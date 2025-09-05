ОФИЦИАЛЬНО. ЛНЗ переманил очередного футболиста Руха

Черкасский ЛНЗ официально объявил о подписании украинского полузащитника Евгения Пастуха, недавно покинувшего львовский «Рух». Об этом пишет клубная пресс-служба.

«⚡️Евгений Пастух – новичок ЛНЗ⚡️», – лаконично говорится в сообщении.

По официальной информации 21-летний полузащитник, контракт которого принадлежал львовским «Карпатам», перебрался в расположение «фиолетовых» на правах аренды. О финансовых аспектах соглашения никакой информации нет.

На днях руководство «фиолетовых» решило прекратить сотрудничество с украинским полузащитником Богданом Кушниренко и нигерийским форвардом Фрэнсисом Момо.