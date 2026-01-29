Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Панатинаикос – Рома. Прогноз и анонс на матч Лиги Европы
Лига Европы
Панатинаикос
29.01.2026 22:00 - : -
Рома
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Лига Европы
29 января 2026, 16:01 | Обновлено 29 января 2026, 16:58
317
0

Панатинаикос – Рома. Прогноз и анонс на матч Лиги Европы

Поединок состоится 29 января в 22:00 по Киеву

29 января 2026, 16:01 | Обновлено 29 января 2026, 16:58
317
0
Панатинаикос – Рома. Прогноз и анонс на матч Лиги Европы
Getty Images/Global Images Ukraine

29 января на Олимпийском стадионе Афин пройдет матч 8-го тура основного раунда Лиги Европы, в котором Панатинаикос встретится с Ромой. Поединок начнется в 22:00 по киевскому времени.

Панатинаикос

Команда все еще считается одним из национальных грандов. Но давно уже не получается подтвердить это титулом. Вот и прошлый сезон принес лишь второе место. Отправившись с него в квалификацию Лиги чемпионов, там уступили первому же сопернику, Рейнджерс, после поражения в Глазго ограничившись ничьей дома. Да и в Суперлиге Греции, даже после прихода Рафы Бенитеса, не получается даже просто приблизиться к четверке лидеров.

Где относительно получается, так это в Лиге Европы. Хотя там могли вылететь сразу - после нулевых ничьих с Шахтером прошли в серии пенальти дальше. Чуть менее драматично справившись с Самсунспором, греки в основном раунде уже успели взять три победы и одиннадцать очков, в том числе закончив вничью с Ференцварошем в прошлом туре.

Рома

Клуб прошлый сезон начинал с пары тренерских отставок, но Раньери, на время вернувшись из пенсии, немного не преуспел в попытке наконец-то подняться в квартет лучших Серии А - закончили в одном очке позади Ювентуса. Сейчас, при Гасперини, Довбик (он, впрочем, в этом сезоне играл мало, а теперь еще и перенес операцию после травмы) и компания выглядят в группе лидеров стабильнее - на данный момент они третьи с 43 очками.

Все остальные турниры рассматриваются как дополнительная нагрузка. Может, потому в кубке уступили Торино. Впрочем, все равно класса хватало, чтобы в Лиге Европы взять уже пять побед, в том числе четыре подряд. В январе дома оформили уверенные 2:0 со Штутгартом.

Статистика личных встреч

Единственный раз клубы пересекались в плей-офф осенью 2010-го года. Тогда греки выиграли оба матча со счетом 3:2.

Прогноз

Букмекеры GGBET оценивают шансы команд очень приличными коэффициентами: 5.55 для Панатинаикоса и 1.74 для Ромы. А какой прогноз выбрать – решать тебе. Играй с лучшими коэффициентами, получай мгновенные выплаты и поддерживай любимую команду вместе с нами.

Букмекерские конторы верят, что гости из Рима наконец-то возьмут реванш за ту памятную неудачу, что случилась полтора десятилетия назад. Ставим на выездную победу (коэффициент - 1,87).

Прогноз Sport.ua
Панатинаикос
29 января 2026 -
22:00
Рома
Победа Ромы 1.87 Сделать ставку Лицензия КРАИЛ № 128 от 08.08.2023
(21+). Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Придерживайтесь правил (принципов) ответственной игры.
По теме:
Лига Европы. 8-й тур, 29 января. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Последний тур Лиги Европы. Кто с кем сыграет: расписание, турнирная таблица
Астон Вилла – РБ Зальцбург. Прогноз и анонс на матч Лиги Европы
Панатинаикос Лига Европы Рома Рим прогнозы прогнозы на футбол
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(7)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ФОТО. Лицо и эмоции Жозе Моуриньо на гол Трубина в ворота Реала
Футбол | 29 января 2026, 07:45 4
ФОТО. Лицо и эмоции Жозе Моуриньо на гол Трубина в ворота Реала
ФОТО. Лицо и эмоции Жозе Моуриньо на гол Трубина в ворота Реала

Украинец вывел «орлов» в плей-офф Лиги чемпионов!

Буяльский на минималках. О Шапаренко и продлении контракта
Футбол | 29 января 2026, 12:49 39
Буяльский на минималках. О Шапаренко и продлении контракта
Буяльский на минималках. О Шапаренко и продлении контракта

Валерий Василенко – о решении полузащитника остаться в «Динамо»

Назван фаворит на должность тренера Реала. Он возглавлял ПСЖ и Арсенал
Футбол | 29.01.2026, 15:11
Назван фаворит на должность тренера Реала. Он возглавлял ПСЖ и Арсенал
Назван фаворит на должность тренера Реала. Он возглавлял ПСЖ и Арсенал
Свитолина проиграла Соболенко и не сумела выйти в финал Australian Open
Теннис | 29.01.2026, 12:01
Свитолина проиграла Соболенко и не сумела выйти в финал Australian Open
Свитолина проиграла Соболенко и не сумела выйти в финал Australian Open
ВИДЕО. Трубин забил Реалу на 90+8-й минуте и вывел Бенфику в плей-офф ЛЧ!
Футбол | 29.01.2026, 00:05
ВИДЕО. Трубин забил Реалу на 90+8-й минуте и вывел Бенфику в плей-офф ЛЧ!
ВИДЕО. Трубин забил Реалу на 90+8-й минуте и вывел Бенфику в плей-офф ЛЧ!
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Футболист покинул Шахтер и поедет играть к предателю Украины
Футболист покинул Шахтер и поедет играть к предателю Украины
28.01.2026, 08:45 9
Футбол
ВИДЕО. Реакция Моуриньо на безумный гол Трубина в ворота Реала
ВИДЕО. Реакция Моуриньо на безумный гол Трубина в ворота Реала
29.01.2026, 09:37
Футбол
Уверенный шаг в четвертьфинал. Сборная Украины обыграла Чехию
Уверенный шаг в четвертьфинал. Сборная Украины обыграла Чехию
28.01.2026, 22:11 6
Футзал
Трубин сделал публичное заявление после безумной победы Бенфики над Реалом
Трубин сделал публичное заявление после безумной победы Бенфики над Реалом
29.01.2026, 07:51 2
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Тайсон Фьюри возвращается. Проведет бой с россиянином
ОФИЦИАЛЬНО. Тайсон Фьюри возвращается. Проведет бой с россиянином
28.01.2026, 15:35 8
Бокс
Жирона узнала, за сколько можно купить Шапаренко после нового контракта
Жирона узнала, за сколько можно купить Шапаренко после нового контракта
28.01.2026, 09:22 19
Футбол
Бенфика – Реал – 4:2. Безумный мяч Трубина на 90+8-й. Видео голов и обзор
Бенфика – Реал – 4:2. Безумный мяч Трубина на 90+8-й. Видео голов и обзор
29.01.2026, 01:44 3
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем