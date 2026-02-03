Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Михаил МУДРИК: «Бомж, ты будешь помнить это вечно»
Англия
03 февраля 2026, 22:01 | Обновлено 03 февраля 2026, 22:04
3

Михаил МУДРИК: «Бомж, ты будешь помнить это вечно»

Вингер поссорился с поляками

Михаил МУДРИК: «Бомж, ты будешь помнить это вечно»
Getty Images/Global Images Ukraine. Михаил Мудрик

Украинский футболист Михаил Мудрик попал в очередной скандал, его аккаунт на платформе FACEIT был временно заблокирован. Причиной стала словесная перепалка с поляками во время игры в CS2.

Как отмечает источник, Михаил отличился скандальными сообщениями в сторону польских игроков, вспомнив Волынскую трагедию в 1943-44 годах.

Отмечается, что Мудрик использовал следующие фразы: «Волынь будешь помнить вечно, бомж», «На следующей карте сделаем Волынь», «Счастливой Волыни».

Польский игрок, ставший участником инцидента, отрицал какие-либо провокации со стороны своей команды. По его словам, первый шаг сделал именно украинец:

«Мы ничего не писали ни ему лично, ни его команде, поэтому говорить о провокации нет смысла. Реакция с нашей стороны появилась только после того, как он назвал нас плохими игроками. Мы не упоминали ни Украину, ни его национальность».

Михаил МУДРИК: «Они никогда вам этого не покажут»
Мудрик получил бан на FACEIT из-за конфликта с поляком. Вспомнил про Волынь
Анонсирован LAN-турнир на $50 000 в Бухаресте в конце марта
киберспорт скандал Михаил Мудрик CS2
Дмитрий Олийченко Источник: Meczyki
AC AB
Це тризда, чувака забанили у футболі, забанили у водінні автівкою, тепер ще й у КС забанили😐 чувак-мем це про Мудрика🤣
Ответить
+6
Gargantua
редкостный д...б (с)
Ответить
+3
KIEWADIM
У него мозги шестикласника
Ответить
+2
