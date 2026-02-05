ОФИЦИАЛЬНО. Рома приняла категорическое решение по Довбику
Артема исключили из заявки на Лигу Европы
«Рома» обнародовала официальную заявку на матчи плей-офф Лиги Европы. Украинский форвард Артем Довбик не попал в основной список Джан Пьеро Гасперини вместе с Анхелиньо.
Артем Довбик по-прежнему находится вне игры из-за серьезной травмы. Нападающий сборной Украины восстанавливается после тяжелой травмы – разрыва мышечно-сухожильного аппарата левого бедра. После обследования футболисту потребовалось хирургическое вмешательство, которое уже было успешно проведено. Артем рискует пропустить весь остаток сезона 2025/26.
«Волки» напрямую вышли в плей-офф, набрав 16 очков и заняв восьмое место на основном этапе. Потенциального соперника римляне узнают после завершения стыковых матчей.
С Анхелиньо вообще загадочная история. 5 октября заболел гриппом якобы, который перерос в астматический бронхит. В итоге чувак потерял 9 кг и с тех пор ни разу не играл за 4 месяца, хотя иногда был в заявке. Еще не слышал, чтоб бронхит убил карьеру футболиста, однако всякое бывает на этом свете.