ВИДЕО. Зинченко вспомнил, как в Амстердаме Украина уступила Нидерландам
Сине-желтая команда на Евро-2020 проиграла 2:3, пропустив гол в концовке
Украинский футболист Александр Зинченко в первом интервью в статусе игрока Аякса вспомнил матч Евро-2020 между Нидерландами и Украиной, который прошел в Амстердаме:
«Что помню из двух матчей на «Йохан Кройф Арене»? Я мало что помню, но последний раз это был матч Нидерланды – Украина на Евро-2020, мы проиграли 2:3, пропустили гол на последних минутах.
Было неприятно проигрывать, но атмосфера была отличная. Стадион великолепен, и когда я только проходил по коридору, у меня появилось еще больше желания начать».
Амстердамский «Аякс» 1 февраля официально объявил о трансфере украинского защитника Александра Зинченко из лондонского «Арсенала».
29-летний футболист заключил соглашение с «Аяксом» до 30 июня 2026 года. В новом клубе Зинченко будет выступать под 47-м игровым номером.
ВИДЕО. Фрагменты матча Евро-2020 Нидерланды – Украина (3:2)
