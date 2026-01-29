В УАФ выступили с публичным заявлением о вратаре сборной Украины
В ассоциации впечатлены игрой Анатолия Трубина
Украинский вратарь Анатолий Трубин стал ключевой фигурой матча 8-го тура Лиги чемпионов против мадридского «Реала».
В Лиссабоне «Бенфика» победила со счетом 4:2, а решающий мяч на 90+8-й минуте забил именно Трубин, головой замкнув подачу Фредрика Эурснеса. Этот гол гарантировал португальцам место в плей-офф.
Пресс-служба Украинской ассоциации футбола эмоционально отреагировала в Телеграме на гол украинского вратаря.
«😱😱😱АНАТОЛИЙ ТРУБИН забивает головой «Реалу» НА 90+7 и выводит «Бенфику» в плей-офф Лиги чемпионов», – говорится в сообщении пресс-службы киевлян.
