Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Рома без Довбика вырвала ничью с Панатинаикосом и попала в топ-8 ЛЕ
Лига Европы
Панатинаикос
29.01.2026 22:00 – FT 1 : 1
Рома
Лига Европы
30 января 2026, 00:11 | Обновлено 30 января 2026, 00:13
100
0

Рома без Довбика вырвала ничью с Панатинаикосом и попала в топ-8 ЛЕ

Римский клуб чуть было не уступил представителю чемпионата Греции

Рома без Довбика вырвала ничью с Панатинаикосом и попала в топ-8 ЛЕ
Getty Images/Global Images Ukraine. Рома

«Рома» сыграла вничью с «Панатинаикосом» в поединке Лиги Европы.

Матч восьмого тура основного раунда проходил на стадионе «Панатинаикос».

Смотрите видео голов этого матча в Telegram-канале Спортивний оглядач

Гости еще в первом тайме остались вдесятером из-за удаления Манчини. Во второй 45-минутке первыми вперед вышли хозяева, на что точным ударом на 86-й минуте ответил Зиолковски.

С 16 очками «Рома» заняла восьмое место таблицы и вышла в 1/8 финала. «Панатинаикос» набрал 12 баллов и расположился на 20-й позиции.

Украинский нападающий «Ромы» Артем Довбик из-за травмы матч пропустил.

Лига Европы. 8-й тур

Панатинаикос – Рома – 1:1

Голы: Таборда, 58 – Зиолковски, 86

Фото матча:

Getty Images/Global Images Ukraine.
Getty Images/Global Images Ukraine.
Getty Images/Global Images Ukraine.

Рома Рим Панатинаикос Лига Европы Артем Довбик Джанлука Манчини удаление (красная карточка)
Даниил Кирияка
Даниил Кирияка Sport.ua
