Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Решение принято: культовый клуб попрощается с тренером
Англия
Решение принято: культовый клуб попрощается с тренером

Арне Слот покинет пост тренера «Ливерпуля»

Getty Images/Global Images Ukraine. Арне Слот

Нидерландский коуч Арне Слот не будет тренером «Ливерпуля». Об этом сообщает Indykaila News.

По информации источника, английский гранд в сезоне 2026/27 будет тренировать новый специалист.

Руководство «красных» провело встречу с Хаби Алонсо, стороны обсудили тактику и потенциальные трансферы следующих футболистов: Майкл Олисе, Микки ван де Вен. Адам Уортон и Брэдли Баркола.

Стивен Джеррард может на короткое время возглавить «Ливерпуль». Стороны уже провели встречу.

Ранее сообщалось о том, что «Ливерпуль» нацелился на украинского защитника.

Даниил Кирияка Источник: X (Twitter)
