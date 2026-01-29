29 января на Олимпийском стадионе Афин пройдет матч 8-го тура основного раунда Лиги Европы, в котором Панатинаикос встретится с Ромой. Поединок начнется в 22:00 по киевскому времени.

Панатинаикос

Команда все еще считается одним из национальных грандов. Но давно уже не получается подтвердить это титулом. Вот и прошлый сезон принес лишь второе место. Отправившись с него в квалификацию Лиги чемпионов, там уступили первому же сопернику, Рейнджерс, после поражения в Глазго ограничившись ничьей дома. Да и в Суперлиге Греции, даже после прихода Рафы Бенитеса, не получается даже просто приблизиться к четверке лидеров.

Где относительно получается, так это в Лиге Европы. Хотя там могли вылететь сразу - после нулевых ничьих с Шахтером прошли в серии пенальти дальше. Чуть менее драматично справившись с Самсунспором, греки в основном раунде уже успели взять три победы и одиннадцать очков, в том числе закончив вничью с Ференцварошем в прошлом туре.

Рома

Клуб прошлый сезон начинал с пары тренерских отставок, но Раньери, на время вернувшись из пенсии, немного не преуспел в попытке наконец-то подняться в квартет лучших Серии А - закончили в одном очке позади Ювентуса. Сейчас, при Гасперини, Довбик (он, впрочем, в этом сезоне играл мало, а теперь еще и перенес операцию после травмы) и компания выглядят в группе лидеров стабильнее - на данный момент они третьи с 43 очками.

Все остальные турниры рассматриваются как дополнительная нагрузка. Может, потому в кубке уступили Торино. Впрочем, все равно класса хватало, чтобы в Лиге Европы взять уже пять побед, в том числе четыре подряд. В январе дома оформили уверенные 2:0 со Штутгартом.

Статистика личных встреч

Единственный раз клубы пересекались в плей-офф осенью 2010-го года. Тогда греки выиграли оба матча со счетом 3:2.

Прогноз

Букмекерские конторы верят, что гости из Рима наконец-то возьмут реванш за ту памятную неудачу, что случилась полтора десятилетия назад. Ставим на выездную победу (коэффициент - 1,87).