Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Определен лучший футболист в истории. Пеле – 3-й. Кто лидер?

Список возглавил Лионель Месси

Определен лучший футболист в истории. Пеле – 3-й. Кто лидер?
Getty Images/Global Images Ukraine. Месси и Пеле

Известный британский портал GiveMeSport составил рейтинг лучших футболистов всех времен.

На первом месте оказался Лионель Месси – восьмикратный обладатель «Золотого мяча» и чемпион мира 2022 года с Аргентиной. Второе место досталось лучшему бомбардиру в истории футбола Криштиану Роналду.

Третье место занял легендарный бразилец Пеле, который выиграл три чемпионата мира.

На четвертом месте разместился легендарный Диего Марадона, а топ-5 закрывает нидерландский волшебник Йохан Кройф.​

Топ-10 лучших футболистов за историю футбола:

  1. Лионель Месси
  2. Пеле
  3. Диего Марадона
  4. Криштиану Роналду
  5. Йохан Кройф
  6. Роналдо
  7. Зинедин Зидан
  8. Франц Беккенбауэр
  9. Альфредо Ди Стефано
  10. Жан-Марко ван Бастен

Роналдо Криштиану Роналду Пеле Лионель Месси Зинедин Зидан Диего Марадона Франц Беккенбауэр Альфредо ди Стефано Йохан Кройф Ференц Пушкаш GiveMeSport
Дмитрий Олийченко Источник: GiveMeSport
