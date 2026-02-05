Зимние сборы «Шахтера» в турецком Белеке продолжаются ровно три недели.

В среду, 4 февраля, команда под руководством Арды Турана провела две насыщенные тренировки.

Обе сессии проходили на футбольном поле. Утром «оранжево-черные» уделили много внимания работе с мячом, а также выполнили серию интегральных упражнений. В конце занятия, чтобы зарядить подопечных хорошим настроением, тренерский штаб подготовил необычные и интересные игровые задания.

Тренировку горняков посетил главный тренер сборной Украины Сергей Ребров.

Вечерняя тренировка была более традиционной. Начав с разминки, затем команда работала над удержанием мяча в квадратах, игровыми и тактическими элементами. По собственной программе в это время занимались голкиперы под руководством Эмраха Каракована и Андрея Пятова. В завершение сессии уже все вместе играли на полполя.

5 февраля состоится контрольный матч «Шахтера» с «Ригой» (Латвия). Встреча пройдет в Анталье. Игра начнется в 16:00 по киевскому времени.

ФОТО. Тренировка Шахтера. Двойная нагрузка перед игрой, визит Реброва