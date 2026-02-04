Идет работа над трансфером Месси. В клубе подтвердили

Вице-президент «Ньюэллс Олд Бойз» Мануэль Медина подтвердил, что клуб работает над подписанием Лионеля Месси из «Интер Майами»:

«Мы работаем над тем, чтобы Месси играл за «Ньюэллс Олд Бойз» в первой половине 2027 года, но на данный момент больше ничего сказать не могу.

Это проект, который выходит за рамки «Ньюэллс». Это проект для города Росарио, провинции и аргентинского футбола.

Все зависит от того, что мы сможем предложить с точки зрения инфраструктуры и конкурентоспособной спортивной программы.

Были дискуссии, идея была озвучена, но на сегодняшний день никакого решения принято не было».

Лионель Месси с 1995 по 2000 год играл за молодежные команды «Ньюэллс Олд Бойз».

Ранее сообщалось о том, что Месси близок к возвращению в Европу.