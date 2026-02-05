Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ОФИЦИАЛЬНО. Эпицентр объявил о переходе талантливого полузащитника Динамо
Украина. Премьер лига
05 февраля 2026, 21:11 |
1185
0

ОФИЦИАЛЬНО. Эпицентр объявил о переходе талантливого полузащитника Динамо

Дебютант Премьер-лиги официально подтвердил аренду 21-летнего Андрея Маткевича

05 февраля 2026, 21:11 |
1185
0
ОФИЦИАЛЬНО. Эпицентр объявил о переходе талантливого полузащитника Динамо
ФК Эпицентр. Андрей Маткевич

Дебютант Украинской Премьер-лиги – «Эпицентр» – официально подтвердил аренду талантливого полузащитника киевского «Динамо» Андрея Маткевича.

Об этом сообщила клубная пресс-служба. 21-летний футболист будет защищать цвета каменец-подольского клуба до завершения сезона 2025/26.

«Приветствуем Андрея в дружной семье футбольного клуба «Эпицентр»! Желаем ежедневного прогресса, результативных действий и побед вместе с нами!» – обратился к полузащитнику украинский клуб.

В нынешнем сезоне полузащитник провел десять матчей в составе «Динамо» и записал на свой счет одну результативную передачу. Контракт игрока с «бело-синими» истекает 30 июня 2027 года.

«Эпицентр» занимает 14-е место в турнирной таблице Премьер-лиги, имея в своем активе 14 баллов. Команда Сергея Нагорняка в ближайшем официальном матче (21 февраля) сыграет против черкасского ЛНЗ на домашней арене.

По теме:
ОФИЦИАЛЬНО. Украинец, покинувший Шахтер зимой, нашел новый клуб
В Реале приняли решение по будущему Эндрика после суперигры за Лион
Известно, намерен ли Атлетико отпустить Бруниньо в Шахтер
Эпицентр Каменец-Подольский Динамо Киев Андрей Маткевич трансферы трансферы УПЛ аренда игрока
Николай Тытюк Источник: ФК Эпицентр
Оцените материал
(11)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

В Динамо требуют дебюта за основную команду родственника Суркиса
Футбол | 05 февраля 2026, 08:03 19
В Динамо требуют дебюта за основную команду родственника Суркиса
В Динамо требуют дебюта за основную команду родственника Суркиса

Близнюк ожидает дебюта за главную команду киевлян Вячеслава Суркиса

AirPods 3 и фрибеты. Sport.ua наблюдает: третья неделя Битвы редакций!
Футбол | 05 февраля 2026, 16:05 9
AirPods 3 и фрибеты. Sport.ua наблюдает: третья неделя Битвы редакций!
AirPods 3 и фрибеты. Sport.ua наблюдает: третья неделя Битвы редакций!

Редакция сайта Український футбол присоединяется к розыгрышу с UA-Football и betking!

Жирона подтвердила предложение по Цыганкову. Что решил клуб
Футбол | 05.02.2026, 16:55
Жирона подтвердила предложение по Цыганкову. Что решил клуб
Жирона подтвердила предложение по Цыганкову. Что решил клуб
Аталанта – Ювентус. Прогноз и анонс на матч 1/4 финала Кубка Италии
Футбол | 05.02.2026, 20:46
Аталанта – Ювентус. Прогноз и анонс на матч 1/4 финала Кубка Италии
Аталанта – Ювентус. Прогноз и анонс на матч 1/4 финала Кубка Италии
В Англии возмущены поступком Шевченко в ситуации с Мудриком
Футбол | 05.02.2026, 07:48
В Англии возмущены поступком Шевченко в ситуации с Мудриком
В Англии возмущены поступком Шевченко в ситуации с Мудриком
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Дерек ЧИСОРА: «Этот урод трижды надрал мне задницу. Не хочу говорить о нем»
Дерек ЧИСОРА: «Этот урод трижды надрал мне задницу. Не хочу говорить о нем»
05.02.2026, 04:22 1
Бокс
Испания и Хорватия определили первого финалиста чемпионата Европы
Испания и Хорватия определили первого финалиста чемпионата Европы
04.02.2026, 19:57 1
Футзал
Дерек ЧИСОРА: «Не бейся с ним. Он может нокаутировать и убить на ринге»
Дерек ЧИСОРА: «Не бейся с ним. Он может нокаутировать и убить на ринге»
05.02.2026, 07:41 6
Бокс
Мирон МАРКЕВИЧ: «Он подарил мне Mercedes»
Мирон МАРКЕВИЧ: «Он подарил мне Mercedes»
03.02.2026, 23:01
Футбол
Михаилу Мудрику дали надежду в Англии
Михаилу Мудрику дали надежду в Англии
04.02.2026, 09:20 10
Футбол
С камбеком. Франция и Португалия разыграли путевку в финал Евро
С камбеком. Франция и Португалия разыграли путевку в финал Евро
04.02.2026, 23:25
Футзал
Хацкевич рассказал, как Гусин и Каладзе нарушали закон
Хацкевич рассказал, как Гусин и Каладзе нарушали закон
05.02.2026, 09:18 7
Футбол
Шахтер завершил трансфер легионера с впечатляющей статистикой
Шахтер завершил трансфер легионера с впечатляющей статистикой
04.02.2026, 23:50 1
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем