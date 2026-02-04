Идет работа над трансфером Месси. В клубе подтвердили
Аргентинец может продолжить карьеру в «Ньюэллс Олд Бойз»
Вице-президент «Ньюэллс Олд Бойз» Мануэль Медина подтвердил, что клуб работает над подписанием Лионеля Месси из «Интер Майами»:
«Мы работаем над тем, чтобы Месси играл за «Ньюэллс Олд Бойз» в первой половине 2027 года, но на данный момент больше ничего сказать не могу.
Это проект, который выходит за рамки «Ньюэллс». Это проект для города Росарио, провинции и аргентинского футбола.
Все зависит от того, что мы сможем предложить с точки зрения инфраструктуры и конкурентоспособной спортивной программы.
Были дискуссии, идея была озвучена, но на сегодняшний день никакого решения принято не было».
Лионель Месси с 1995 по 2000 год играл за молодежные команды «Ньюэллс Олд Бойз».
Ранее сообщалось о том, что Месси близок к возвращению в Европу.
