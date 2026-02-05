Шахтер Донецк – Рига – 2:1. Волевая победа в спарринге. Видео голов
Смотрите видеообзор товарищеского матча на сборах в Турции
Донецкий Шахтер провел контрольный матч на сборах в зимнее межсезонье.
5 февраля в 16:00 встречались Шахтер Донецк и команда Рига из Латвии.
Шахтер проводит зимние учебно-тренировочные сборы в Турции. Команды играли в турецкой Анталии на стадионе Мардан.
Горняки пропустили с пенальти в конце первого тайма. Забил бразилец Режиналдо Рамирес (1:0).
После перерыва Шахтер сравнял счет и вышел вперед. Во втором тайме у горняков отличились Эгиналду и Ефим Конопля (2:1).
🔹 Товарищеский матч
5 февраля 2026 года. Анталия (Турция)
Шахтер Донецк (Украина) – Рига (Латвия) – 2:1
Голы: Эгиналду, 54, Ефим Конопля, 61 – Режиналдо Рамирес, 34 (пен)
ГОЛ! 1:1. Эгиналду, 54 мин
ГОЛ! 2:1. Ефим Конопля, 61 мин
Видеозапись матча
