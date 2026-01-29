ВИДЕО. Трубин довел Моуриньо до слез. Жозе расплакался после гола украинца
Тренер «Бенфики» эмоционально отреагировал на гол вратаря своей команды
Главный тренер лиссабонской «Бенфики» Жозе Моуриньо не стал сдерживать эмоций после победы своей команды над мадридским «Реалом» и выхода ее в плей-офф Лиги чемпионов.
После завершения встречи 63-летний специалист дал интервью в микст-зоне. Когда он отвечал на вопрос по поводу гола украинского вратаря «Бенфики» Анатолия Трубина, который стал спасительным для команды, на его лице были заметны слезы.
В нынешнем сезоне Лиги чемпионов подопечные Моуриньо заняли 24-ю строчку турнирной таблицы, имея в своем активе 9 зачетных пунктов после 8 сыгранных матчей. Именно гол Трубина позволил «орлам» пробиться в плейоф Лиги чемпионов.
Ранее сообщалось, что Трубин свел с ума президента «Бенфики».
