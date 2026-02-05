«Самое страшное». Экс-форвард сборной Украины пригласил Инфантино в Одессу

Бывший нападающий национальной сборной Украины Иван Гецко в эксклюзивном интервью для Sport.ua отреагировал на скандальное заявление президента ФИФА Джанни Инфантино о возвращении россиян в международный футбол:

«Убежден, если бы Инфантино побывал в последнее время в той же Одессе, он бы сразу изменил свою точку зрения, а не говорил бог знает что. Увидел бы, в каких условиях мне приходится тренировать юных футболистов, когда занятия часто прерываются воздушными тревогами и приходится во весь опор бежать в убежище, когда из-за постоянных обстрелов российского агрессора возникают перебои со светом, теплом, водой.

Но самое страшное, что гибнут мирные люди».