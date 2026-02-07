Определен лучший футболист в истории. Пеле – 3-й. Кто лидер?

Известный британский портал GiveMeSport составил рейтинг лучших футболистов всех времен.

На первом месте оказался Лионель Месси – восьмикратный обладатель «Золотого мяча» и чемпион мира 2022 года с Аргентиной. Второе место досталось лучшему бомбардиру в истории футбола Криштиану Роналду.

Третье место занял легендарный бразилец Пеле, который выиграл три чемпионата мира.

На четвертом месте разместился легендарный Диего Марадона, а топ-5 закрывает нидерландский волшебник Йохан Кройф.​

Топ-10 лучших футболистов за историю футбола:

Лионель Месси Пеле Диего Марадона Криштиану Роналду Йохан Кройф Роналдо Зинедин Зидан Франц Беккенбауэр Альфредо Ди Стефано Жан-Марко ван Бастен

​