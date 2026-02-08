Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  В основе только один украинец. Известен состав Бенфики на игру с Алверкой
Португалия
08 февраля 2026, 22:12 | Обновлено 08 февраля 2026, 22:13
В воскресенье, 8 февраля 2026 года, состоится матч 21-го тура чемпионата Португалии между лиссабонской «Бенфикой» и «Алверкой». Игра пройдет на стадионе «Эштадиу да Луж» в Лиссабоне, Бенфика.

Украинский вратарь «Бенфики» Анатолий Трубин начнет игру в стартовом составе своей команды. Его соотечественник, полузащитник Георгий Судаков, остался на скамейке для запасных.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Матч начнется в 22:30 по киевскому времени.

Стартовые составы на игру Бенфика – Алверка:

Дмитрий Вус
Дмитрий Вус Sport.ua
