ВИДЕО. Как Мбаппе поставил точку в матче Валенсия – Реал на 90+1-й минуте
Килиан забил в конце встречи, сливочные одержали выездную победу со счетом 2:0
Французский форвард Килиан Мбаппе установил окончательный счет в матче 23-го тура Ла Лиги 2025/26 Валенсия – Реал Мадрид – сливочные победили со счетом 2:0.
Мбаппе отличился на 90+1-й минуте с передачи Браима Диаса. Первый гол в этой игре на 65-й оформил Альваро Каррерас.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Килиан забил 23-й гол в текущем сезоне чемпионата Испании. Он возглавляет гонку бомбардиров, у ближайшего преследователя – Ведата Мурики (Мальорка) – 15 мячей.
❗️ ВИДЕО. Как Мбаппе поставил точку в матче Валенсия – Реал на 90+1-й минуте
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Альваро Каррерас с передачи Дина Хейсена сделал счет 1:0 в пользу сливочных
Украинцы показали восьмой результат