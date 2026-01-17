Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Трансферная зима 2026 года в Англии. Таблица переходов клубов АПЛ

Sport.ua собрал все трансферы английских клубов во время зимнего межсезонья в одном месте

Трансферная зима 2026 года в Англии. Таблица переходов клубов АПЛ
Колаж Sport.ua

Вашему вниманию предлагается таблица зимних трансферов клубов Английской Премьер-лиги.

При просмотре с телефона таблицу можно прокручивать влево-вправо.

ОБНОВЛЯЕТСЯ

Пришли

Команда

 Ушли


Арсенал

Нападающие:

Алиссон (Гремио, 10 млн. евро)

Брайан Маджо (Мец, 12 млн. евро)


Астон Вилла

Нападающие:

Дониэлл Мален (Рома, аренда за 2 млн. евро)

Вратари:

Фрейзер Форстер (свободный агент)

Полузащитники:

Ромен Февр (Аль-Таавун, возвращение из аренды)


Борнмут

Защитники:

Хулиан Араухо (Селтик, аренда)

Полузащитники:

Ромен Февр (Оксер, аренда)

Нападающие:

Антуан Семеньо (Манчестер Сити, 72 млн. евро)

Нападающие:

Кайє Фуро (Брюгге, 10 млн. евро)


Брентфорд

Вратари:

Меттью Кокс (Шрусбери, аренда)

Полузащитники:

Юнус Конак (Оксфорд, аренда)

Майлс Пирт-Харрис (Оксфорд, неизвестно)

Полузащитники:

Паскаль Гросс (Боруссия Д, 2 млн. евро)

Факундо Буонаннотте (Челси, возвращение из аренды)

Эйран Кешин (Бірмінгем, возвращение из аренды)

Эндрю Моран (Лос-Анджелес, возвращение из аренды)

До-йон Юн (Эксельсиор, возвращение из аренды)

Брайтон
Брайтон

Полузащитники:

Факундо Буонаннотте (Лидс, аренда)

Эйран Кешин (Блэкберн, аренда)

До-йон Юн (Дордрехт, аренда)

Нападающие:

Лука Колеошо (Эспаньол, возвращение из аренды)


Бернли

Защитники:

Ханнес Делькроа (Лугано, свободный агент)

Нападающие:

Лука Колеошо (Париж, аренда)

Защитники:

Калеб Уайли (Уотфорд, возвращение из аренды)


Челси

Полузащитники:

Факундо Буонанотте (Брайтон, возвращение из аренды)

Вратари:

Оуэн Гудман (Хаддерсфилд, возвращение из аренды)

Полузащитники:

Хиндоло Мустафа (Нюрнберг, возвращение из аренды)

Нападающие:

Бреннан Джонсон (Тоттенхэм, 40 млн. евро)

Джесурун Рак-Сакйи (Ризерспор, возвращение из аренды)


Кристал Пэлас

Вратари:

Оуэн Гудман (Барнсли, аренда)

Полузащитники:

Науиру Ахамада (Оксер, свободный агент)

Нападающие:

Ромейн Эссе (Ковентри, аренда)

Полузащитники:

Харрисон Армстронг (Престон, возвращение из аренды)


Эвертон

Вратари:

Гарри Тайрер (Кардифф, аренда)

Вратари:

Стивен Бенда (Миллуолл, возвращение из аренды)

Полузащитники:

Люк Харрис (Оксфорд, возвращение из аренды)


Фулхэм

Полузащитники:

Факундо Буонанотте (Брайтон, аренда)

Чарли Крю (Донкастер, возвращение из аренды)


Лидс

Ліверпуль
Ливерпуль

Защитники:

Макс Аллейн (Уотфорд, возвращение из аренды)

Полузащитники:

Клаудио Эчеверри (Байер, возвращение из аренды)

Нападающие:

Антуан Семеньо (Борнмут, 72 млн. евро)

Эпицентр Каменец-Подольский

Манчестер Сити

Полузащитники:

Тоби Коллиер (Вест Бромвич, возвращение из аренды)


Манчестер Юнайтед

Полузащитники:

Джо Уайт (Лейтон Ориент, возвращение из аренды)

Нападающие:

Антонито Кордеро (Вестерло, возвращение из аренды)

Металлист 1925 Харьков
Ньюкасл

Защитники:

Харрисон Эшби (Брэдфорд, аренда)

Полузащитники:

Джо Уайт (Брэдфорд, аренда)

Нападающие:

Антонито Кордеро (Кадис, аренда)

Защитники:

Куябано (Ботафого, возвращение из аренды)

ФК Кудривкa
Ноттингем Форест

Нападающие:

Арно Калимуэндо (Айнтрахт, аренда за 1.5 млн. евро)

Нападающие:

Джоселин Та Би (Маккабі Нетанія, 4 млн. евро)


Сандерленд

Защитники:

Джо Андерсон (Барроу, неизвестно)

Тимоти Пембеле (Гавр, аренда)

Зак Джонсон (Йорк Сити, аренда)

Полузащитники:

Джей Матете (МК Донс, неизвестно)

Полузащитники:

Конор Галлахер (Атлетико, 40 млн. евро)

Нападающие:

Манор Соломон (Вильярреал, возвращение из аренды)

Мин-хьок Ян (Портсмут, возвращение из аренды)


Тоттенхэм

Защитники:

Коту Такаи (Боруссия М, аренда)

Нападающие:

Бреннан Джонсон (Кристал Пэлас, 40 млн. евро)

Манор Соломон (Фиорентина, аренда)

Мин-хьок Ян (Ковентри, аренда)

Защитники:

Каэлан Кейси (Суонси, возвращение из аренды)

Нападающие:

Тати Кастельянос (Лацио, 29 млн. евро)

Пабло (Жил Висенте, 23 млн. евро)


Вест Хэм

Защитники:

Каэлан Кейси (Лейтон Ориент, аренда)

Нападающие:

Луис Гильерме (Спортинг, 14 млн. евро)

Никлас Фюллькруг (Милан, аренда)

Каллум Маршалл (Бохум, аренда)

Защитники:

Педро Лима (Порту В, возвращение из аренды)


Вулверхэмптон

Защитники:

Ки-Джана Хувер (Шеффилд Юнайтед, аренда)

Полузащитники:

Маршалл Мунетси (Париж, аренда)
Дмитрий Вус
Дмитрий Вус Sport.ua
