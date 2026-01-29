ФОТО. Криштиану Роналду планирует купить Манчестер Юнайтед. Что известно?
Криштиану Роналду может стать владельцем одного из пяти футбольных клубов
Португальская суперзвезда Криштиану Роналду всерьез рассматривает возможность приобретения контрольного пакета акций одного из футбольных клубов после завершения игровой карьеры.
По информации сразу нескольких источников, Роналду может инвестировать в клуб, за который планирует провести свой последний профессиональный сезон. Таким образом футболист стремится не только красиво завершить карьеру, но и повысить коммерческую привлекательность бренда клуба перед официальным уходом из большого футбола.
Среди потенциальных вариантов, которые обсуждаются в медиа, фигурируют клубы из Португалии, Англии, Испании и Саудовской Аравии — регионов, тесно связанных с карьерой Роналду. Это – лиссабонский «Спортинг», «Манчестер Юнайтед», «Аль-Наср», «Валенсия» или «Хетафе».
Эксперты отмечают, что подобный шаг выглядит логичным продолжением трансформации Роналду из футболиста в глобальный бизнес-бренд. За годы карьеры он выстроил мощную империю, охватывающую моду, гостиничный бизнес, фитнес и медиа.
Официальных подтверждений со стороны окружения футболиста на данный момент нет, однако в футбольной среде все чаще говорят о том, что Роналду готовится к новой роли – на этот раз за пределами футбольного поля.
