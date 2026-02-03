Михаил МУДРИК: «Бомж, ты будешь помнить это вечно»

Украинский футболист Михаил Мудрик попал в очередной скандал, его аккаунт на платформе FACEIT был временно заблокирован. Причиной стала словесная перепалка с поляками во время игры в CS2.

Как отмечает источник, Михаил отличился скандальными сообщениями в сторону польских игроков, вспомнив Волынскую трагедию в 1943-44 годах.

Отмечается, что Мудрик использовал следующие фразы: «Волынь будешь помнить вечно, бомж», «На следующей карте сделаем Волынь», «Счастливой Волыни».

Польский игрок, ставший участником инцидента, отрицал какие-либо провокации со стороны своей команды. По его словам, первый шаг сделал именно украинец:

«Мы ничего не писали ни ему лично, ни его команде, поэтому говорить о провокации нет смысла. Реакция с нашей стороны появилась только после того, как он назвал нас плохими игроками. Мы не упоминали ни Украину, ни его национальность».