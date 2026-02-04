Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Президент клуба Второй лиги: «Чуть ли не каждую неделю мы теряли по игроку»
Украина. Вторая лига
04 февраля 2026, 14:48 | Обновлено 04 февраля 2026, 14:49
Президент клуба Второй лиги: «Чуть ли не каждую неделю мы теряли по игроку»

Николай Лиховидов рассказал о кадровых проблемах

Президент клуба Второй лиги: «Чуть ли не каждую неделю мы теряли по игроку»
Реал Фарма. Николай Лиховидов

Президент «Реал Фармы» Николай Лиховидов рассказал, почему у команды отсутствует отпуск, а также о проблемах с составом, которые возникли по ходу сезона:

«Что касается отсутствия отпуска, то, понимаете, у нас такая ситуация в команде, что большинство ребят пришли в «Реал Фарму» по ходу сезона, они элементарно не наигрались. Нет от чего отдыхать, они хотят играть. Летом мы набрали команду, делали ставку на молодёжь, на футболистов до 25 лет максимум, но потом, с 1 сентября 2025 года, правительство нашей страны разрешило ребятам до 23 лет выезжать за пределы Украины, и 70 процентов состава мы потеряли – ребята умчались в Европу. Чуть ли не каждую неделю мы теряли по игроку. Отсюда и такие результаты у «Реал Фармы»…»

После 19 сыгранных матчей «Реал Фарма» занимает последнее место в турнирной таблице Группы А Второй лиги, имея в активе два очка.

Ранее сообщалось, что украинский клуб ищет новых футболистов через объявления в соцсетях.

Иван Чирко
