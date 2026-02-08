В основе только один украинец. Известен состав Бенфики на игру с Алверкой
Игра начнется в 22:30 по киевскому времени
В воскресенье, 8 февраля 2026 года, состоится матч 21-го тура чемпионата Португалии между лиссабонской «Бенфикой» и «Алверкой». Игра пройдет на стадионе «Эштадиу да Луж» в Лиссабоне, Бенфика.
Украинский вратарь «Бенфики» Анатолий Трубин начнет игру в стартовом составе своей команды. Его соотечественник, полузащитник Георгий Судаков, остался на скамейке для запасных.
Матч начнется в 22:30 по киевскому времени.
Стартовые составы на игру Бенфика – Алверка:
📋 O 𝗡𝗢𝗦𝗦𝗢 𝟭𝟭 para hoje!#SLBALV | #LigaPortugalBetclic pic.twitter.com/Yj7jXBO6N0— SL Benfica (@SLBenfica) February 8, 2026
O nosso 𝟏𝟏 𝐢𝐧𝐢𝐜𝐢𝐚𝐥 para o #SLBFCA 👥 pic.twitter.com/nvdWobk5RQ— FC Alverca (@FCAlverca) February 8, 2026
