Решение принято: культовый клуб попрощается с тренером

Нидерландский коуч Арне Слот не будет тренером «Ливерпуля». Об этом сообщает Indykaila News.

По информации источника, английский гранд в сезоне 2026/27 будет тренировать новый специалист.

Руководство «красных» провело встречу с Хаби Алонсо, стороны обсудили тактику и потенциальные трансферы следующих футболистов: Майкл Олисе, Микки ван де Вен. Адам Уортон и Брэдли Баркола.

Стивен Джеррард может на короткое время возглавить «Ливерпуль». Стороны уже провели встречу.

Ранее сообщалось о том, что «Ливерпуль» нацелился на украинского защитника.