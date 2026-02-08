Рух ожидает прибытия на сбор двух новичков

Как стало известно Sport.ua, ожидается, что на следующей неделе в расположении «Руха» на зарубежном этапе подготовки появятся два потенциальных новичка. Не исключено, что один из них будет из «Карпат». «Рух», прежде всего, заинтересован в усилении линии обороны, которая в последних контрольных матчах не отличалась надежностью.

На данный момент из «Карпат» точно перешел нападающий Игор Невес, который будет играть на правах аренды. Бразилец призван заменить гамбийца Бабукарра Фаала, который подписал с «Карпатами» контракт до 30 июня 2028 года и обошелся им в 500 тысяч евро.

Также стало известно, что киргиз Бекназ Алмазбеков не смог выехать на сборы в Словению из-за проблем с визой. В эти дни он выступает за молодежный состав «Руха» во Львове на всеукраинском турнире, посвященном памяти тренера Эрнеста Юста.