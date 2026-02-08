Миколенко догнал Воронина по ассистам в АПЛ. У кого из украинцев больше?
Вспомним всех украинских футболистов, которые отмечались результативными передачами в Премьер-Лиге
Украинский защитник «Эвертона» Виталий Миколенко сделал свой 3-й ассист в АПЛ.
Это произошло в матче 25-го тура, в котором «Эвертон» на выезде победил «Фулхэм» со счетом 2:1.
Первый гол гостей в этой игре был забит именно с помощью украинца.
Миколенко по количеству результативных передач в АПЛ догнал Андрея Воронина, который когда-то также имел 3 ассиста в лиге в составе «Ливерпуля».
Теперь большее количество ассистов в АПЛ имеют только 5 украинцев: Александр Зинченко (12), Андрей Шевченко (7), Сергей Ребров (7), Олег Лужный (5) и Михаил Мудрик (4).
Ассисты украинцев в АПЛ:
- 12 – Александр Зинченко (7 – «Манчестер Сити», 5 – «Арсенал»)
- 7 – Андрей Шевченко (7 – «Челси»)
- 7 – Сергей Ребров (7 – «Тоттенхэм Хотспур»)
- 5 – Олег Лужный (5 – «Арсенал»)
- 4 – Михаил Мудрик (4 – «Челси»)
- 3 – Андрей Воронин (3 – «Ливерпуль»)
- 3 – Виталий Миколенко (3 – «Эвертон»)
- 2 – Андрей Ярмоленко (2 – «Вест Хэм Юнайтед»)
- 2 – Егор Ярмолюк (2 – «Брентфорд»)
- 1 – Илья Забарный (1 – «Борнмут»)
Виталий Миколенко, статистика выступлений за «Эвертон»:
- 146 матчей (131 – АПЛ, 9 – Кубок Англии, 6 – Кубок Лиги)
- 4 гола (4 – АПЛ)
- 4 ассиста (3 – АПЛ, 1 – Кубок Лиги)
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Американец – об Али
Мирон Богданович – о заявлениях Джанни Инфантино