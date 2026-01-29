Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Трубин раскрыл секрет, как ему удалось забить Реалу на 90+8-й минуте
Лига чемпионов
29 января 2026, 09:12 |
1722
2

Трубин раскрыл секрет, как ему удалось забить Реалу на 90+8-й минуте

Анатолий прокомментировал свой гол

29 января 2026, 09:12 |
1722
2 Comments
Трубин раскрыл секрет, как ему удалось забить Реалу на 90+8-й минуте
Getty Images/Global Images Ukraine. Анатолий Трубин

Украинский вратарь «Бенфики» Анатолий Трубин прокомментировал свой сенсационный гол в ворота мадридского «Реала» в матче 8-го тура общего этапа Лиги чемпионов. Этот мяч стал для него первым в карьере и сделал украинца пятым вратарем-голеадором в истории турнира.

«Я не осознавал, что нам нужен еще один гол для выхода в плей-офф. Когда мы заработали штрафной, я увидел, как все смотрят на меня и призывают идти вперед, включая тренера. Это был невероятный момент.

В матче против «Порту» я тоже был близок к голу, но сегодня мне это удалось. Я счастлив. Даже не знаю, что сказать – для Павлидиса забивать привычно, а для меня это первый гол, и это невероятно», – сказал Трубин.

По теме:
«Этот гол Трубина капитализирует вратаря. Эксперт – о матче Бенфика – Реал
ВИДЕО. Реакция Моуриньо на безумный гол Трубина в ворота Реала
В Португалии вынесли вердикт Трубину после его гола в ворота Реала
Бенфика Реал Мадрид Лига чемпионов Анатолий Трубин Бенфика - Реал
Дмитрий Олийченко Источник: O Jogo
Оцените материал
(24)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Плей-офф Лиги чемпионов. Кто с кем в 1/16 финала: предварительная сетка
Футбол | 29 января 2026, 06:47 6
Плей-офф Лиги чемпионов. Кто с кем в 1/16 финала: предварительная сетка
Плей-офф Лиги чемпионов. Кто с кем в 1/16 финала: предварительная сетка

Борьбу за трофей продолжат 24 команды, 8 из них вышли в 1/8 финала

Бенфика – Реал – 4:2. Безумный мяч Трубина на 90+8-й. Видео голов и обзор
Футбол | 29 января 2026, 01:44 2
Бенфика – Реал – 4:2. Безумный мяч Трубина на 90+8-й. Видео голов и обзор
Бенфика – Реал – 4:2. Безумный мяч Трубина на 90+8-й. Видео голов и обзор

Смотрите видеообзор матча восьмого тура Лиги чемпионов 2025/26

Арбелоа объяснил красные карточки игроков Реала: дело не в судействе
Футбол | 29.01.2026, 05:53
Арбелоа объяснил красные карточки игроков Реала: дело не в судействе
Арбелоа объяснил красные карточки игроков Реала: дело не в судействе
ПСЖ – Ньюкасл – 1:1. Почему не играл Забарный? Видео голов и обзор матча
Футбол | 29.01.2026, 00:27
ПСЖ – Ньюкасл – 1:1. Почему не играл Забарный? Видео голов и обзор матча
ПСЖ – Ньюкасл – 1:1. Почему не играл Забарный? Видео голов и обзор матча
Золотой старт. Меркушина – победитель чемпионата Европы 2026
Биатлон | 28.01.2026, 16:57
Золотой старт. Меркушина – победитель чемпионата Европы 2026
Золотой старт. Меркушина – победитель чемпионата Европы 2026
Комментарии 2
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
_ Moore
Він же й заробив для Родріго вилучення, спровокував того одразу на дві жовті.
Ответить
0
Ser Tka
Лев
Ответить
0
Популярные новости
Бывший тренер Динамо находится в критическом состоянии
Бывший тренер Динамо находится в критическом состоянии
27.01.2026, 08:42 6
Футбол
ФОТО. Лицо и эмоции Жозе Моуриньо на гол Трубина в ворота Реала
ФОТО. Лицо и эмоции Жозе Моуриньо на гол Трубина в ворота Реала
29.01.2026, 07:45 4
Футбол
ВИДЕО. Трубин забил Реалу на 90+8-й минуте и вывел Бенфику в плей-офф ЛЧ!
ВИДЕО. Трубин забил Реалу на 90+8-й минуте и вывел Бенфику в плей-офф ЛЧ!
29.01.2026, 00:05 46
Футбол
Чехия – Украина. Прогноз и анонс на матч чемпионата Европы по футзалу
Чехия – Украина. Прогноз и анонс на матч чемпионата Европы по футзалу
28.01.2026, 18:30 6
Футзал
ОФИЦИАЛЬНО. Тайсон Фьюри возвращается. Проведет бой с россиянином
ОФИЦИАЛЬНО. Тайсон Фьюри возвращается. Проведет бой с россиянином
28.01.2026, 15:35 8
Бокс
Уверенный шаг в четвертьфинал. Сборная Украины обыграла Чехию
Уверенный шаг в четвертьфинал. Сборная Украины обыграла Чехию
28.01.2026, 22:11 5
Футзал
Итоговая таблица Лиги чемпионов. Стали известны все 24 участника плей-офф
Итоговая таблица Лиги чемпионов. Стали известны все 24 участника плей-офф
29.01.2026, 06:23 3
Футбол
Сказка, в которую не поверишь. Бенфика с голом Трубина победила Реал
Сказка, в которую не поверишь. Бенфика с голом Трубина победила Реал
29.01.2026, 00:13 52
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем