Известна оценка Малиновского за гол в суперматче чемпионата Италии
Украинский полузащитник отличился точным ударом с пенальти
Стала известна оценка украинского полузащитника «Дженоа» Руслан Малиновского за гол в ворота «Наполи».
Команда Антонио Конте добыла победу со счетом 3:2.
Смотрите видео голов этого матча в Telegram-канале Спортивний оглядач
Руслан Малиновский провел на поле 74 минуты, отличился голом с пенальти. Статистические порталы WhoScored и SofaScore оценили его игру в 7.0 баллов.
Лучшим по версии обоих порталов стал автор дубля в составе неаполитанской команды Расмус Хойлунд. Его игру оценили в 8.2 и 7.6 баллов соответственно.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Поединок пройдет 7 февраля в 22:00 по Киеву
Андрей Ярмоленко перешел от восстановительной работы к тренировкам с мячом