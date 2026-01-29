Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. В УАФ выступили с публичным заявлением о вратаре сборной Украины
Лига чемпионов
В УАФ выступили с публичным заявлением о вратаре сборной Украины

В ассоциации впечатлены игрой Анатолия Трубина

В УАФ выступили с публичным заявлением о вратаре сборной Украины
Getty Images/Global Images Ukraine. Анатолий Трубин

Украинский вратарь Анатолий Трубин стал ключевой фигурой матча 8-го тура Лиги чемпионов против мадридского «Реала».

В Лиссабоне «Бенфика» победила со счетом 4:2, а решающий мяч на 90+8-й минуте забил именно Трубин, головой замкнув подачу Фредрика Эурснеса. Этот гол гарантировал португальцам место в плей-офф.

Пресс-служба Украинской ассоциации футбола эмоционально отреагировала в Телеграме на гол украинского вратаря.

«😱😱😱АНАТОЛИЙ ТРУБИН забивает головой «Реалу» НА 90+7 и выводит «Бенфику» в плей-офф Лиги чемпионов», – говорится в сообщении пресс-службы киевлян.

  

Бенфика Реал Мадрид Лига чемпионов Анатолий Трубин Бенфика - Реал Украинская ассоциация футбола
Дмитрий Олийченко
Дмитрий Олийченко Sport.ua
