Зинченко отказался играть за 19-кратного чемпиона по политическим причинам
Украинец имел вариант с «Фенербахче»
Украинский футболист Александр Зинченко мог в прошлом трансферном окне сменить клуб и имел два предложения.
Как сообщает журналист, в прошлом трансферном окне Зинченко серьезно интересовался «Фенербахче», представители которого даже приезжали в Лондон и вели переговоры. В итоге Зинченко отказал туркам по политическим причинам, ведь турецкий клуб активно сотрудничает с россиянами.
Также отмечается, что у украинца был вариант с «Марселем» — ему предлагали трехлетний контракт, но с гораздо меньшей зарплатой, чем футболист ожидал, что и стало причиной отказа.
В итоге в летнее трансферное окно Зинченко на правах аренды перешел в «Ноттингем Форест», а уже этой зимой уехал в Нидерланды играть за «Аякс».
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Старая синьоры и орлы поделили очки (2:2) в матче 24-го тура Серии А 2025/26
«Милан» следит за украинским игроком