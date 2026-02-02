Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Чемпионат Португалии
Тондела
01.02.2026 22:30 – FT 0 : 0
Бенфика
Португалия
02 февраля 2026, 02:11 |
Тондела – Бенфика – 0:0. Чудо от вратаря. Видеообзор матча

Смотрите видеообзор поединка чемпионата Португалии

Getty Images/Global Images Ukraine

В воскресенье, 1 февраля 2026 года, состоялся матч 20-го тура чемпионата Португалии между «Тонделой» и «Бенфикой».

Игра прошла на стадионе «Эштадиу Жоау Кардозу» в Тонделе и завершилась ничьей со счетом 0:0.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

«Тонделу» от поражения спас чудо-перфоманс вратаря Бернарду, который совершил 10 сейвов за игру.

Чемпионат Португалии 2025/26. 20-й тур, 1 февраля
Тондела – Бенфика – 0:0

Видеообзор матча

Дмитрий Вус
Дмитрий Вус Sport.ua
