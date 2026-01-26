Костюк получил от Суркиса задачу на вторую часть сезона Динамо
Про место в таблице информации нет
По информации журналиста Игоря Цыганыка, наставник Динамо Игорь Костюк получил задачу от президента клуба Игоря Суркиса на вторую часть сезон. И она не касается места в таблице.
«Главная задача Костюка на вторую половину чемпионата – стабилизировать состав и вывести молодых игроков, которых он хорошо знает, на уровень первой команды».
«Тут и Редушко, и Пономаренко, и Осипенко, и Захарченко, и Коробов, который может справа в обороне сыграть», – сказал Цыганык.
Киевская команда первую часть сезона завершила на четвертой позиции с отставанием от лидера в девять очков.
Но это пока... Весной прогнозирую ещё большее отставание. Да и лидер в итоге останется один. НАСТОЯЩИЙ!