Заря – Андижан. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 5 февраля в 16:00 видеотрансляцию товарищеского матча
Украинские клубы проводят контрольные матчи на сборах в зимнее межсезонье.
5 февраля в 16:00 встречаются Заря Луганск и команда Андижан из Узбекистана.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Луганская Заря проводит зимние учебно-тренировочные сборы в Турции.
Заря занимает 8-е место в УПЛ (23 очка) и ведет подготовку ко второй части сезона.
Анонс матча
