  4. Жирона закрыла двери для футболиста сборной Украины
Испания
02 февраля 2026, 06:42 |
Каталонцы подписали Бельтрана, что ставит точку на приходе Шапаренко

Getty Images/Global Images Ukraine. Фран Бельтран

Каталонская «Жирона», за которую выступают украинцы Виктор Цыганков и Владислав Ванат, официально оформила очередной трансфер в зимнее межсезонье. Клуб объявил о подписании центрального полузащитника «Сельты» Фран Бельтрана.

Как сообщает официальный сайт «Жироны», контракт с 26-летним хавбеком рассчитан до июня 2030 года. Сумма трансфера составила всего 150 тысяч евро, а также «Сельта» получит 15% от возможной будущей перепродажи футболиста.

В текущем сезоне Бельтран провел 15 матчей, не отличившись результативными действиями. Главный тренер «Жироны» Мичел Санчес хорошо знаком с новичком – ранее они вместе работали в «Райо Вальекано».

Подписание Бельтрана фактически поставило точку в слухах о возможном трансфере полузащитника «Динамо» Николая Шапаренко, которого ранее активно связывали с каталонским клубом.

Сельта Жирона Ла Лига чемпионат Испании по футболу трансферы Ла Лиги трансферы Николай Шапаренко
Дмитрий Олийченко Источник: Футбол 24
