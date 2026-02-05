ВИДЕО. Шапаренко оформил дубль в спарринге Динамо против Вереса
Украинские клубы проводят контрольные матчи на сборах в Турции
Украинские клубы проводят контрольные матчи на сборах в зимнее межсезонье.
5 февраля в 16:00 встречаются Динамо Киев и команда Верес Ровно.
Игра проходит в формате: 4 тайма по 30 минут.
Николай Шапаренко оформил дубль, но соперники тоже забили два гола (счет равный 2:2)
Товарищеский матч (4 тайма по 30 мин)
5 февраля 2026 года. Турция
Динамо Киев – Верес Ровно – 2:2 (идет 2-й тайм)
Голы: Шапаренко, 22, 38 – Харатин, 40 (пен), Шарай, 46
ГОЛ! 1:0. Николай Шапаренко, 22 мин
ГОЛ! 2:0. Николай Шапаренко, 38 мин
Видеозапись матча
