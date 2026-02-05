ВИДЕО. Шапаренко оформил дубль в спарринге Динамо против Вереса

Украинские клубы проводят контрольные матчи на сборах в зимнее межсезонье.

5 февраля в 16:00 встречаются Динамо Киев и команда Верес Ровно.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Игра проходит в формате: 4 тайма по 30 минут.

Николай Шапаренко оформил дубль, но соперники тоже забили два гола (счет равный 2:2)

Товарищеский матч (4 тайма по 30 мин)

5 февраля 2026 года. Турция

Динамо Киев – Верес Ровно – 2:2 (идет 2-й тайм)

Голы: Шапаренко, 22, 38 – Харатин, 40 (пен), Шарай, 46

ГОЛ! 1:0. Николай Шапаренко, 22 мин

ГОЛ! 2:0. Николай Шапаренко, 38 мин

Видеозапись матча

Дубль Шапаренко в соцсетях