Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Поблагодарил Григорчука. Авагимян объяснил, почему вернулся в Черноморец
Украина. Первая лига
30 января 2026, 07:44 |
419
0

Поблагодарил Григорчука. Авагимян объяснил, почему вернулся в Черноморец

Артур Авагимян вновь стал «моряком»

30 января 2026, 07:44 |
419
0
Поблагодарил Григорчука. Авагимян объяснил, почему вернулся в Черноморец
ФК Черноморец. Артур Авагимян

Украинский полузащитник Артур Авагимян поделился эмоциями по возвращении в расположение одесского «Черноморца». Футболист поблагодарил президента «моряков» и Романа Григорчука.

«Хочу искренне поблагодарить президента ФК «Черноморец», все руководство клуба и Романа Иосифовича Григорчука за доверие

Отдельные слова благодарности нашим болельщикам — за вашу любовь и поддержку. Нам очень важно чувствовать вас рядом, видеть как можно больше людей на стадионе, потому что результат начинается именно с вас», – написал Артур.

Артур уже в третий раз возвращается в Черноморец. Авагимян выступал за «моряков» в период с 2020 по 2022 годы и в сезоне 2023/24. Последним клубом полузащитника был черкасский ЛНЗ.

В нынешнем сезоне Первой лиги Украины Черноморец занимает третье место турнирной таблицы, имея в своем активе 38 турнирных баллов после 18 сыгранных матчей.

По теме:
Дебютант УПЛ может подписать бывшего игрока сборной Украины
Верес выдвинул условие Металлисту 1925 относительно скандального матча
Украинский клуб распустил команду на фоне финансовых проблем
Артур Авагимян Черноморец Одесса Первая лига Украины чемпионат Украины по футболу Роман Григорчук
Олег Вахоцкий Источник: Telegram
Оцените материал
(17)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Пеп ГВАРДИОЛА: «Трубин, зачем ты это делаешь?»
Футбол | 29 января 2026, 10:57 2
Пеп ГВАРДИОЛА: «Трубин, зачем ты это делаешь?»
Пеп ГВАРДИОЛА: «Трубин, зачем ты это делаешь?»

Наставник «Манчестер Сити» не знал, что «Бенфике» необходимо забить четвертый гол

ВИДЕО. Реакция Моуриньо на безумный гол Трубина в ворота Реала
Футбол | 29 января 2026, 09:37 0
ВИДЕО. Реакция Моуриньо на безумный гол Трубина в ворота Реала
ВИДЕО. Реакция Моуриньо на безумный гол Трубина в ворота Реала

Жозе был в восторге от игры «орлов»

Трубин сделал публичное заявление после безумной победы Бенфики над Реалом
Футбол | 29.01.2026, 07:51
Трубин сделал публичное заявление после безумной победы Бенфики над Реалом
Трубин сделал публичное заявление после безумной победы Бенфики над Реалом
В Испании показали, что делал Лунин за мгновение до гола Трубина
Футбол | 30.01.2026, 00:02
В Испании показали, что делал Лунин за мгновение до гола Трубина
В Испании показали, что делал Лунин за мгновение до гола Трубина
Жозе Моуринью уверен, что вратарю сборной Украины повезло
Футбол | 30.01.2026, 07:42
Жозе Моуринью уверен, что вратарю сборной Украины повезло
Жозе Моуринью уверен, что вратарю сборной Украины повезло
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Определен соперник сборной Украины по футзалу в четвертьфинале Евро-2026
Определен соперник сборной Украины по футзалу в четвертьфинале Евро-2026
29.01.2026, 08:55
Футзал
ВИДЕО. Гвардиола оценил гол Трубина в матче против Реала
ВИДЕО. Гвардиола оценил гол Трубина в матче против Реала
29.01.2026, 13:58
Футбол
Жирона узнала, за сколько можно купить Шапаренко после нового контракта
Жирона узнала, за сколько можно купить Шапаренко после нового контракта
28.01.2026, 09:22 20
Футбол
ВИДЕО. Трубин забил Реалу на 90+8-й минуте и вывел Бенфику в плей-офф ЛЧ!
ВИДЕО. Трубин забил Реалу на 90+8-й минуте и вывел Бенфику в плей-офф ЛЧ!
29.01.2026, 00:05 51
Футбол
Стало известно, сколько заработала Свитолина за выход в полуфинал Aus Open
Стало известно, сколько заработала Свитолина за выход в полуфинал Aus Open
29.01.2026, 18:03 2
Теннис
Моуриньо прокомментировал гол Трубина в ворота Реала
Моуриньо прокомментировал гол Трубина в ворота Реала
29.01.2026, 01:02 1
Футбол
Свитолина проиграла Соболенко и не сумела выйти в финал Australian Open
Свитолина проиграла Соболенко и не сумела выйти в финал Australian Open
29.01.2026, 12:01 78
Теннис
Футболист покинул Шахтер и поедет играть к предателю Украины
Футболист покинул Шахтер и поедет играть к предателю Украины
28.01.2026, 08:45 10
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем