Италия
07 февраля 2026, 22:49 |
Известна оценка Малиновского за гол в суперматче чемпионата Италии

Украинский полузащитник отличился точным ударом с пенальти

Известна оценка Малиновского за гол в суперматче чемпионата Италии
Getty Images/Global Images Ukraine. Руслан Малиновский

Стала известна оценка украинского полузащитника «Дженоа» Руслан Малиновского за гол в ворота «Наполи».

Команда Антонио Конте добыла победу со счетом 3:2.

Руслан Малиновский провел на поле 74 минуты, отличился голом с пенальти. Статистические порталы WhoScored и SofaScore оценили его игру в 7.0 баллов.

Лучшим по версии обоих порталов стал автор дубля в составе неаполитанской команды Расмус Хойлунд. Его игру оценили в 8.2 и 7.6 баллов соответственно.

Серия A Дженоа Наполи чемпионат Италии по футболу Руслан Малиновский Расмус Хойлунд Дженоа - Наполи оценки WhoScored SofaScore
Даниил Кирияка
Даниил Кирияка Sport.ua
