Португалия02 февраля 2026, 02:11 |
36
0
Тондела – Бенфика – 0:0. Чудо от вратаря. Видеообзор матча
Смотрите видеообзор поединка чемпионата Португалии
02 февраля 2026, 02:11 |
36
0
В воскресенье, 1 февраля 2026 года, состоялся матч 20-го тура чемпионата Португалии между «Тонделой» и «Бенфикой».
Игра прошла на стадионе «Эштадиу Жоау Кардозу» в Тонделе и завершилась ничьей со счетом 0:0.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
«Тонделу» от поражения спас чудо-перфоманс вратаря Бернарду, который совершил 10 сейвов за игру.
Чемпионат Португалии 2025/26. 20-й тур, 1 февраля
Тондела – Бенфика – 0:0
Видеообзор матча
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 01 февраля 2026, 23:42 0
Шапаренко подписал соглашение на пять лет
Биатлон | 01 февраля 2026, 16:01 7
Французская команда завершили чемпионат с золотом
Футбол | 01.02.2026, 09:47
Футбол | 01.02.2026, 09:32
Бокс | 01.02.2026, 08:32
Комментарии 0
Популярные новости
31.01.2026, 07:32 3
01.02.2026, 15:24 2
31.01.2026, 03:22 1
01.02.2026, 08:27 24
31.01.2026, 19:17 33
01.02.2026, 13:50 34
31.01.2026, 22:52 10
31.01.2026, 09:12