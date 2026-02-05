ОФИЦИАЛЬНО. Украинец, покинувший Шахтер зимой, нашел новый клуб

Украинский полузащитник Дмитрий Топалов продолжит карьеру в «Актобе». Об этом сообщает пресс-служба клуба из Казахстана.

Соглашение между сторонами рассчитано до конца 2026 года. Футболист стал свободным агентом 31 декабря, когда истек его контракт с донецким «Шахтером».

В текущем сезоне он не провел ни одного матча. Веб-портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 500 тысяч евро.

В составе «Актобе» выступает украинский защитник Иван Ордец, который после полномасштабного вторжения рф в Украину продолжил выступать за московское «динамо».

