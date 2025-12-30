Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Экс-звезда АПЛ стал тренером в клубе Мбаппе
Франция
30 декабря 2025, 02:32
Гаэль Клиши стал главным тренером Кана

Twitter. Гаэль Клиши

Бывший защитник «Арсенала», «Манчестер Сити» и национальной команды Франции Гаэль Клиши стал главным тренером «Кана».

Данный клуб принадлежит семье нападающего мадридского «Реала» Килиана Мбаппе. На текущий момент коллектив выступает в третьем французском дивизионе и располагается на десятой строчке турнирной таблицы.

На закате игровой карьеры Клиши уже пробовал себя в качестве играющего тренера, выступая за «Истанбул» и «Серветт». Позже специалист входил в штаб Тьерри Анри в молодежной сборной Франции (U–21).

Под их совместным руководством национальная команда выиграла серебряные медали на Олимпиаде–2024 в Париже.

Гаэль Клиши Килиан Мбаппе Кан Реал Мадрид Тьерри Анри Арсенал Лондон Манчестер Сити
Михаил Олексиенко Источник
