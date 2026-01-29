Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Ноттингем – Ференцварош. Прогноз и анонс на матч Лиги Европы
Лига Европы
Ноттингем Форест
29.01.2026 22:00 - : -
Ференцварош
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Лига Европы
29 января 2026, 10:21 |
193
0

Ноттингем – Ференцварош. Прогноз и анонс на матч Лиги Европы

Матч начнется 29 января в 22:00 по Киеву

29 января 2026, 10:21 |
193
0
Ноттингем – Ференцварош. Прогноз и анонс на матч Лиги Европы
ФК Ноттингем

В четверг, 29 января, состоится поединок 8-го тура основного этапа Лиги Европы между «Ноттингемом» и «Ференцварошем». По киевскому времени игра начнется в 22:00.

Ноттингем

Довольно сумбурно складывается сезон для «лесников», особенно по сравнению с предыдущим. За 23 тура Премьер-лиги команде удалось набрать 25 очков, благодаря которым она сейчас занимает 17-ю строчку турнирной таблицы. Однако расстояние от зоны вылета невелико – всего 5 зачетных пунктов. С Кубка Англии команда вылетела на стадии 1/32 финала от «Рексгема».

За 7 туров Лиги Европы англичане смогли набрать 11 очков, позволяющих им занимать 16-ю строчку турнирной таблицы. Команда уже обеспечила себе плей-офф, однако расстояние от топ-8 (дающего право играть в 1/8) составляет 3 балла.

Ференцварош

Для многолетнего чемпиона Венгрии текущий сезон на национальной арене также складывается не лучшим образом. После 19 туров на балансе клуба есть 34 балла, что позволяет ему занимать 3-ю строчку турнирной таблицы. Расстояние от лидера, «Дьора», составляет уже 4 очка. В кубке страны «Ференцварош» дошел до 1/8 финала, где будет играть против «Чаквара».

В Лиге Европы венгры демонстрируют неожиданно хорошие результаты – после 7 матчей на их балансе уже 15 очков, которые позволяют находиться на 7-м месте турнирной таблицы.

Личные встречи

Команды еще ни разу не играли между собой в официальных играх.

Интересные факты

  • Ноттингем победил лишь в 1/5 предыдущих домашних матчей.
  • Безвыигрышная серия «Ференцвароша» продолжается уже 5 игр (3 из них были общительными).
  • «Ноттингем» забил всего 23 гола в текущем сезоне Премьер-лиги – 2-й худший результат среди всех команд.

Прогноз

Букмекеры GGBET оценивают шансы команд очень приличными коэффициентами: 1.66 для Ноттингема и 5.05 для Ференцвароша. А какой прогноз выбрать – решать тебе. Играй с лучшими коэффициентами, получай мгновенные выплаты и поддерживай любимую команду вместе с нами.

Я поставлю на тотал менее 3 с коэффициентом 1.58.

Прогноз Sport.ua
Ноттингем Форест
29 января 2026 -
22:00
Ференцварош
Тотал менее 3 1.58 Сделать ставку Лицензия КРАИЛ № 128 от 08.08.2023
Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Придерживайтесь правил (принципов) ответственной игры.

По теме:
Бетис – Фейеноорд. Прогноз и анонс на матч Лиги Европы
Элина Свитолина – Арина Соболенко. Прогноз и анонс на полуфинал Aus Open
Штутгарт – Янг Бойз. Прогноз и анонс на матч Лиги Европы
Ноттингем Форест Ференцварош прогнозы прогнозы на футбол Лига Европы
Денис Кирильчук
Денис Кирильчук Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Итоговая таблица Лиги чемпионов. Стали известны все 24 участника плей-офф
Футбол | 29 января 2026, 06:23 3
Итоговая таблица Лиги чемпионов. Стали известны все 24 участника плей-офф
Итоговая таблица Лиги чемпионов. Стали известны все 24 участника плей-офф

Лондонский Арсенал набрал 24 очка из 24 возможных

Определен соперник сборной Украины по футзалу в четвертьфинале Евро-2026
Футзал | 29 января 2026, 08:55 0
Определен соперник сборной Украины по футзалу в четвертьфинале Евро-2026
Определен соперник сборной Украины по футзалу в четвертьфинале Евро-2026

Украинская команда будет играть с Францией

ФОТО. Лицо и эмоции Жозе Моуриньо на гол Трубина в ворота Реала
Футбол | 29.01.2026, 07:45
ФОТО. Лицо и эмоции Жозе Моуриньо на гол Трубина в ворота Реала
ФОТО. Лицо и эмоции Жозе Моуриньо на гол Трубина в ворота Реала
Мбаппе отреагировал на забитый мяч Трубина: «Этот гол ничего не менял»
Футбол | 29.01.2026, 10:44
Мбаппе отреагировал на забитый мяч Трубина: «Этот гол ничего не менял»
Мбаппе отреагировал на забитый мяч Трубина: «Этот гол ничего не менял»
ВИДЕО. Фанаты Барселоны эпично отмечали гол Трубина в ворота Реала
Футбол | 29.01.2026, 03:21
ВИДЕО. Фанаты Барселоны эпично отмечали гол Трубина в ворота Реала
ВИДЕО. Фанаты Барселоны эпично отмечали гол Трубина в ворота Реала
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
ВИДЕО. Трубин забил Реалу на 90+8-й минуте и вывел Бенфику в плей-офф ЛЧ!
ВИДЕО. Трубин забил Реалу на 90+8-й минуте и вывел Бенфику в плей-офф ЛЧ!
29.01.2026, 00:05 48
Футбол
Бенфика – Реал – 4:2. Безумный мяч Трубина на 90+8-й. Видео голов и обзор
Бенфика – Реал – 4:2. Безумный мяч Трубина на 90+8-й. Видео голов и обзор
29.01.2026, 01:44 2
Футбол
Свитолина уничтожила третью ракетку и вышла в полуфинал Australian Open!
Свитолина уничтожила третью ракетку и вышла в полуфинал Australian Open!
27.01.2026, 11:05 117
Теннис
Два звездных игрока УПЛ могут получить украинский паспорт
Два звездных игрока УПЛ могут получить украинский паспорт
27.01.2026, 08:29 67
Футбол
Плей-офф Лиги чемпионов. Кто с кем в 1/16 финала: предварительная сетка
Плей-офф Лиги чемпионов. Кто с кем в 1/16 финала: предварительная сетка
29.01.2026, 06:47 9
Футбол
Сказка, в которую не поверишь. Бенфика с голом Трубина победила Реал
Сказка, в которую не поверишь. Бенфика с голом Трубина победила Реал
29.01.2026, 00:13 60
Футбол
Итоги седьмого дня Евро: завершился второй тур. Положения в группах
Итоги седьмого дня Евро: завершился второй тур. Положения в группах
28.01.2026, 00:01
Футзал
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем