Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ВИДЕО. Зинченко вспомнил, как в Амстердаме Украина уступила Нидерландам
Нидерланды
01 февраля 2026, 22:51 | Обновлено 01 февраля 2026, 22:53
91
0

ВИДЕО. Зинченко вспомнил, как в Амстердаме Украина уступила Нидерландам

Сине-желтая команда на Евро-2020 проиграла 2:3, пропустив гол в концовке

01 февраля 2026, 22:51 | Обновлено 01 февраля 2026, 22:53
91
0
ВИДЕО. Зинченко вспомнил, как в Амстердаме Украина уступила Нидерландам
ФК Аякс. Александр Зинченко

Украинский футболист Александр Зинченко в первом интервью в статусе игрока Аякса вспомнил матч Евро-2020 между Нидерландами и Украиной, который прошел в Амстердаме:

«Что помню из двух матчей на «Йохан Кройф Арене»? Я мало что помню, но последний раз это был матч Нидерланды – Украина на Евро-2020, мы проиграли 2:3, пропустили гол на последних минутах.

Было неприятно проигрывать, но атмосфера была отличная. Стадион великолепен, и когда я только проходил по коридору, у меня появилось еще больше желания начать».

Амстердамский «Аякс» 1 февраля официально объявил о трансфере украинского защитника Александра Зинченко из лондонского «Арсенала».

29-летний футболист заключил соглашение с «Аяксом» до 30 июня 2026 года. В новом клубе Зинченко будет выступать под 47-м игровым номером.

ВИДЕО. Фрагменты матча Евро-2020 Нидерланды – Украина (3:2)

ВИДЕО. Зинченко вспомнил, как в Амстердаме Украина уступила Нидерландам

По теме:
ВИДЕО. «Аякс имеет свой стиль». Зинченко рассказал о своем трансфере
ФОТО. Как Зинченко в Нидерландах подписал контракт с Аяксом
Новый вызов. Зинченко завоевал 10 трофеев за период выступлений в Англии
видео Аякс Александр Зинченко чемпионат Нидерландов по футболу Евро-2020 сборная Украины по футболу Нидерланды - Украина
Николай Степанов Источник: ФК Аякс
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Пирс Морган отреагировал на трансфер Зинченко, упомянув войну в Украине
Футбол | 01 февраля 2026, 20:50 0
Пирс Морган отреагировал на трансфер Зинченко, упомянув войну в Украине
Пирс Морган отреагировал на трансфер Зинченко, упомянув войну в Украине

Фанат лондонского Арсенала поблагодорил Александра за выступления в составе канониров

МИЧЕЛ: «Лучший вариант для него – уйти из Жироны. Это хорошее решение»
Футбол | 01 февраля 2026, 09:19 2
МИЧЕЛ: «Лучший вариант для него – уйти из Жироны. Это хорошее решение»
МИЧЕЛ: «Лучший вариант для него – уйти из Жироны. Это хорошее решение»

Испанский тренер – об уходе Ливаковича

Йожеф САБО: «Он сидит себе на скамейке и получает большую зарплату»
Футбол | 01.02.2026, 09:47
Йожеф САБО: «Он сидит себе на скамейке и получает большую зарплату»
Йожеф САБО: «Он сидит себе на скамейке и получает большую зарплату»
ОФИЦИАЛЬНО. Экс-игрок Шахтера Коваленко нашел новый клуб
Футбол | 31.01.2026, 22:52
ОФИЦИАЛЬНО. Экс-игрок Шахтера Коваленко нашел новый клуб
ОФИЦИАЛЬНО. Экс-игрок Шахтера Коваленко нашел новый клуб
ЧЕ-2026. Упустили шанс на медали. Украина выступила в мужской эстафете
Биатлон | 01.02.2026, 13:06
ЧЕ-2026. Упустили шанс на медали. Украина выступила в мужской эстафете
ЧЕ-2026. Упустили шанс на медали. Украина выступила в мужской эстафете
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Динамо оформит первый зимний трансфер. Его посоветовал купить Мудрик
Динамо оформит первый зимний трансфер. Его посоветовал купить Мудрик
01.02.2026, 08:58 15
Футбол
Джокович сотворил невозможное, выбив Синнера. Новак – в финале Aus Open!
Джокович сотворил невозможное, выбив Синнера. Новак – в финале Aus Open!
30.01.2026, 16:33 37
Теннис
МАРКЕВИЧ: «Он не пьянствовал, но очень любил гулянки, развлечения»
МАРКЕВИЧ: «Он не пьянствовал, но очень любил гулянки, развлечения»
01.02.2026, 15:24 2
Футбол
Алькарас дожал Джоковича и завоевал трофей Australian Open 2026
Алькарас дожал Джоковича и завоевал трофей Australian Open 2026
01.02.2026, 13:50 34
Теннис
Мбаппе не хочет, чтобы в Реал перешел один из лучших игроков мира
Мбаппе не хочет, чтобы в Реал перешел один из лучших игроков мира
31.01.2026, 07:32 3
Футбол
Ребров определил будущее Ярмоленко в сборной Украины
Ребров определил будущее Ярмоленко в сборной Украины
01.02.2026, 09:32 8
Футбол
Бенфика с украинцем разгромила соперника и возглавила чемпионат Португалии
Бенфика с украинцем разгромила соперника и возглавила чемпионат Португалии
31.01.2026, 20:52
Волейбол
ФОТО. Соболенко заплакала после проигранного финала Australian Open 2026
ФОТО. Соболенко заплакала после проигранного финала Australian Open 2026
31.01.2026, 14:20 10
Теннис
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем