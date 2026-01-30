Рома без Довбика вырвала ничью с Панатинаикосом и попала в топ-8 ЛЕ

«Рома» сыграла вничью с «Панатинаикосом» в поединке Лиги Европы.

Матч восьмого тура основного раунда проходил на стадионе «Панатинаикос».

Гости еще в первом тайме остались вдесятером из-за удаления Манчини. Во второй 45-минутке первыми вперед вышли хозяева, на что точным ударом на 86-й минуте ответил Зиолковски.

С 16 очками «Рома» заняла восьмое место таблицы и вышла в 1/8 финала. «Панатинаикос» набрал 12 баллов и расположился на 20-й позиции.

Украинский нападающий «Ромы» Артем Довбик из-за травмы матч пропустил.

Лига Европы. 8-й тур

Панатинаикос – Рома – 1:1

Голы: Таборда, 58 – Зиолковски, 86

Фото матча:

Getty Images/Global Images Ukraine.

Getty Images/Global Images Ukraine.