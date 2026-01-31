С дублем Экитике. Ливерпуль разгромил Ньюкасл и вернулся в топ-5

В субботу, 31 января 2026 года, состоялся матч 24-го тура Английской Премьер-лиги между лондонскими «Ливерпулем» и «Ньюкаслом».

Игра прошла на стадионе «Энфилд» в Ливерпуле и завершилась со счетом 4:1 в пользу домашней команды.

Мерсисайдцы быстро ответили на пропущенный гол от Энтони Гордона дублем французского форварда Уго Экитике. Уже во втором тайме забили Флориан Вирц и Ибраима Конате и установили итоговый счет встречи.

Благодаря этой победе «Ливерпуль» прервал серию из 5 матчей без побед в АПЛ и вернулся на промежуточное 5-е место в турнирной таблице чемпионата.

Английская Премьер-лига. 24-й тур, 31 января

Ливерпуль – Ньюкасл – 4:1

Голы: Экитике, 41, 43, Вирц, 67, Конате, 90+3 – Гордон, 36

Ливерпуль: Алиссон Беккер, Вирджил ван Дейк, Ибраима Конате, Милош Керкез, Флориан Вирц (Ватару Эндо, 87), Алексис Мак Аллистер, Доминик Собослаи, Райан Гравенберх, Уго Экитике (Кертис Джонс, 84), Коди Гакпо, Мохамед Салах (Федерико Кьеза, 84)

Ньюкасл: Ник Поуп, Льюис Холл (Алекс Мерфи, 89), Дэн Бьорн, Малик Тшау, Киран Триппье (Уильям Осула, 84), Сандро Тонали, Харви Барнс (Йоан Висса, 73), Джейкоб Рэмси, Джозеф Уиллок (Ник Вольтемаде, 73), Энтони Эланга (Джейкоб Мерфи, 73), Энтони Гордон