Лионель Месси выбрал себе новый клуб. Аргентинец вернется в Европу

Восьмикратный обладатель Золотого мяча Лионель Месси дал согласие на переход в «Галатасарай», сообщает источник.

Аргентинец уже продлил контракт с «Интер Майами» до 2028 года, однако главной целью для него остается оптимальная подготовка к ЧМ-2026. Именно поэтому Месси согласился на вариант краткосрочного возвращения в Европу.

В прошлом сезоне Месси провел 49 матчей, в которых забил 43 гола и отдал 26 результативных передач.

Ранее вице-президент «Ньюэллс Олд Бойз» Мануэль Медина подтвердил, что клуб работает над подписанием Лионеля Месси из «Интер Майами».