Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ФОТО. Криштиану Роналду планирует купить Манчестер Юнайтед. Что известно?
Другие новости
29 января 2026, 23:25 | Обновлено 29 января 2026, 23:30
296
1

ФОТО. Криштиану Роналду планирует купить Манчестер Юнайтед. Что известно?

Криштиану Роналду может стать владельцем одного из пяти футбольных клубов

29 января 2026, 23:25 | Обновлено 29 января 2026, 23:30
296
1 Comments
ФОТО. Криштиану Роналду планирует купить Манчестер Юнайтед. Что известно?
Getty Images/Global Images Ukraine. Криштиану Роналду

Португальская суперзвезда Криштиану Роналду всерьез рассматривает возможность приобретения контрольного пакета акций одного из футбольных клубов после завершения игровой карьеры.

По информации сразу нескольких источников, Роналду может инвестировать в клуб, за который планирует провести свой последний профессиональный сезон. Таким образом футболист стремится не только красиво завершить карьеру, но и повысить коммерческую привлекательность бренда клуба перед официальным уходом из большого футбола.

Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram-канале LIFESTYLE на Sport.ua

Среди потенциальных вариантов, которые обсуждаются в медиа, фигурируют клубы из Португалии, Англии, Испании и Саудовской Аравии — регионов, тесно связанных с карьерой Роналду. Это – лиссабонский «Спортинг», «Манчестер Юнайтед», «Аль-Наср», «Валенсия» или «Хетафе».

Эксперты отмечают, что подобный шаг выглядит логичным продолжением трансформации Роналду из футболиста в глобальный бизнес-бренд. За годы карьеры он выстроил мощную империю, охватывающую моду, гостиничный бизнес, фитнес и медиа.

Официальных подтверждений со стороны окружения футболиста на данный момент нет, однако в футбольной среде все чаще говорят о том, что Роналду готовится к новой роли – на этот раз за пределами футбольного поля.

По теме:
ФОТО. Девушка футболиста Динамо разделась на Мальдивах. Очень горячо
Жеребьевка 1/16 финала Лиги чемпионов. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ФОТО. Фанаты пришли к Трубину после его гола в ворота Реала
фото lifestyle Криштиану Роналду Аль-Наср Эр-Рияд бизнес Манчестер Юнайтед Валенсия Хетафе Спортинг Лиссабон
Максим Лапченко Источник: Instagram
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Определен соперник сборной Украины по футзалу в четвертьфинале Евро-2026
Футзал | 29 января 2026, 08:55 0
Определен соперник сборной Украины по футзалу в четвертьфинале Евро-2026
Определен соперник сборной Украины по футзалу в четвертьфинале Евро-2026

Украинская команда будет играть с Францией

Тренер вратарей сборной Украины: «Трубин знал, куда бежать»
Футбол | 29 января 2026, 18:06 10
Тренер вратарей сборной Украины: «Трубин знал, куда бежать»
Тренер вратарей сборной Украины: «Трубин знал, куда бежать»

Рустам Худжамов дал оценку игре украинского вратаря в матче Лиги чемпионов «Бенфика» – «Реал»

Тренер Жальгириса о матче с Динамо: «Эту игру ждут и игроки, и тренеры»
Футбол | 29.01.2026, 21:43
Тренер Жальгириса о матче с Динамо: «Эту игру ждут и игроки, и тренеры»
Тренер Жальгириса о матче с Динамо: «Эту игру ждут и игроки, и тренеры»
В УЕФА выступили с заявлением по поводу гола Трубина в ворота Реала
Футбол | 29.01.2026, 01:57
В УЕФА выступили с заявлением по поводу гола Трубина в ворота Реала
В УЕФА выступили с заявлением по поводу гола Трубина в ворота Реала
ВИДЕО. Трубин забил Реалу на 90+8-й минуте и вывел Бенфику в плей-офф ЛЧ!
Футбол | 29.01.2026, 00:05
ВИДЕО. Трубин забил Реалу на 90+8-й минуте и вывел Бенфику в плей-офф ЛЧ!
ВИДЕО. Трубин забил Реалу на 90+8-й минуте и вывел Бенфику в плей-офф ЛЧ!
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Стюард #11
Нафіг йому оце надо. Букконтору скоріше купить 
Ответить
0
Популярные новости
Бенфика – Реал – 4:2. Безумный мяч Трубина на 90+8-й. Видео голов и обзор
Бенфика – Реал – 4:2. Безумный мяч Трубина на 90+8-й. Видео голов и обзор
29.01.2026, 01:44 4
Футбол
Золотой старт. Меркушина – победитель чемпионата Европы 2026
Золотой старт. Меркушина – победитель чемпионата Европы 2026
28.01.2026, 16:57 14
Биатлон
Тайсон ФЬЮРИ выступил с заявлением к Кличко: «Это войдет в историю»
Тайсон ФЬЮРИ выступил с заявлением к Кличко: «Это войдет в историю»
28.01.2026, 06:02 7
Бокс
Итоги седьмого дня Евро: завершился второй тур. Положения в группах
Итоги седьмого дня Евро: завершился второй тур. Положения в группах
28.01.2026, 00:01
Футзал
Итоговая таблица Лиги чемпионов. Стали известны все 24 участника плей-офф
Итоговая таблица Лиги чемпионов. Стали известны все 24 участника плей-офф
29.01.2026, 06:23 3
Футбол
ВИДЕО. Реакция Моуриньо на безумный гол Трубина в ворота Реала
ВИДЕО. Реакция Моуриньо на безумный гол Трубина в ворота Реала
29.01.2026, 09:37
Футбол
ФОТО. Лицо и эмоции Жозе Моуриньо на гол Трубина в ворота Реала
ФОТО. Лицо и эмоции Жозе Моуриньо на гол Трубина в ворота Реала
29.01.2026, 07:45 5
Футбол
«Этот гол Трубина капитализирует вратаря. Эксперт – о матче Бенфика – Реал
«Этот гол Трубина капитализирует вратаря. Эксперт – о матче Бенфика – Реал
29.01.2026, 09:44 4
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем