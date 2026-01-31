Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Испания
Йожеф САБО: «Он сидит себе на скамейке и получает большую зарплату»

Известный тренер – о Лунине

Getty Images/Global Images Ukraine. Йожеф Сабо

Известный украинский тренер Йожеф Сабо оценил перспективы вратаря «Реала» Андрея Лунина на фоне слухов о его возможном переезде в чемпионат Англии.

– В отличие от Трубина, Лунин снова просидел в запасе «Реала». Уже традиционно в трансферное окно возобновляются слухи об уходе Андрея из мадридского клуба. Теперь украинцем якобы интересуются «Манчестер Юнайтед», «Челси» и «Тоттенхэм». Сможет ли Андрей стать номером 1 в грандах АПЛ?

– Сколько лет мы говорим о Лунине, но ему хорошо и в Реале. Сидит себе на скамейке, живет в Мадриде и получает хорошую зарплату. Я совершенно ничего не могу сказать о его перспективах в АПЛ, потому что он не играет.

