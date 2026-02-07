Что ждет Лунина? Реал готовит настоящую революцию летом

В мадридском «Реале» ближайшим летом планируют провести полную перестройку состава команды, сообщает EsDiario.

По информации источника, точно останутся на «Сантьяго Бернабеу» Килиан Мбаппе, Винисиус Жуниор, Джуд Беллингем, Федерико Вальверде, Тибо Куртуа и Родриго Гоес. Также в «Реале» рассчитывают на Франко Мастантуоно, хотя его аренда в другой клуб не исключена.

Продать же «сливочные» планируют Эдуарда Камавингу, Франа Гарсию, Дани Себальоса, Гонсало Гарсию и Ферлана Менди. Давид Алаба и Антонио Рюдигер покинут Мадрид как свободные агенты. Та же участь, вероятно, ждет и Дани Карвахаля.

Что касается позиции вратаря, в «Реале» еще должны принять решение о том, кто будет дублером Куртуа в следующем сезоне. Если клуб сделает ставку на Франа Гонсалеса, украинец Андрей Лунина будет выставлен на трансфер.

Сообщалось, что Лунину поступило привлекательное предложение от гранда АПЛ.