ОФИЦИАЛЬНО. Украинец, покинувший Шахтер зимой, нашел новый клуб
Дмитрий Топалов продолжит карьеру в «Актобе»
Украинский полузащитник Дмитрий Топалов продолжит карьеру в «Актобе». Об этом сообщает пресс-служба клуба из Казахстана.
Соглашение между сторонами рассчитано до конца 2026 года. Футболист стал свободным агентом 31 декабря, когда истек его контракт с донецким «Шахтером».
В текущем сезоне он не провел ни одного матча. Веб-портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 500 тысяч евро.
В составе «Актобе» выступает украинский защитник Иван Ордец, который после полномасштабного вторжения рф в Украину продолжил выступать за московское «динамо».
Ранее стало известно, намерен ли «Атлетико» отпустить Бруниньо в «Шахтер».
