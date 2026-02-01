Украинский футболист Александр Зинченко в первом интервью в статусе игрока Аякса вспомнил матч Евро-2020 между Нидерландами и Украиной, который прошел в Амстердаме:

«Что помню из двух матчей на «Йохан Кройф Арене»? Я мало что помню, но последний раз это был матч Нидерланды – Украина на Евро-2020, мы проиграли 2:3, пропустили гол на последних минутах.

Было неприятно проигрывать, но атмосфера была отличная. Стадион великолепен, и когда я только проходил по коридору, у меня появилось еще больше желания начать».

Амстердамский «Аякс» 1 февраля официально объявил о трансфере украинского защитника Александра Зинченко из лондонского «Арсенала».

29-летний футболист заключил соглашение с «Аяксом» до 30 июня 2026 года. В новом клубе Зинченко будет выступать под 47-м игровым номером.

ВИДЕО. Фрагменты матча Евро-2020 Нидерланды – Украина (3:2)

ВИДЕО. Зинченко вспомнил, как в Амстердаме Украина уступила Нидерландам