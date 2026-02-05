5 февраля на Картуха пройдет матч 1/4 финала кубка Испании, в котором Бетис встретится с Атлетико.

Поединок начнется в 22:00 по киевскому времени.

Sport.ua вместе с беттинг-партнером betking анонсирует предстоящий поединок!

Бетис

Команда отмечается приятной стабильностью. Да, она не выстреливает в прямом смысле (если не считать выигранного несколько лет назад кубка), например, так и не поднялась ни разу в топ-4. Но постоянно хороша и на внутренней арене, и на международной. Так, в 2024/2025 было шестое место в Примере и финал Лиги конференций. Сейчас в своем чемпионате, после победы над Валенсией, удается занимать пятую позицию. А в Лиге Европы испанцы с пятью победами и семнадцатью очками были четвертыми в основном раунде.

В кубке клуб из Севильи пока что не сталкивался с серьезными соперниками. Достаточно сказать, что самым серьезным из них был Эльче, с которым сыграли в 1/8. И в волевом стиле сумели взять победу, оформив итоговые 2-1 в свою пользу.

Атлетико

Клуб имеет куда более высокие амбиции, из-за которых и страдает, понимая, что никак не может полностью их реализовать. Постоянно быть ниже Реала и Барселоны за последнее время, безусловно, надоело. Вот только что делать, если им уступают и ключевые матчи, как с каталонцами зимой в Примере или с соседом в Суперкубке, и на дистанции? Уже сейчас от лидера, с учетом нулевой ничьей с Леванте в прошлом туре, отставание составляет десять очков - такое в Испании отыграть сложно.

Конечно, есть еще Лига чемпионов, где получилось выйти в плей-офф. Но особенные надежды у мадридцев должны быть на кубок. В нем пока что все складывалось гладко, впрочем, и противники, что Атлетико Балеарес, что нынешний Депортиво, нужно было обязательно обыгрывать даже на выезде - так и получилось.

Статистика личных встреч

Семь из девяти последних очных поединка выигрывали мадридцы при всего одном поражении. В том числе в октябре они оформили 2-0 в Севилье.

Прогноз

Букмекерские конторы склонны ждать победы гостей при зрелищном футболе. Посморим как минимум со вторым - ставим на тотал меньше 3,0 голов (коэффициент - 1,60).