Экс-звезда АПЛ стал тренером в клубе Мбаппе
Гаэль Клиши стал главным тренером Кана
Бывший защитник «Арсенала», «Манчестер Сити» и национальной команды Франции Гаэль Клиши стал главным тренером «Кана».
Данный клуб принадлежит семье нападающего мадридского «Реала» Килиана Мбаппе. На текущий момент коллектив выступает в третьем французском дивизионе и располагается на десятой строчке турнирной таблицы.
На закате игровой карьеры Клиши уже пробовал себя в качестве играющего тренера, выступая за «Истанбул» и «Серветт». Позже специалист входил в штаб Тьерри Анри в молодежной сборной Франции (U–21).
Под их совместным руководством национальная команда выиграла серебряные медали на Олимпиаде–2024 в Париже.
