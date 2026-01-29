Ноттингем Форест

В четверг, 29 января, состоится поединок 8-го тура основного этапа Лиги Европы между «Ноттингемом» и «Ференцварошем». По киевскому времени игра начнется в 22:00.

Ноттингем

Довольно сумбурно складывается сезон для «лесников», особенно по сравнению с предыдущим. За 23 тура Премьер-лиги команде удалось набрать 25 очков, благодаря которым она сейчас занимает 17-ю строчку турнирной таблицы. Однако расстояние от зоны вылета невелико – всего 5 зачетных пунктов. С Кубка Англии команда вылетела на стадии 1/32 финала от «Рексгема».

За 7 туров Лиги Европы англичане смогли набрать 11 очков, позволяющих им занимать 16-ю строчку турнирной таблицы. Команда уже обеспечила себе плей-офф, однако расстояние от топ-8 (дающего право играть в 1/8) составляет 3 балла.

Ференцварош

Для многолетнего чемпиона Венгрии текущий сезон на национальной арене также складывается не лучшим образом. После 19 туров на балансе клуба есть 34 балла, что позволяет ему занимать 3-ю строчку турнирной таблицы. Расстояние от лидера, «Дьора», составляет уже 4 очка. В кубке страны «Ференцварош» дошел до 1/8 финала, где будет играть против «Чаквара».

В Лиге Европы венгры демонстрируют неожиданно хорошие результаты – после 7 матчей на их балансе уже 15 очков, которые позволяют находиться на 7-м месте турнирной таблицы.

Личные встречи

Команды еще ни разу не играли между собой в официальных играх.

Интересные факты

Ноттингем победил лишь в 1/5 предыдущих домашних матчей.

Безвыигрышная серия «Ференцвароша» продолжается уже 5 игр (3 из них были общительными).

«Ноттингем» забил всего 23 гола в текущем сезоне Премьер-лиги – 2-й худший результат среди всех команд.

