Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Депортация и уголовное дело. Михаил Мудрик попал в очередной скандал
Англия
05 февраля 2026, 22:42 |
Член Европарламента Ева Заянчковская-Герник – о словах Михаила

Getty Images/Global Images Ukraine. Михаил Мудрик

Украинский футболист Михаил Мудрик попал в очередной скандал, его аккаунт на платформе FACEIT был временно заблокирован. Причиной стала словесная перепалка с поляками во время игры в CS2.

Его действия осудила член Европарламента Ева Заянчковская-Герник и рассказала, что за подобное поведение нужно делать.

«В отношении Мудрика и других, кто пропагандирует волынский геноцид или оскорбляет президента Польши, должны применяться все возможные меры – от возбуждения уголовных дел до депортации и пожизненного запрета на въезд в страну», – отметила Заянчковская-Герник.

киберспорт скандал Михаил Мудрик CS2
Дмитрий Олийченко Источник: X (Twitter)
Комментарии 6
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Андрій Заліщук
Мдаааа...тернистий шлях від найперспективнішого футболіста України до лоха успішно пройдено, як так можна???
Ответить
+2
DaVinci
Ой блін... Він до вас на заробітки і не збирався. 
Ответить
0
Показать Скрыть 2 ответа
TradyT
А з якого переляку якась польська хвойда буде вирішувати кого депортувати з Великої Британії? Щось ці пшеки дуже багато на себе беруть 
Ответить
-1
Dynamo1927
Думать надо перед тем как говоришь. 
Ответить
-4
