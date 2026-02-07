Известна оценка Малиновского за гол в суперматче чемпионата Италии

Стала известна оценка украинского полузащитника «Дженоа» Руслан Малиновского за гол в ворота «Наполи».

Команда Антонио Конте добыла победу со счетом 3:2.

Руслан Малиновский провел на поле 74 минуты, отличился голом с пенальти. Статистические порталы WhoScored и SofaScore оценили его игру в 7.0 баллов.

Лучшим по версии обоих порталов стал автор дубля в составе неаполитанской команды Расмус Хойлунд. Его игру оценили в 8.2 и 7.6 баллов соответственно.