Товарищеские матчи
Шахтер Донецк
05.02.2026 16:00 – FT 2 : 1
Рига
Украина. Премьер лига
05 февраля 2026, 17:57 | Обновлено 05 февраля 2026, 18:03
Шахтер Донецк – Рига – 2:1. Волевая победа в спарринге. Видео голов

Смотрите видеообзор товарищеского матча на сборах в Турции

Шахтер Донецк – Рига – 2:1. Волевая победа в спарринге. Видео голов
ФК Шахтер

Донецкий Шахтер провел контрольный матч на сборах в зимнее межсезонье.

5 февраля в 16:00 встречались Шахтер Донецк и команда Рига из Латвии.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Шахтер проводит зимние учебно-тренировочные сборы в Турции. Команды играли в турецкой Анталии на стадионе Мардан.

Горняки пропустили с пенальти в конце первого тайма. Забил бразилец Режиналдо Рамирес (1:0).

После перерыва Шахтер сравнял счет и вышел вперед. Во втором тайме у горняков отличились Эгиналду и Ефим Конопля (2:1).

🔹 Товарищеский матч

5 февраля 2026 года. Анталия (Турция)

Шахтер Донецк (Украина) – Рига (Латвия) – 2:1

Голы: Эгиналду, 54, Ефим Конопля, 61 – Режиналдо Рамирес, 34 (пен)

ГОЛ! 1:1. Эгиналду, 54 мин

ГОЛ! 2:1. Ефим Конопля, 61 мин

Видеозапись матча

товарищеские матчи Рига Шахтер Донецк учебно-тренировочные сборы контрольные матчи УПЛ видео голов и обзор пенальти Эгиналду Ефим Конопля
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
