В УАФ выступили с публичным заявлением о вратаре сборной Украины

Украинский вратарь Анатолий Трубин стал ключевой фигурой матча 8-го тура Лиги чемпионов против мадридского «Реала».

В Лиссабоне «Бенфика» победила со счетом 4:2, а решающий мяч на 90+8-й минуте забил именно Трубин, головой замкнув подачу Фредрика Эурснеса. Этот гол гарантировал португальцам место в плей-офф.

Пресс-служба Украинской ассоциации футбола эмоционально отреагировала в Телеграме на гол украинского вратаря.

«😱😱😱АНАТОЛИЙ ТРУБИН забивает головой «Реалу» НА 90+7 и выводит «Бенфику» в плей-офф Лиги чемпионов», – говорится в сообщении пресс-службы киевлян.