Трансферная зима 2026 года в Англии. Таблица переходов клубов АПЛ
Sport.ua собрал все трансферы английских клубов во время зимнего межсезонья в одном месте
Вашему вниманию предлагается таблица зимних трансферов клубов Английской Премьер-лиги.
При просмотре с телефона таблицу можно прокручивать влево-вправо.
ОБНОВЛЯЕТСЯ
|Пришли
|
Команда
|Ушли
|
|
|
|
Нападающие:
Алиссон (Гремио, 10 млн. евро)
Брайан Маджо (Мец, 12 млн. евро)
|
|
Нападающие:
Дониэлл Мален (Рома, аренда за 2 млн. евро)
|
Вратари:
Фрейзер Форстер (свободный агент)
Полузащитники:
Ромен Февр (Аль-Таавун, возвращение из аренды)
|
|
Защитники:
Хулиан Араухо (Селтик, аренда)
Полузащитники:
Ромен Февр (Оксер, аренда)
Нападающие:
Антуан Семеньо (Манчестер Сити, 72 млн. евро)
|
Нападающие:
Кайє Фуро (Брюгге, 10 млн. евро)
|
|
Вратари:
Меттью Кокс (Шрусбери, аренда)
Полузащитники:
Юнус Конак (Оксфорд, аренда)
Майлс Пирт-Харрис (Оксфорд, неизвестно)
|
Полузащитники:
Паскаль Гросс (Боруссия Д, 2 млн. евро)
Факундо Буонаннотте (Челси, возвращение из аренды)
Эйран Кешин (Бірмінгем, возвращение из аренды)
Эндрю Моран (Лос-Анджелес, возвращение из аренды)
До-йон Юн (Эксельсиор, возвращение из аренды)
|
|
Полузащитники:
Факундо Буонаннотте (Лидс, аренда)
Эйран Кешин (Блэкберн, аренда)
До-йон Юн (Дордрехт, аренда)
|
Нападающие:
Лука Колеошо (Эспаньол, возвращение из аренды)
|
|
Защитники:
Ханнес Делькроа (Лугано, свободный агент)
Нападающие:
Лука Колеошо (Париж, аренда)
|
Защитники:
Калеб Уайли (Уотфорд, возвращение из аренды)
|
|
Полузащитники:
Факундо Буонанотте (Брайтон, возвращение из аренды)
|
Вратари:
Оуэн Гудман (Хаддерсфилд, возвращение из аренды)
Полузащитники:
Хиндоло Мустафа (Нюрнберг, возвращение из аренды)
Нападающие:
Бреннан Джонсон (Тоттенхэм, 40 млн. евро)
Джесурун Рак-Сакйи (Ризерспор, возвращение из аренды)
|
|
Вратари:
Оуэн Гудман (Барнсли, аренда)
Полузащитники:
Науиру Ахамада (Оксер, свободный агент)
Нападающие:
Ромейн Эссе (Ковентри, аренда)
|
Полузащитники:
Харрисон Армстронг (Престон, возвращение из аренды)
|
|
Вратари:
Гарри Тайрер (Кардифф, аренда)
|
Вратари:
Стивен Бенда (Миллуолл, возвращение из аренды)
Полузащитники:
Люк Харрис (Оксфорд, возвращение из аренды)
|
|
|
Полузащитники:
Факундо Буонанотте (Брайтон, аренда)
Чарли Крю (Донкастер, возвращение из аренды)
|
|
|
|
|
|
Защитники:
Макс Аллейн (Уотфорд, возвращение из аренды)
Полузащитники:
Клаудио Эчеверри (Байер, возвращение из аренды)
Нападающие:
Антуан Семеньо (Борнмут, 72 млн. евро)
|
Манчестер Сити
|
|
Полузащитники:
Тоби Коллиер (Вест Бромвич, возвращение из аренды)
|
|
|
Полузащитники:
Джо Уайт (Лейтон Ориент, возвращение из аренды)
Нападающие:
Антонито Кордеро (Вестерло, возвращение из аренды)
|
|
Защитники:
Харрисон Эшби (Брэдфорд, аренда)
Полузащитники:
Джо Уайт (Брэдфорд, аренда)
Нападающие:
Антонито Кордеро (Кадис, аренда)
|
Защитники:
Куябано (Ботафого, возвращение из аренды)
|
|
Нападающие:
Арно Калимуэндо (Айнтрахт, аренда за 1.5 млн. евро)
|
Нападающие:
Джоселин Та Би (Маккабі Нетанія, 4 млн. евро)
|
|
Защитники:
Джо Андерсон (Барроу, неизвестно)
Тимоти Пембеле (Гавр, аренда)
Зак Джонсон (Йорк Сити, аренда)
Полузащитники:
Джей Матете (МК Донс, неизвестно)
|
Полузащитники:
Конор Галлахер (Атлетико, 40 млн. евро)
Нападающие:
Манор Соломон (Вильярреал, возвращение из аренды)
Мин-хьок Ян (Портсмут, возвращение из аренды)
|
|
Защитники:
Коту Такаи (Боруссия М, аренда)
Нападающие:
Бреннан Джонсон (Кристал Пэлас, 40 млн. евро)
Манор Соломон (Фиорентина, аренда)
Мин-хьок Ян (Ковентри, аренда)
|
Защитники:
Каэлан Кейси (Суонси, возвращение из аренды)
Нападающие:
Тати Кастельянос (Лацио, 29 млн. евро)
Пабло (Жил Висенте, 23 млн. евро)
|
|
Защитники:
Каэлан Кейси (Лейтон Ориент, аренда)
Нападающие:
Луис Гильерме (Спортинг, 14 млн. евро)
Никлас Фюллькруг (Милан, аренда)
Каллум Маршалл (Бохум, аренда)
|
Защитники:
Педро Лима (Порту В, возвращение из аренды)
|
|
Защитники:
Ки-Джана Хувер (Шеффилд Юнайтед, аренда)
Полузащитники:
Маршалл Мунетси (Париж, аренда)
