Клубы УПЛ зарубились на сборах. Динамо одолело Верес в Турции

Довольно редки случаи, когда ведущие украинские клубы во время зимних сборов за рубежом соглашаются проводить контрольные матчи против команд из нашей Премьер-лиги. Ведь банально соперники могут получить дополнительную информацию во время этих игр, после чего использовать ее для каких-то собственных достижений в очных встречах уже на официальном уровне.

Но если по состоянию на начало нового года нет возможности пересечься с потенциальными оппонентами на сборах, то почему бы и не сыграть тот товарищеский матч? Такой логики придерживались, очевидно, киевское «Динамо» и ровенский «Верес», когда договаривались о встрече в Белеке. Не заставил себя ждать и формат четырех таймов по 30 минут, который активно практикует Игорь Костюк во главе «бело-синих».

И определенный задор уровня УПЛ в этой игре все же присутствовал. Ни одна из команд не хотела уступать в борьбе, и с таким настроем, как они начали эту встречу, лучше бы начинался каждый матч нашего чемпионата. Открытый футбол без суеты в центре поля и куча голевых моментов с обеих сторон – «Верес» выдержал начальное давление «Динамо», но и сам заставлял столичный коллектив хорошо работать над защитой собственных ворот. Но «Динамо» все же забило на 22 минуте свой первый гол, когда темп матча уже был немного более спокойным, и удалось забросом Пихаленка из глубины на левый фланг штрафной оставить Вивчаренко и Шапаренко перед пустыми воротами.

Костюк построил стратегию игры так, чтобы сыграли два состава по примерно часу игрового времени. За исключением Бленуце, которого в последнее время даже в официальном графике не указывают перед матчем, но румынский форвард все равно получает некоторое игровое время. Правда, и ничем не отличается особенным. Шандрук идею своего коллеги по тренерской специальности поддержал, поэтому и «красно-черные» сыграли в двух составах. С учетом разницы в возможностях обеих команд.

При этом особенно классным и зрелищным в исполнении обеих команд оказался именно второй из четырех запланированных таймов. Там зрители и увидели наибольшее количество забитых мячей. Целых три! При этом «Динамо» как будто и удвоило свое преимущество, когда в очередной раз перед пустыми воротами оставила Шапаренко передачу Волошина, а как будто и не сумела команда Костюка удержать положительный для себя результат.

Почти сразу после второго пропущенного «Верес» заработал пенальти усилиями Шарая, после чего Харатин отличился с отметки ударом под правую штангу, а впоследствии Владислав Шарай и сам воспользовался ошибкой Михайленко при передаче перед собственной штрафной и прицельно пробил в левый нижний угол чужих ворот. Снова «Динамо» фактически само привезло голы в свои ворота.

После этого наступил длительный перерыв между таймами, команды выполнили запланированную ротацию, и в конце концов киевлянам удалось снова довольно быстро отличиться. На этот раз мощный дальний удар с левого фланга от Бражко залетел под перекладину от Гороха, который то ли не разогрелся, то ли упустил момент дальнего выстрела. Жаль, что это был последний интересный эпизод в этом матче, тогда как остальное время эти обновленные составы скорее были склонны поспорить лишний раз между собой, чем давать конструктив.

Следующий товарищеский матч киевское «Динамо» проведет против грузинской «Иберии 1999» 9 февраля, тогда как ровенский «Верес» за день до этого встретится с «Кудровкой».

Товарищеский матч.

«Динамо» – «Верес» - 3:2

Голы: Шапаренко, 22, 38, Бражко, 67 – Харатин, 40 (пен.), Шарай, 46

Предупреждения: Герыч, 98, Герреро, 105, Яцык, 107 – Годя, 26, Чечер, 113

«Динамо» (1 тайм): Игнатенко – Вивчаренко, Михавко, Беловар, Коробов – Михайленко, Шапаренко – Шола, Пихаленок, Волошин – Пономаренко.

«Динамо» (2 тайм): Игнатенко – Дубинчак, Тиаре, Попов, Караваев – Буяльский, Бражко, Яцык – Диалло, Герреро (Бленуце, 109), Герыч.

«Верес» (1 тайм): Кожухарь – Корнийчук, Гончаренко, Вовченко, Протасевич – Харатин – Шарай, инп, Годя, Гонсалвеш – Ндукве.

«Верес» (2 тайм): Горох – Стамулис, Чечер, Ципот, Смеян – Клец – Бойко, Стень, Куция, Пушкуца – Гильерме.

Стадион: «Belek Sport Center» (Белек, Турция).

Удары (в створ) – 17 (6) : 9 (3)

Угловые – 9:8

Оффсайды – 2:0

ДИНАМО - ВЕРЕС. ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

Температура: 16°C