Депортация и уголовное дело. Михаил Мудрик попал в очередной скандал
Член Европарламента Ева Заянчковская-Герник – о словах Михаила
Украинский футболист Михаил Мудрик попал в очередной скандал, его аккаунт на платформе FACEIT был временно заблокирован. Причиной стала словесная перепалка с поляками во время игры в CS2.
Его действия осудила член Европарламента Ева Заянчковская-Герник и рассказала, что за подобное поведение нужно делать.
«В отношении Мудрика и других, кто пропагандирует волынский геноцид или оскорбляет президента Польши, должны применяться все возможные меры – от возбуждения уголовных дел до депортации и пожизненного запрета на въезд в страну», – отметила Заянчковская-Герник.
