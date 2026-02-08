Миколенко догнал Воронина по ассистам в АПЛ. У кого из украинцев больше?

Украинский защитник «Эвертона» Виталий Миколенко сделал свой 3-й ассист в АПЛ.

Это произошло в матче 25-го тура, в котором «Эвертон» на выезде победил «Фулхэм» со счетом 2:1.

Первый гол гостей в этой игре был забит именно с помощью украинца.

Миколенко по количеству результативных передач в АПЛ догнал Андрея Воронина, который когда-то также имел 3 ассиста в лиге в составе «Ливерпуля».

Теперь большее количество ассистов в АПЛ имеют только 5 украинцев: Александр Зинченко (12), Андрей Шевченко (7), Сергей Ребров (7), Олег Лужный (5) и Михаил Мудрик (4).

Ассисты украинцев в АПЛ:

12 – Александр Зинченко (7 – «Манчестер Сити», 5 – «Арсенал»)

7 – Андрей Шевченко (7 – «Челси»)

7 – Сергей Ребров (7 – «Тоттенхэм Хотспур»)

5 – Олег Лужный (5 – «Арсенал»)

4 – Михаил Мудрик (4 – «Челси»)

3 – Андрей Воронин (3 – «Ливерпуль»)

3 – Виталий Миколенко (3 – «Эвертон»)

2 – Андрей Ярмоленко (2 – «Вест Хэм Юнайтед»)

2 – Егор Ярмолюк (2 – «Брентфорд»)

1 – Илья Забарный (1 – «Борнмут»)

Виталий Миколенко, статистика выступлений за «Эвертон»: