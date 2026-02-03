Михаил МУДРИК: «Бомж, ты будешь помнить это вечно»
Вингер поссорился с поляками
Украинский футболист Михаил Мудрик попал в очередной скандал, его аккаунт на платформе FACEIT был временно заблокирован. Причиной стала словесная перепалка с поляками во время игры в CS2.
Как отмечает источник, Михаил отличился скандальными сообщениями в сторону польских игроков, вспомнив Волынскую трагедию в 1943-44 годах.
Отмечается, что Мудрик использовал следующие фразы: «Волынь будешь помнить вечно, бомж», «На следующей карте сделаем Волынь», «Счастливой Волыни».
Польский игрок, ставший участником инцидента, отрицал какие-либо провокации со стороны своей команды. По его словам, первый шаг сделал именно украинец:
«Мы ничего не писали ни ему лично, ни его команде, поэтому говорить о провокации нет смысла. Реакция с нашей стороны появилась только после того, как он назвал нас плохими игроками. Мы не упоминали ни Украину, ни его национальность».
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Инфантино очень хочет видеть возвращение россии
Генеральный директор «Шахтера» выступил с заявлением