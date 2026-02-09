Французский форвард Килиан Мбаппе установил окончательный счет в матче 23-го тура Ла Лиги 2025/26 Валенсия – Реал Мадрид – сливочные победили со счетом 2:0.

Мбаппе отличился на 90+1-й минуте с передачи Браима Диаса. Первый гол в этой игре на 65-й оформил Альваро Каррерас.

Килиан забил 23-й гол в текущем сезоне чемпионата Испании. Он возглавляет гонку бомбардиров, у ближайшего преследователя – Ведата Мурики (Мальорка) – 15 мячей.

❗️ ВИДЕО. Как Мбаппе поставил точку в матче Валенсия – Реал на 90+1-й минуте

Getty Images/Global Images Ukraine

Getty Images/Global Images Ukraine