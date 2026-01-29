Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  ВИДЕО. Трубин довел Моуриньо до слез. Жозе расплакался после гола украинца
Лига чемпионов
29 января 2026, 15:35
ВИДЕО. Трубин довел Моуриньо до слез. Жозе расплакался после гола украинца

Тренер «Бенфики» эмоционально отреагировал на гол вратаря своей команды

Getty Images/Global Images Ukraine. Жозе Моуриньо

Главный тренер лиссабонской «Бенфики» Жозе Моуриньо не стал сдерживать эмоций после победы своей команды над мадридским «Реалом» и выхода ее в плей-офф Лиги чемпионов.

После завершения встречи 63-летний специалист дал интервью в микст-зоне. Когда он отвечал на вопрос по поводу гола украинского вратаря «Бенфики» Анатолия Трубина, который стал спасительным для команды, на его лице были заметны слезы.

В нынешнем сезоне Лиги чемпионов подопечные Моуриньо заняли 24-ю строчку турнирной таблицы, имея в своем активе 9 зачетных пунктов после 8 сыгранных матчей. Именно гол Трубина позволил «орлам» пробиться в плейоф Лиги чемпионов.

Ранее сообщалось, что Трубин свел с ума президента «Бенфики».

Антон Романенко
Антон Романенко Sport.ua
