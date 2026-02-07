Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Что ждет Лунина? Реал готовит настоящую революцию летом
Испания
07 февраля 2026, 23:31 | Обновлено 07 февраля 2026, 23:32
Что ждет Лунина? Реал готовит настоящую революцию летом

В мадридском клубе должны принять решение относительно украинца

Что ждет Лунина? Реал готовит настоящую революцию летом
Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Лунин

В мадридском «Реале» ближайшим летом планируют провести полную перестройку состава команды, сообщает EsDiario.

По информации источника, точно останутся на «Сантьяго Бернабеу» Килиан Мбаппе, Винисиус Жуниор, Джуд Беллингем, Федерико Вальверде, Тибо Куртуа и Родриго Гоес. Также в «Реале» рассчитывают на Франко Мастантуоно, хотя его аренда в другой клуб не исключена.

Продать же «сливочные» планируют Эдуарда Камавингу, Франа Гарсию, Дани Себальоса, Гонсало Гарсию и Ферлана Менди. Давид Алаба и Антонио Рюдигер покинут Мадрид как свободные агенты. Та же участь, вероятно, ждет и Дани Карвахаля.

Что касается позиции вратаря, в «Реале» еще должны принять решение о том, кто будет дублером Куртуа в следующем сезоне. Если клуб сделает ставку на Франа Гонсалеса, украинец Андрей Лунина будет выставлен на трансфер.

Сообщалось, что Лунину поступило привлекательное предложение от гранда АПЛ.

Андрей Лунин Реал Мадрид чемпионат Испании по футболу Ла Лига
Антон Романенко
Антон Романенко Sport.ua
Spaceman
О,влітку разм із Зінченко в Епіцентр, там давно чекають..
