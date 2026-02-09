Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ВИДЕО. Как Мбаппе поставил точку в матче Валенсия – Реал на 90+1-й минуте
Испания
09 февраля 2026, 00:40 | Обновлено 09 февраля 2026, 00:47
21
0

ВИДЕО. Как Мбаппе поставил точку в матче Валенсия – Реал на 90+1-й минуте

Килиан забил в конце встречи, сливочные одержали выездную победу со счетом 2:0

09 февраля 2026, 00:40 | Обновлено 09 февраля 2026, 00:47
21
0
ВИДЕО. Как Мбаппе поставил точку в матче Валенсия – Реал на 90+1-й минуте
Getty Images/Global Images Ukraine. Килиан Мбаппе и Альваро Каррерас

Французский форвард Килиан Мбаппе установил окончательный счет в матче 23-го тура Ла Лиги 2025/26 Валенсия – Реал Мадрид – сливочные победили со счетом 2:0.

Мбаппе отличился на 90+1-й минуте с передачи Браима Диаса. Первый гол в этой игре на 65-й оформил Альваро Каррерас.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Килиан забил 23-й гол в текущем сезоне чемпионата Испании. Он возглавляет гонку бомбардиров, у ближайшего преследователя – Ведата Мурики (Мальорка) – 15 мячей.

❗️ ВИДЕО. Как Мбаппе поставил точку в матче Валенсия – Реал на 90+1-й минуте

Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
По теме:
Валенсия – Реал Мадрид – 0:2. Каррерас и Мбаппе. Видео голов и обзор матча
Волевая победа. ПСВ на выезде обыграл Гронинген
Бенфика с украинцами вырвала победу в чемпионате Португалии
видео голов и обзор Килиан Мбаппе Реал Мадрид Валенсия Валенсия - Реал Ла Лига чемпионат Испании по футболу Браим Диас
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ВИДЕО. Реал вышел вперед в матче 23-го тура Ла Лиги с Валенсией на 65-й мин
Футбол | 08 февраля 2026, 23:34 0
ВИДЕО. Реал вышел вперед в матче 23-го тура Ла Лиги с Валенсией на 65-й мин
ВИДЕО. Реал вышел вперед в матче 23-го тура Ла Лиги с Валенсией на 65-й мин

Альваро Каррерас с передачи Дина Хейсена сделал счет 1:0 в пользу сливочных

ОИ-2026. Без личного рекорда. Украина – в топ-10 смешанной гонки
Олимпийские игры | 08 февраля 2026, 16:20 22
ОИ-2026. Без личного рекорда. Украина – в топ-10 смешанной гонки
ОИ-2026. Без личного рекорда. Украина – в топ-10 смешанной гонки

Украинцы показали восьмой результат

Саудовская Про-лига публично осадила Роналду. Но рискует потерпеть крах
Футбол | 08.02.2026, 12:00
Саудовская Про-лига публично осадила Роналду. Но рискует потерпеть крах
Саудовская Про-лига публично осадила Роналду. Но рискует потерпеть крах
Легенда Динамо подписал контракт с топовым клубом чемпионата Англии
Футбол | 08.02.2026, 07:33
Легенда Динамо подписал контракт с топовым клубом чемпионата Англии
Легенда Динамо подписал контракт с топовым клубом чемпионата Англии
Один из самых больших клубов в истории рассматривает подписание Шапаренко
Футбол | 08.02.2026, 09:55
Один из самых больших клубов в истории рассматривает подписание Шапаренко
Один из самых больших клубов в истории рассматривает подписание Шапаренко
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Йожеф САБО: «Это такой ублюдок, сидит на деньгах, его н***й гнать надо»
Йожеф САБО: «Это такой ублюдок, сидит на деньгах, его н***й гнать надо»
07.02.2026, 08:12 6
Футбол
У Мудрика новые неприятности. Грозит пожизненная дисквалификация
У Мудрика новые неприятности. Грозит пожизненная дисквалификация
08.02.2026, 09:35 24
Футбол
Один из главных бриллиантов сборной Украины настроен перейти в Барселону
Один из главных бриллиантов сборной Украины настроен перейти в Барселону
07.02.2026, 06:32 7
Футбол
Тренеры Усика признали поражение Александра в бою с известным супертяжем
Тренеры Усика признали поражение Александра в бою с известным супертяжем
08.02.2026, 10:23 6
Бокс
Восемь голов: Португалия и Испания определили победителя чемпионата Европы
Восемь голов: Португалия и Испания определили победителя чемпионата Европы
07.02.2026, 22:31 3
Футзал
ОФИЦИАЛЬНО. Александр Усик объявил о большом боксерском шоу
ОФИЦИАЛЬНО. Александр Усик объявил о большом боксерском шоу
07.02.2026, 09:14 3
Бокс
Лионель Месси выбрал себе новый клуб. Аргентинец вернется в Европу
Лионель Месси выбрал себе новый клуб. Аргентинец вернется в Европу
08.02.2026, 10:44 3
Футбол
Дебют Зинченко! АЗ Алкмаар и Аякс сыграли матч чемпионата Нидерландов
Дебют Зинченко! АЗ Алкмаар и Аякс сыграли матч чемпионата Нидерландов
08.02.2026, 17:25 6
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем