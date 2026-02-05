Донецкий Шахтер провел контрольный матч на сборах в зимнее межсезонье.

5 февраля в 16:00 встречались Шахтер Донецк и команда Рига из Латвии.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Шахтер проводит зимние учебно-тренировочные сборы в Турции. Команды играли в турецкой Анталии на стадионе Мардан.

Горняки пропустили с пенальти в конце первого тайма. Забил бразилец Режиналдо Рамирес (1:0).

После перерыва Шахтер сравнял счет и вышел вперед. Во втором тайме у горняков отличились Эгиналду и Ефим Конопля (2:1).

🔹 Товарищеский матч

5 февраля 2026 года. Анталия (Турция)

Шахтер Донецк (Украина) – Рига (Латвия) – 2:1

Голы: Эгиналду, 54, Ефим Конопля, 61 – Режиналдо Рамирес, 34 (пен)

ГОЛ! 1:1. Эгиналду, 54 мин

ГОЛ! 2:1. Ефим Конопля, 61 мин

Видеозапись матча