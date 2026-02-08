Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Англия
Миколенко догнал Воронина по ассистам в АПЛ. У кого из украинцев больше?

Вспомним всех украинских футболистов, которые отмечались результативными передачами в Премьер-Лиге

Getty Images/Global Images Ukraine. Виталий Миколенко

Украинский защитник «Эвертона» Виталий Миколенко сделал свой 3-й ассист в АПЛ.

Это произошло в матче 25-го тура, в котором «Эвертон» на выезде победил «Фулхэм» со счетом 2:1.

Первый гол гостей в этой игре был забит именно с помощью украинца.

Миколенко по количеству результативных передач в АПЛ догнал Андрея Воронина, который когда-то также имел 3 ассиста в лиге в составе «Ливерпуля».

Теперь большее количество ассистов в АПЛ имеют только 5 украинцев: Александр Зинченко (12), Андрей Шевченко (7), Сергей Ребров (7), Олег Лужный (5) и Михаил Мудрик (4).

Ассисты украинцев в АПЛ:

  • 12 – Александр Зинченко (7 – «Манчестер Сити», 5 – «Арсенал»)
  • 7 – Андрей Шевченко (7 – «Челси»)
  • 7 – Сергей Ребров (7 – «Тоттенхэм Хотспур»)
  • 5 – Олег Лужный (5 – «Арсенал»)
  • 4 – Михаил Мудрик (4 – «Челси»)
  • 3 – Андрей Воронин (3 – «Ливерпуль»)
  • 3 – Виталий Миколенко (3 – «Эвертон»)
  • 2 – Андрей Ярмоленко (2 – «Вест Хэм Юнайтед»)
  • 2 – Егор Ярмолюк (2 – «Брентфорд»)
  • 1 – Илья Забарный (1 – «Борнмут»)

Виталий Миколенко, статистика выступлений за «Эвертон»:

  • 146 матчей (131 – АПЛ, 9 – Кубок Англии, 6 – Кубок Лиги)
  • 4 гола (4 – АПЛ)
  • 4 ассиста (3 – АПЛ, 1 – Кубок Лиги)
