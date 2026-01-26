Решение принято: культовый клуб попрощается с тренером
Арне Слот покинет пост тренера «Ливерпуля»
Нидерландский коуч Арне Слот не будет тренером «Ливерпуля». Об этом сообщает Indykaila News.
По информации источника, английский гранд в сезоне 2026/27 будет тренировать новый специалист.
Руководство «красных» провело встречу с Хаби Алонсо, стороны обсудили тактику и потенциальные трансферы следующих футболистов: Майкл Олисе, Микки ван де Вен. Адам Уортон и Брэдли Баркола.
Стивен Джеррард может на короткое время возглавить «Ливерпуль». Стороны уже провели встречу.
Ранее сообщалось о том, что «Ливерпуль» нацелился на украинского защитника.
