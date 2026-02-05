Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ВИДЕО. Бензема забил дебютный гол за Аль-Хиляль
Саудовская Аравия
05 февраля 2026, 20:23 | Обновлено 05 февраля 2026, 20:26
231
0

ВИДЕО. Бензема забил дебютный гол за Аль-Хиляль

Француз открыл счёт в матче с «Аль-Ахдудом»

05 февраля 2026, 20:23 | Обновлено 05 февраля 2026, 20:26
231
0
ВИДЕО. Бензема забил дебютный гол за Аль-Хиляль
Getty Images/Global Images Ukraine

В четверг, 5 февраля, «Аль-Ахдуд» принимает в рамках 20-го тура чемпионата Саудовской Аравии «Аль-Хиляль».

После первого тайма на стадионе Найрани гости ведут в счете 1:0.

Смотрите видео голов этого матча в Telegram-канале Спортивний оглядач

Единственным голом пока отметился Карим Бензема, для которого это стал дебютный гол в футболке «Аль-Хиляля» после перехода из «Аль-Иттихада».

ВИДЕО. Бензема забил дебютный гол за Аль-Хиляль

По теме:
Ситуация Роналду. Забеспокоились даже власти Саудовской Аравии
В Аль-Хиляле прокомментировали попытку Роналду сорвать трансфер Бензема
Клуб не знает, что делать с Роналду. В стране недовольны Криштиану
Аль-Ахдуд Аль-Хиляль чемпионат Саудовской Аравии по футболу Карим Бензема видео
Иван Чирко
Иван Чирко Sport.ua
Оцените материал
(4)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Показали характер. Шахтер победил Ригу
Футбол | 05 февраля 2026, 18:01 0
Показали характер. Шахтер победил Ригу
Показали характер. Шахтер победил Ригу

«Горняки» одержали первую победу в 2026 году, в волевом стиле одолев чемпиона Латвии

Жирона подтвердила предложение по Цыганкову. Что решил клуб
Футбол | 05 февраля 2026, 16:15 0
Жирона подтвердила предложение по Цыганкову. Что решил клуб
Жирона подтвердила предложение по Цыганкову. Что решил клуб

Карсель заявил, что клуб отказался от трансфера

В Англии возмущены поступком Шевченко в ситуации с Мудриком
Футбол | 05.02.2026, 07:48
В Англии возмущены поступком Шевченко в ситуации с Мудриком
В Англии возмущены поступком Шевченко в ситуации с Мудриком
AirPods 3 и фрибеты. Sport.ua наблюдает: третья неделя Битвы редакций!
Футбол | 05.02.2026, 16:05
AirPods 3 и фрибеты. Sport.ua наблюдает: третья неделя Битвы редакций!
AirPods 3 и фрибеты. Sport.ua наблюдает: третья неделя Битвы редакций!
Турки АЛЬ-ШЕЙХ: «Мы устроим для него самый большой бой в истории бокса»
Бокс | 05.02.2026, 10:18
Турки АЛЬ-ШЕЙХ: «Мы устроим для него самый большой бой в истории бокса»
Турки АЛЬ-ШЕЙХ: «Мы устроим для него самый большой бой в истории бокса»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Мирон МАРКЕВИЧ: «Он подарил мне Mercedes»
Мирон МАРКЕВИЧ: «Он подарил мне Mercedes»
03.02.2026, 23:01
Футбол
Дерек ЧИСОРА: «Не бейся с ним. Он может нокаутировать и убить на ринге»
Дерек ЧИСОРА: «Не бейся с ним. Он может нокаутировать и убить на ринге»
05.02.2026, 07:41 2
Бокс
С камбеком. Франция и Португалия разыграли путевку в финал Евро
С камбеком. Франция и Португалия разыграли путевку в финал Евро
04.02.2026, 23:25
Футзал
Испания и Хорватия определили первого финалиста чемпионата Европы
Испания и Хорватия определили первого финалиста чемпионата Европы
04.02.2026, 19:57 1
Футзал
БЛОХИН: «Он хотел своего сына в сборную запхать. Покажи паспорт...»
БЛОХИН: «Он хотел своего сына в сборную запхать. Покажи паспорт...»
04.02.2026, 07:59 2
Футбол
В Динамо требуют дебюта за основную команду родственника Суркиса
В Динамо требуют дебюта за основную команду родственника Суркиса
05.02.2026, 08:03 19
Футбол
Шахтер завершил трансфер легионера с впечатляющей статистикой
Шахтер завершил трансфер легионера с впечатляющей статистикой
04.02.2026, 23:50 1
Футбол
Дерек ЧИСОРА: «Этот урод трижды надрал мне задницу. Не хочу говорить о нем»
Дерек ЧИСОРА: «Этот урод трижды надрал мне задницу. Не хочу говорить о нем»
05.02.2026, 04:22 1
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем