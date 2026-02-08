Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Украина. Премьер лига
Рух ожидает прибытия на сбор двух новичков

На сборе в Словении львовяне сыграют еще три спарринга

Рух ожидает прибытия на сбор двух новичков
ФК Рух. Игор Невес

Как стало известно Sport.ua, ожидается, что на следующей неделе в расположении «Руха» на зарубежном этапе подготовки появятся два потенциальных новичка. Не исключено, что один из них будет из «Карпат». «Рух», прежде всего, заинтересован в усилении линии обороны, которая в последних контрольных матчах не отличалась надежностью.

На данный момент из «Карпат» точно перешел нападающий Игор Невес, который будет играть на правах аренды. Бразилец призван заменить гамбийца Бабукарра Фаала, который подписал с «Карпатами» контракт до 30 июня 2028 года и обошелся им в 500 тысяч евро.

Также стало известно, что киргиз Бекназ Алмазбеков не смог выехать на сборы в Словению из-за проблем с визой. В эти дни он выступает за молодежный состав «Руха» во Львове на всеукраинском турнире, посвященном памяти тренера Эрнеста Юста.

Игор Невес Рух Львов Карпаты Львов трансферы трансферы УПЛ
Андрей Писаренко
Андрей Писаренко Sport.ua
