Украина. Премьер лига
Костюк получил от Суркиса задачу на вторую часть сезона Динамо

Про место в таблице информации нет

ФК Динамо Киев

По информации журналиста Игоря Цыганыка, наставник Динамо Игорь Костюк получил задачу от президента клуба Игоря Суркиса на вторую часть сезон. И она не касается места в таблице.

«Главная задача Костюка на вторую половину чемпионата – стабилизировать состав и вывести молодых игроков, которых он хорошо знает, на уровень первой команды».

«Тут и Редушко, и Пономаренко, и Осипенко, и Захарченко, и Коробов, который может справа в обороне сыграть», – сказал Цыганык.

Киевская команда первую часть сезона завершила на четвертой позиции с отставанием от лидера в девять очков.

Источник: Игорь Циганик
