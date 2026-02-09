Барса – единственная команда среди топ-8 лиг Европы без потерь очков дома
Барселона одержала победы во всех 11 встречах Ла Лиги на своем стадионе
Среди восьми сильнейших европейских чемпионатов остался лишь один клуб, сохраняющий стопроцентный показатель в домашних матчах.
Этим достижением выделилась «Барселона», о чем сообщает издание Mundo Deportivo. В текущем сезоне Ла Лиги каталонский коллектив одержал победы во всех 11 встречах на своем стадионе.
Ни одна другая команда из элитных дивизионов Испании, Англии, Германии, Франции, Италии, Португалии, Нидерландов или Бельгии не смогла избежать хотя бы одной ничьей или поражения дома.
Свою следующую игру на «Камп Ноу» «сине-гранатовые» проведут 22 февраля. Оппонентом каталонцев станет «Леванте».
После 23 туров у каталонцев 58 очков, и они возглавляют турнирную таблицу Ла Лиги, опережая ближайшего конкурента – мадридский «Реал» на один бал.
