Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Зинченко отказался играть за 19-кратного чемпиона по политическим причинам
Англия
08 февраля 2026, 23:42
Зинченко отказался играть за 19-кратного чемпиона по политическим причинам

Украинец имел вариант с «Фенербахче»

Зинченко отказался играть за 19-кратного чемпиона по политическим причинам
Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Зинченко

Украинский футболист Александр Зинченко мог в прошлом трансферном окне сменить клуб и имел два предложения.

Как сообщает журналист, в прошлом трансферном окне Зинченко серьезно интересовался «Фенербахче», представители которого даже приезжали в Лондон и вели переговоры. В итоге Зинченко отказал туркам по политическим причинам, ведь турецкий клуб активно сотрудничает с россиянами.

Также отмечается, что у украинца был вариант с «Марселем» — ему предлагали трехлетний контракт, но с гораздо меньшей зарплатой, чем футболист ожидал, что и стало причиной отказа.

В итоге в летнее трансферное окно Зинченко на правах аренды перешел в «Ноттингем Форест», а уже этой зимой уехал в Нидерланды играть за «Аякс».

Александр Зинченко Фенербахче Марсель трансферы АПЛ трансферы Арсенал Лондон Аякс
Дмитрий Олийченко Источник: Виктор Вацко
