Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  ОФИЦИАЛЬНО. Рома приняла категорическое решение по Довбику
Лига Европы
05 февраля 2026, 23:10 | Обновлено 05 февраля 2026, 23:24
ОФИЦИАЛЬНО. Рома приняла категорическое решение по Довбику

Артема исключили из заявки на Лигу Европы

Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Довбик

«Рома» обнародовала официальную заявку на матчи плей-офф Лиги Европы. Украинский форвард Артем Довбик не попал в основной список Джан Пьеро Гасперини вместе с Анхелиньо.

Артем Довбик по-прежнему находится вне игры из-за серьезной травмы. Нападающий сборной Украины восстанавливается после тяжелой травмы – разрыва мышечно-сухожильного аппарата левого бедра. После обследования футболисту потребовалось хирургическое вмешательство, которое уже было успешно проведено. Артем рискует пропустить весь остаток сезона 2025/26.

«Волки» напрямую вышли в плей-офф, набрав 16 очков и заняв восьмое место на основном этапе. Потенциального соперника римляне узнают после завершения стыковых матчей.

По теме:
ДЕ РОССИ: «Малиновский говорил, что у него нет проблем, но они были»
Определено будущее лидера сборной Украины Малиновского
Роналду не примет участие в важном матче Аль-Насра
Рома Рим Серия A Лига Европы заявки на Лигу Европы заявка Артем Довбик
Дмитрий Олийченко Источник: ФК Рома
Harun Bakircioğlu
Оба лазаретные.
С Анхелиньо вообще загадочная история. 5 октября заболел гриппом якобы, который перерос в астматический бронхит. В итоге чувак потерял 9 кг и с тех пор ни разу не играл за 4 месяца, хотя иногда был в заявке. Еще не слышал, чтоб бронхит убил карьеру футболиста, однако всякое бывает на этом свете.
