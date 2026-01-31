Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. С дублем Экитике. Ливерпуль разгромил Ньюкасл и вернулся в топ-5
Чемпионат Англии
Ливерпуль
31.01.2026 22:00 – FT 4 : 1
Ньюкасл
Англия
31 января 2026, 23:58 | Обновлено 01 февраля 2026, 00:03
С дублем Экитике. Ливерпуль разгромил Ньюкасл и вернулся в топ-5

Матч завершился со счетом 4:1

Getty Images/Global Images Ukraine

В субботу, 31 января 2026 года, состоялся матч 24-го тура Английской Премьер-лиги между лондонскими «Ливерпулем» и «Ньюкаслом».

Игра прошла на стадионе «Энфилд» в Ливерпуле и завершилась со счетом 4:1 в пользу домашней команды.

Все голы матча АПЛ можно увидеть LIVE в Telegram-канале 100 хвилин АПЛ

Мерсисайдцы быстро ответили на пропущенный гол от Энтони Гордона дублем французского форварда Уго Экитике. Уже во втором тайме забили Флориан Вирц и Ибраима Конате и установили итоговый счет встречи.

Благодаря этой победе «Ливерпуль» прервал серию из 5 матчей без побед в АПЛ и вернулся на промежуточное 5-е место в турнирной таблице чемпионата.

Английская Премьер-лига. 24-й тур, 31 января
Ливерпуль – Ньюкасл – 4:1
Голы: Экитике, 41, 43, Вирц, 67, Конате, 90+3 – Гордон, 36

Ливерпуль: Алиссон Беккер, Вирджил ван Дейк, Ибраима Конате, Милош Керкез, Флориан Вирц (Ватару Эндо, 87), Алексис Мак Аллистер, Доминик Собослаи, Райан Гравенберх, Уго Экитике (Кертис Джонс, 84), Коди Гакпо, Мохамед Салах (Федерико Кьеза, 84)

Ньюкасл: Ник Поуп, Льюис Холл (Алекс Мерфи, 89), Дэн Бьорн, Малик Тшау, Киран Триппье (Уильям Осула, 84), Сандро Тонали, Харви Барнс (Йоан Висса, 73), Джейкоб Рэмси, Джозеф Уиллок (Ник Вольтемаде, 73), Энтони Эланга (Джейкоб Мерфи, 73), Энтони Гордон

Гвардиола проигрывал Тоттенхэму 10 раз. Уступал ли кому-то больше?
Салах установил новый рекорд АПЛ
Вулверхэмптон – Борнмут – 0:2. Шедевр от Крупи. Видео голов и обзор матча
Ливерпуль Ньюкасл чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Ливерпуль - Ньюкасл Уго Экитике Флориан Вирц Энтони Гордон
Дмитрий Вус
Дмитрий Вус Sport.ua
Olex
Нікуди він поки що не повернувся, бо у Юнайтед ще гра в запасі. Але це хоча б виглядало досить непогано.
