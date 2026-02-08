Лионель Месси выбрал себе новый клуб. Аргентинец вернется в Европу
Футболист на правах аренды переберется в «Галатасарай»
Восьмикратный обладатель Золотого мяча Лионель Месси дал согласие на переход в «Галатасарай», сообщает источник.
Аргентинец уже продлил контракт с «Интер Майами» до 2028 года, однако главной целью для него остается оптимальная подготовка к ЧМ-2026. Именно поэтому Месси согласился на вариант краткосрочного возвращения в Европу.
В прошлом сезоне Месси провел 49 матчей, в которых забил 43 гола и отдал 26 результативных передач.
Ранее вице-президент «Ньюэллс Олд Бойз» Мануэль Медина подтвердил, что клуб работает над подписанием Лионеля Месси из «Интер Майами».
