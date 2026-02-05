Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. ОФИЦИАЛЬНО. Украинец, покинувший Шахтер зимой, нашел новый клуб
05 февраля 2026, 21:40
ОФИЦИАЛЬНО. Украинец, покинувший Шахтер зимой, нашел новый клуб

Дмитрий Топалов продолжит карьеру в «Актобе»

ОФИЦИАЛЬНО. Украинец, покинувший Шахтер зимой, нашел новый клуб
Getty Images/Global Images Ukraine. Дмитрий Топалов

Украинский полузащитник Дмитрий Топалов продолжит карьеру в «Актобе». Об этом сообщает пресс-служба клуба из Казахстана.

Соглашение между сторонами рассчитано до конца 2026 года. Футболист стал свободным агентом 31 декабря, когда истек его контракт с донецким «Шахтером».

В текущем сезоне он не провел ни одного матча. Веб-портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 500 тысяч евро.

В составе «Актобе» выступает украинский защитник Иван Ордец, который после полномасштабного вторжения рф в Украину продолжил выступать за московское «динамо».

Ранее стало известно, намерен ли «Атлетико» отпустить Бруниньо в «Шахтер».

