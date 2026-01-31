Йожеф САБО: «Он сидит себе на скамейке и получает большую зарплату»
Известный тренер – о Лунине
Известный украинский тренер Йожеф Сабо оценил перспективы вратаря «Реала» Андрея Лунина на фоне слухов о его возможном переезде в чемпионат Англии.
– В отличие от Трубина, Лунин снова просидел в запасе «Реала». Уже традиционно в трансферное окно возобновляются слухи об уходе Андрея из мадридского клуба. Теперь украинцем якобы интересуются «Манчестер Юнайтед», «Челси» и «Тоттенхэм». Сможет ли Андрей стать номером 1 в грандах АПЛ?
– Сколько лет мы говорим о Лунине, но ему хорошо и в Реале. Сидит себе на скамейке, живет в Мадриде и получает хорошую зарплату. Я совершенно ничего не могу сказать о его перспективах в АПЛ, потому что он не играет.
