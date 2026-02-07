Определен лучший футболист в истории. Пеле – 3-й. Кто лидер?
Список возглавил Лионель Месси
Известный британский портал GiveMeSport составил рейтинг лучших футболистов всех времен.
На первом месте оказался Лионель Месси – восьмикратный обладатель «Золотого мяча» и чемпион мира 2022 года с Аргентиной. Второе место досталось лучшему бомбардиру в истории футбола Криштиану Роналду.
Третье место занял легендарный бразилец Пеле, который выиграл три чемпионата мира.
На четвертом месте разместился легендарный Диего Марадона, а топ-5 закрывает нидерландский волшебник Йохан Кройф.
Топ-10 лучших футболистов за историю футбола:
- Лионель Месси
- Пеле
- Диего Марадона
- Криштиану Роналду
- Йохан Кройф
- Роналдо
- Зинедин Зидан
- Франц Беккенбауэр
- Альфредо Ди Стефано
- Жан-Марко ван Бастен
