Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Заря – Андижан. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Товарищеские матчи
Заря
05.02.2026 16:00 - : -
Андижан
Украина. Премьер лига
Заря – Андижан. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 5 февраля в 16:00 видеотрансляцию товарищеского матча

Заря – Андижан. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ФК Заря Луганск

Украинские клубы проводят контрольные матчи на сборах в зимнее межсезонье.

5 февраля в 16:00 встречаются Заря Луганск и команда Андижан из Узбекистана.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Луганская Заря проводит зимние учебно-тренировочные сборы в Турции.

Заря занимает 8-е место в УПЛ (23 очка) и ведет подготовку ко второй части сезона.

Заря – Андижан. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Анонс матча

товарищеские матчи Заря Луганск учебно-тренировочные сборы смотреть онлайн контрольные матчи УПЛ Андижан
Николай Степанов Источник: ФК Заря Луганск
