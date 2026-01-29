Главный тренер лиссабонской «Бенфики» Жозе Моуриньо не стал сдерживать эмоций после победы своей команды над мадридским «Реалом» и выхода ее в плей-офф Лиги чемпионов.

После завершения встречи 63-летний специалист дал интервью в микст-зоне. Когда он отвечал на вопрос по поводу гола украинского вратаря «Бенфики» Анатолия Трубина, который стал спасительным для команды, на его лице были заметны слезы.

В нынешнем сезоне Лиги чемпионов подопечные Моуриньо заняли 24-ю строчку турнирной таблицы, имея в своем активе 9 зачетных пунктов после 8 сыгранных матчей. Именно гол Трубина позволил «орлам» пробиться в плейоф Лиги чемпионов.

Ранее сообщалось, что Трубин свел с ума президента «Бенфики».

ВИДЕО. Трубин довел Моуриньо до слез. Жозе расплакался после гола украинца