Дорогой, спасибо за все»
05.09.2025, 07:39
Футбол
Президент УЕФА: «Хотели вернуть сборные россии – началась такая истерия»
Президент УЕФА: «Хотели вернуть сборные россии – началась такая истерия»
03.09.2025, 18:11 39
Футбол
Тренер: «Ломаченко стал бы лучшим бойцом в истории, если бы этого не делал»
Тренер: «Ломаченко стал бы лучшим бойцом в истории, если бы этого не делал»
04.09.2025, 08:27
Бокс
Леннокс Льюис назвал самый тяжелый бой в карьере. Вспомнил Кличко?
Леннокс Льюис назвал самый тяжелый бой в карьере. Вспомнил Кличко?
03.09.2025, 21:50
Бокс
Чемпион хочет заплатить сопернику, чтобы не драться с ним. Его мечта – Усик
Чемпион хочет заплатить сопернику, чтобы не драться с ним. Его мечта – Усик
03.09.2025, 21:13
Бокс
Усик получил вызов на бой от боксера, которого сватали Кличко
Усик получил вызов на бой от боксера, которого сватали Кличко
04.09.2025, 00:40
Бокс
Источник: Владелец украинского клуба оказался аферистом и сотрудничал с рф
Источник: Владелец украинского клуба оказался аферистом и сотрудничал с рф
04.09.2025, 11:50 15
Футбол
Динамо выступило с официальным заявлением по скандалу вокруг новичка и рф
Динамо выступило с официальным заявлением по скандалу вокруг новичка и рф
04.09.2025, 15:43 330
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем