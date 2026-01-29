Лига Европы. 8-й тур, 29 января. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Вечером 29 января состоится последний, 8-й тур Лиги Европы УЕФА 2025/26.

Одновременно, в 22:00 по киевскому времени, проходят 18 поединков тура.

В 8-м туре интерес представляют матчи: Ноттингем Форест – Ференцварош, Панатинаикос – Рома, Астон Вилла – РБ Зальцбург, Порту – Рейнджерс

Украинские футболисты в этом раунде не сыграют. Форвард Ромы Артем Довбик травмирован и перенес операцию, а Александр Зинченко исключен из заявки Ноттингем Форест.

Турнирное положение: Лион, Астон Вилла (по 18 очков), Фрайбург (17), Мидтьюлланд, Брага (по 16), Рома, Ференцварош (по 15), Бетис, Порту (по 14), Генк, Црвена Звезда (по 13), ПАОК, Штутгарт, Сельта, Болонья (по 12), Ноттингем Форест, Виктория Пльзень, Фенербахче, Панатинаикос (по 11).

Эти 19 команд гарантировали себе путевку в плей-офф. Лион и Астон Вилла с 18 очками досрочно вышли в 1/8 финала напрямую.

Лига Европы УЕФА 2025/26

8-й тур, 29 января 2025

22:00. Астон Вилла (Англия) – РБ Зальцбург (Австрия)

22:00. Базель (Швейцария) – Виктория Пльзень (Чехия)

22:00. Бетис (Испания) – Фейенорд (Нидерланды)

22:00. Генк (Бельгия) – Мальме (Швеция)

22:00. Гоу Эхед Иглс (Нидерланды) – Брага (Португалия)

22:00. Лилль (Франция) – Фрайбург (Германия)

22:00. Лион (Франция) – ПАОК (Греция)

22:00. Лудогорец (Болгария) – Ницца (Франция)

22:00. Маккаби Тель-Авив (Израиль) – Болонья (Италия)

22:00. Мидтьюлланд (Дания) – Динамо Загреб (Хорватия)

22:00. Ноттингем Форест (Англия) – Ференцварош (Венгрия)

22:00. Панатинаикос (Греция) – Рома (Италия)

22:00. Порту (Португалия) – Рейнджерс (Шотландия)

22:00. Селтик (Шотландия) – Утрехт (Нидерланды)

22:00. Стяуа Бухарест (Румыния) – Фенербахче (Турция)

22:00. Црвена Звезда (Сербия) – Сельта (Испания)

22:00. Штурм Грац (Австрия) – Бранн (Норвегия)

22:00. Штутгарт (Германия) – Янг Бойз (Швейцария)

