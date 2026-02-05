Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ФОТО. Тренировка Шахтера. Двойная нагрузка перед игрой, визит Реброва
Украина. Премьер лига
05 февраля 2026, 14:23 | Обновлено 05 февраля 2026, 14:25
44
0

ФОТО. Тренировка Шахтера. Двойная нагрузка перед игрой, визит Реброва

Донецкая команда проведет контрольный матч против латвийского клуба Рига

05 февраля 2026, 14:23 | Обновлено 05 февраля 2026, 14:25
44
0
ФОТО. Тренировка Шахтера. Двойная нагрузка перед игрой, визит Реброва
ФК Шахтер

Зимние сборы «Шахтера» в турецком Белеке продолжаются ровно три недели.

В среду, 4 февраля, команда под руководством Арды Турана провела две насыщенные тренировки.

Обе сессии проходили на футбольном поле. Утром «оранжево-черные» уделили много внимания работе с мячом, а также выполнили серию интегральных упражнений. В конце занятия, чтобы зарядить подопечных хорошим настроением, тренерский штаб подготовил необычные и интересные игровые задания.

Тренировку горняков посетил главный тренер сборной Украины Сергей Ребров.

Вечерняя тренировка была более традиционной. Начав с разминки, затем команда работала над удержанием мяча в квадратах, игровыми и тактическими элементами. По собственной программе в это время занимались голкиперы под руководством Эмраха Каракована и Андрея Пятова. В завершение сессии уже все вместе играли на полполя.

5 февраля состоится контрольный матч «Шахтера» с «Ригой» (Латвия). Встреча пройдет в Анталье. Игра начнется в 16:00 по киевскому времени.

ФОТО. Тренировка Шахтера. Двойная нагрузка перед игрой, визит Реброва

По теме:
Оболонь проводит спарринг с клубом Петрокуб. Стартовые составы
ФОТО. Как Богдан Редушко подписывал новый контракт с Динамо
Волевая победа. Эпицентр обыграл румынский клуб Тыргу Муреш
товарищеские матчи видео фото чемпионат Украины по футболу Шахтер Донецк Арда Туран тренировка учебно-тренировочные сборы Украинская Премьер-лига контрольные матчи УПЛ Рига Сергей Ребров
Николай Степанов Источник: ФК Шахтер Донецк
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Испания и Хорватия определили первого финалиста чемпионата Европы
Футзал | 04 февраля 2026, 19:57 1
Испания и Хорватия определили первого финалиста чемпионата Европы
Испания и Хорватия определили первого финалиста чемпионата Европы

Не без проблем в финал пробрались испанцы

Идет работа над трансфером Месси. В клубе подтвердили
Футбол | 04 февраля 2026, 14:11 0
Идет работа над трансфером Месси. В клубе подтвердили
Идет работа над трансфером Месси. В клубе подтвердили

Аргентинец может продолжить карьеру в «Ньюэллс Олд Бойз»

Динамо получило жесткое наказание из-за нарушения закона Украины
Футбол | 05.02.2026, 12:33
Динамо получило жесткое наказание из-за нарушения закона Украины
Динамо получило жесткое наказание из-за нарушения закона Украины
Турки АЛЬ-ШЕЙХ: «Мы устроим для него самый большой бой в истории бокса»
Бокс | 05.02.2026, 10:18
Турки АЛЬ-ШЕЙХ: «Мы устроим для него самый большой бой в истории бокса»
Турки АЛЬ-ШЕЙХ: «Мы устроим для него самый большой бой в истории бокса»
Аякс определился с позицией, на которой будет использовать Зинченко
Футбол | 05.02.2026, 11:33
Аякс определился с позицией, на которой будет использовать Зинченко
Аякс определился с позицией, на которой будет использовать Зинченко
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
ФЕРСТАППЕН: «Я не вернусь в Формулу-1. У меня другая цель»
ФЕРСТАППЕН: «Я не вернусь в Формулу-1. У меня другая цель»
03.02.2026, 23:35
Авто/мото
Михаилу Мудрику дали надежду в Англии
Михаилу Мудрику дали надежду в Англии
04.02.2026, 09:20 9
Футбол
Динамо вылетело из Юношеской Лиги УЕФА, проиграв Атлетико в 1/16 финала
Динамо вылетело из Юношеской Лиги УЕФА, проиграв Атлетико в 1/16 финала
04.02.2026, 12:54 29
Футбол
БЛОХИН: «Он хотел своего сына в сборную запхать. Покажи паспорт...»
БЛОХИН: «Он хотел своего сына в сборную запхать. Покажи паспорт...»
04.02.2026, 07:59 1
Футбол
Невероятная сума. Известно, сколько Свитолина заработала за карьеру
Невероятная сума. Известно, сколько Свитолина заработала за карьеру
03.02.2026, 08:44 9
Теннис
В Англии возмущены поступком Шевченко в ситуации с Мудриком
В Англии возмущены поступком Шевченко в ситуации с Мудриком
05.02.2026, 07:48 14
Футбол
Ямаль может покинуть Барселону. Сделано историческое предложение
Ямаль может покинуть Барселону. Сделано историческое предложение
03.02.2026, 08:35 14
Футбол
Кроуфорд назвал единственного боксера, который смог бы его победить
Кроуфорд назвал единственного боксера, который смог бы его победить
04.02.2026, 05:02
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем