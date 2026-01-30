Жозе Моуриньо после гола Трубина выступил с требованием
Тренер отправил месседж журналистам
Анатолий Трубин забил исторический гол «Реалу» на 90+8-й минуте – 4:2 для «Бенфики». Украинец оформил победу португальцев и выход в плей-офф ЛЧ после подачи Фредрика Эурснеса.
После завершения матча наставник хозяев Жозе Моуриньо выступил с требованием к журналистам – хочет больше уважения.
«Пресса преследует меня с момента моего прихода... Все, чего я хочу, это немного уважения! Успокойтесь, «Бенфика» снова проигрывает, а потом вы можете меня уничтожить, хорошо?... Сейчас все, чего я хочу, это немного уважения...», – сказал тренер.
