Major League Soccer
08 февраля 2026, 00:02
Лионель Месси выбрал себе новый клуб. Аргентинец вернется в Европу

Футболист на правах аренды переберется в «Галатасарай»

08 февраля 2026, 00:02 |
Getty Images/Global Images Ukraine. Лионель Месси

Восьмикратный обладатель Золотого мяча Лионель Месси дал согласие на переход в «Галатасарай», сообщает источник.

Аргентинец уже продлил контракт с «Интер Майами» до 2028 года, однако главной целью для него остается оптимальная подготовка к ЧМ-2026. Именно поэтому Месси согласился на вариант краткосрочного возвращения в Европу.

В прошлом сезоне Месси провел 49 матчей, в которых забил 43 гола и отдал 26 результативных передач.

Ранее вице-президент «Ньюэллс Олд Бойз» Мануэль Медина подтвердил, что клуб работает над подписанием Лионеля Месси из «Интер Майами».

Галатасарай трансферы Major League Soccer (MLS) Лионель Месси чемпионат Турции по футболу Интер Майами
Дмитрий Олийченко Источник: TransferFeed
Комментарии
