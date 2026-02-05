Украинские клубы проводят контрольные матчи на сборах в зимнее межсезонье.

5 февраля в 16:00 встречаются Заря Луганск и команда Андижан из Узбекистана.

Луганская Заря проводит зимние учебно-тренировочные сборы в Турции.

Заря занимает 8-е место в УПЛ (23 очка) и ведет подготовку ко второй части сезона.

Заря – Андижан. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Анонс матча