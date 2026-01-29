Трубин раскрыл секрет, как ему удалось забить Реалу на 90+8-й минуте

Украинский вратарь «Бенфики» Анатолий Трубин прокомментировал свой сенсационный гол в ворота мадридского «Реала» в матче 8-го тура общего этапа Лиги чемпионов. Этот мяч стал для него первым в карьере и сделал украинца пятым вратарем-голеадором в истории турнира.

«Я не осознавал, что нам нужен еще один гол для выхода в плей-офф. Когда мы заработали штрафной, я увидел, как все смотрят на меня и призывают идти вперед, включая тренера. Это был невероятный момент.

В матче против «Порту» я тоже был близок к голу, но сегодня мне это удалось. Я счастлив. Даже не знаю, что сказать – для Павлидиса забивать привычно, а для меня это первый гол, и это невероятно», – сказал Трубин.