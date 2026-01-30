Поблагодарил Григорчука. Авагимян объяснил, почему вернулся в Черноморец
Артур Авагимян вновь стал «моряком»
Украинский полузащитник Артур Авагимян поделился эмоциями по возвращении в расположение одесского «Черноморца». Футболист поблагодарил президента «моряков» и Романа Григорчука.
«Хочу искренне поблагодарить президента ФК «Черноморец», все руководство клуба и Романа Иосифовича Григорчука за доверие
Отдельные слова благодарности нашим болельщикам — за вашу любовь и поддержку. Нам очень важно чувствовать вас рядом, видеть как можно больше людей на стадионе, потому что результат начинается именно с вас», – написал Артур.
Артур уже в третий раз возвращается в Черноморец. Авагимян выступал за «моряков» в период с 2020 по 2022 годы и в сезоне 2023/24. Последним клубом полузащитника был черкасский ЛНЗ.
В нынешнем сезоне Первой лиги Украины Черноморец занимает третье место турнирной таблицы, имея в своем активе 38 турнирных баллов после 18 сыгранных матчей.
