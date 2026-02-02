В воскресенье, 1 февраля 2026 года, состоялся матч 20-го тура чемпионата Португалии между «Тонделой» и «Бенфикой».

Игра прошла на стадионе «Эштадиу Жоау Кардозу» в Тонделе и завершилась ничьей со счетом 0:0.

«Тонделу» от поражения спас чудо-перфоманс вратаря Бернарду, который совершил 10 сейвов за игру.

Чемпионат Португалии 2025/26. 20-й тур, 1 февраля

Тондела – Бенфика – 0:0

Видеообзор матча