Рома без Довбика вырвала ничью с Панатинаикосом и попала в топ-8 ЛЕ
Римский клуб чуть было не уступил представителю чемпионата Греции
«Рома» сыграла вничью с «Панатинаикосом» в поединке Лиги Европы.
Матч восьмого тура основного раунда проходил на стадионе «Панатинаикос».
Гости еще в первом тайме остались вдесятером из-за удаления Манчини. Во второй 45-минутке первыми вперед вышли хозяева, на что точным ударом на 86-й минуте ответил Зиолковски.
С 16 очками «Рома» заняла восьмое место таблицы и вышла в 1/8 финала. «Панатинаикос» набрал 12 баллов и расположился на 20-й позиции.
Украинский нападающий «Ромы» Артем Довбик из-за травмы матч пропустил.
Лига Европы. 8-й тур
Панатинаикос – Рома – 1:1
Голы: Таборда, 58 – Зиолковски, 86
