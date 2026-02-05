ОФИЦИАЛЬНО. Эпицентр объявил о переходе талантливого полузащитника Динамо

Дебютант Украинской Премьер-лиги – «Эпицентр» – официально подтвердил аренду талантливого полузащитника киевского «Динамо» Андрея Маткевича.

Об этом сообщила клубная пресс-служба. 21-летний футболист будет защищать цвета каменец-подольского клуба до завершения сезона 2025/26.

«Приветствуем Андрея в дружной семье футбольного клуба «Эпицентр»! Желаем ежедневного прогресса, результативных действий и побед вместе с нами!» – обратился к полузащитнику украинский клуб.

В нынешнем сезоне полузащитник провел десять матчей в составе «Динамо» и записал на свой счет одну результативную передачу. Контракт игрока с «бело-синими» истекает 30 июня 2027 года.

«Эпицентр» занимает 14-е место в турнирной таблице Премьер-лиги, имея в своем активе 14 баллов. Команда Сергея Нагорняка в ближайшем официальном матче (21 февраля) сыграет против черкасского ЛНЗ на домашней арене.