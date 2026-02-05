ВИДЕО. Бензема забил дебютный гол за Аль-Хиляль

В четверг, 5 февраля, «Аль-Ахдуд» принимает в рамках 20-го тура чемпионата Саудовской Аравии «Аль-Хиляль».

После первого тайма на стадионе Найрани гости ведут в счете 1:0.

Смотрите видео голов этого матча в Telegram-канале Спортивний оглядач

Единственным голом пока отметился Карим Бензема, для которого это стал дебютный гол в футболке «Аль-Хиляля» после перехода из «Аль-Иттихада».

