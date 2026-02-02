Главный тренер Райо: «В формате 11 на 11 мы были сильнее Реала»

Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Испания
02 февраля 2026, 03:35
Главный тренер «Райо Вальекано» Иньиго Перес прокомментировал матч 22-го тура испанской Ла Лиги против мадридского «Реала» (1:2). Победный мяч «сливочные» забили с пенальти на 90+10-й минуте. Гости завершали встречу вдевятером. Главным арбитром поединка был Исидро Диас де Мера Эскудерос.

– Реальность такова – мы проиграли. Можно рассуждать о многом, хотя о некоторых вещах я предпочту промолчать. В этой игре мы сделали немало правильных вещей, и для похвалы команде не нужно совершать что-то сверхъестественное.

Мне очень больно, но я горжусь своими футболистами. Меня не удивляет то, как мы выглядели и что могли рассчитывать на победу. Однако нам необходимо прибавлять. Мы должны вернуться сюда в следующем сезоне и выиграть.

В формате «11 на 11» мы смотрелись сильнее, хотя нам не хватало решительности в штрафной площади. «Бернабеу» может давить психологически, но мы были близки к успеху. И это при том, что в какой-то момент остались в меньшинстве. Нам не хватило их хладнокровия.

Пате Сисс сыграл для нас важную роль. Иногда избыток энергии приводит к подобным эпизодам. Я бы предпочел, чтобы его удалили именно за это, а не за что-то иное. В равных составах мы были лучше «Реала», и я готов повторить это снова.

– Арбитр добавил девять минут ко второму тайму.

– Я ожидал, что компенсированное время будет продолжительным, но видел, что команда уверенно оборонялась в штрафной – не создавалось ощущения, что нам могут забить.

– У вас есть объяснение, почему добавили девять минут?

– Я не буду это комментировать.

– Вы разочарованы судейством?

– Я не говорю о судьях, – приводит слова Переса AS.

После 22 туров чемпионата Испании мадридский «Реал» набрал 54 очка и занимает второе место в таблице. «Райо Вальекано» имеет 22 очка и располагается на 17-й позиции.

Райо Вальекано Реал Мадрид Ла Лига
Михаил Олексиенко Источник: AS
