Саудовская Аравия05 февраля 2026, 20:23 | Обновлено 05 февраля 2026, 20:26
ВИДЕО. Бензема забил дебютный гол за Аль-Хиляль
Француз открыл счёт в матче с «Аль-Ахдудом»
В четверг, 5 февраля, «Аль-Ахдуд» принимает в рамках 20-го тура чемпионата Саудовской Аравии «Аль-Хиляль».
После первого тайма на стадионе Найрани гости ведут в счете 1:0.
Смотрите видео голов этого матча в Telegram-канале Спортивний оглядач
Единственным голом пока отметился Карим Бензема, для которого это стал дебютный гол в футболке «Аль-Хиляля» после перехода из «Аль-Иттихада».
