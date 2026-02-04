Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Аргентина
04 февраля 2026, 14:11 | Обновлено 04 февраля 2026, 15:34
Идет работа над трансфером Месси. В клубе подтвердили

Аргентинец может продолжить карьеру в «Ньюэллс Олд Бойз»

Идет работа над трансфером Месси. В клубе подтвердили
Getty Images/Global Images Ukraine. Лионель Месси

Вице-президент «Ньюэллс Олд Бойз» Мануэль Медина подтвердил, что клуб работает над подписанием Лионеля Месси из «Интер Майами»:

«Мы работаем над тем, чтобы Месси играл за «Ньюэллс Олд Бойз» в первой половине 2027 года, но на данный момент больше ничего сказать не могу.

Это проект, который выходит за рамки «Ньюэллс». Это проект для города Росарио, провинции и аргентинского футбола.

Все зависит от того, что мы сможем предложить с точки зрения инфраструктуры и конкурентоспособной спортивной программы.

Были дискуссии, идея была озвучена, но на сегодняшний день никакого решения принято не было».

Лионель Месси с 1995 по 2000 год играл за молодежные команды «Ньюэллс Олд Бойз».

Ранее сообщалось о том, что Месси близок к возвращению в Европу.

Ньюэллс Олд Бойз трансферы чемпионат Аргентины по футболу Лионель Месси Интер Майами Major League Soccer (MLS)
Даниил Кирияка Источник: X (Twitter)
