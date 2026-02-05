Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ВИДЕО. Шапаренко оформил дубль в спарринге Динамо против Вереса
Украина. Премьер лига
05 февраля 2026, 17:07 | Обновлено 05 февраля 2026, 17:39
344
1

ВИДЕО. Шапаренко оформил дубль в спарринге Динамо против Вереса

Украинские клубы проводят контрольные матчи на сборах в Турции

05 февраля 2026, 17:07 | Обновлено 05 февраля 2026, 17:39
344
1 Comments
ВИДЕО. Шапаренко оформил дубль в спарринге Динамо против Вереса
ФК Динамо

Украинские клубы проводят контрольные матчи на сборах в зимнее межсезонье.

5 февраля в 16:00 встречаются Динамо Киев и команда Верес Ровно.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Игра проходит в формате: 4 тайма по 30 минут.

Николай Шапаренко оформил дубль, но соперники тоже забили два гола (счет равный 2:2)

Товарищеский матч (4 тайма по 30 мин)

5 февраля 2026 года. Турция

Динамо Киев – Верес Ровно – 2:2 (идет 2-й тайм)

Голы: Шапаренко, 22, 38 – Харатин, 40 (пен), Шарай, 46

ГОЛ! 1:0. Николай Шапаренко, 22 мин

ГОЛ! 2:0. Николай Шапаренко, 38 мин

Видеозапись матча

Дубль Шапаренко в соцсетях

По теме:
ВИДЕО. Шахтер сравнял счет и вышел вперед в товарищеском матче с Ригой
ВИДЕО. Шахтер пропустил гол от Риги в конце первого тайма
ОФИЦИАЛЬНО. Динамо нашло новый клуб для своего нападающего
Динамо Киев товарищеские матчи Верес Ровно учебно-тренировочные сборы видео голов и обзор контрольные матчи УПЛ Динамо - Верес Игорь Харатин Николай Шапаренко Владислав Шарай
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
Оцените материал
(10)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Экс-футболист сборной Польши разнес Мудрика: «Лучше научите его истории»
Футбол | 05 февраля 2026, 10:29 9
Экс-футболист сборной Польши разнес Мудрика: «Лучше научите его истории»
Экс-футболист сборной Польши разнес Мудрика: «Лучше научите его истории»

Цезарий Кухарский раскритиковал вингера лондонского «Челси» из-за его высказываний

Испания и Хорватия определили первого финалиста чемпионата Европы
Футзал | 04 февраля 2026, 19:57 1
Испания и Хорватия определили первого финалиста чемпионата Европы
Испания и Хорватия определили первого финалиста чемпионата Европы

Не без проблем в финал пробрались испанцы

Отложили на лето. Форвард Украины U-21 перейдет в клуб Ла Лиги
Футбол | 05.02.2026, 14:40
Отложили на лето. Форвард Украины U-21 перейдет в клуб Ла Лиги
Отложили на лето. Форвард Украины U-21 перейдет в клуб Ла Лиги
Украина на Олимпиаде. 2010-2022 – Абраменко, золото и слезы Сочи
Олимпийские игры | 05.02.2026, 11:31
Украина на Олимпиаде. 2010-2022 – Абраменко, золото и слезы Сочи
Украина на Олимпиаде. 2010-2022 – Абраменко, золото и слезы Сочи
Шахтер завершил трансфер легионера с впечатляющей статистикой
Футбол | 04.02.2026, 23:50
Шахтер завершил трансфер легионера с впечатляющей статистикой
Шахтер завершил трансфер легионера с впечатляющей статистикой
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Перець
Контракт продовжив і відразу почав забивати
Ответить
+1
Популярные новости
Дерек ЧИСОРА: «Этот урод трижды надрал мне задницу. Не хочу говорить о нем»
Дерек ЧИСОРА: «Этот урод трижды надрал мне задницу. Не хочу говорить о нем»
05.02.2026, 04:22
Бокс
БЛОХИН: «Он хотел своего сына в сборную запхать. Покажи паспорт...»
БЛОХИН: «Он хотел своего сына в сборную запхать. Покажи паспорт...»
04.02.2026, 07:59 2
Футбол
В ФИФА приняли решение о сборной россии после призыва Инфантино
В ФИФА приняли решение о сборной россии после призыва Инфантино
04.02.2026, 08:18 11
Футбол
С камбеком. Франция и Португалия разыграли путевку в финал Евро
С камбеком. Франция и Португалия разыграли путевку в финал Евро
04.02.2026, 23:25
Футзал
Турки АЛЬ-ШЕЙХ: «Мы устроим для него самый большой бой в истории бокса»
Турки АЛЬ-ШЕЙХ: «Мы устроим для него самый большой бой в истории бокса»
05.02.2026, 10:18
Бокс
ФЕРСТАППЕН: «Я не вернусь в Формулу-1. У меня другая цель»
ФЕРСТАППЕН: «Я не вернусь в Формулу-1. У меня другая цель»
03.02.2026, 23:35
Авто/мото
Динамо нашло себе нового вратаря в одном из сильнейших клубов Испании
Динамо нашло себе нового вратаря в одном из сильнейших клубов Испании
03.02.2026, 20:07 3
Футбол
В Динамо требуют дебюта за основную команду родственника Суркиса
В Динамо требуют дебюта за основную команду родственника Суркиса
05.02.2026, 08:03 19
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем