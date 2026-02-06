Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Эдегор раскрыл секрет Артеты – как тренер меняет ход матчей
Англия
06 февраля 2026, 02:24 | Обновлено 06 февраля 2026, 02:25
28
0

Эдегор раскрыл секрет Артеты – как тренер меняет ход матчей

Капитан Арсенала рассказал о наставнике лондонцев

06 февраля 2026, 02:24 | Обновлено 06 февраля 2026, 02:25
28
0
Эдегор раскрыл секрет Артеты – как тренер меняет ход матчей
Getty Images/Global Images Ukraine

Капитан «Арсенала» Мартин Эдегор выразил восхищение тем, как Микель Артета интерпретирует футбольные процессы.

«Тренер обеспечивает нас всем инструментарием и неизменно ожидает от каждого предельной самоотдачи. Это особенно заметно в матчах, где сценарий развивается не в нашу пользу.

Его тактическое чутье и способность мгновенно определять факторы, необходимые для перелома игры, – нечто уникальное, с чем я раньше не сталкивался.

То, как глубоко он анализирует футбол и транслирует свои идеи команде, играет ключевую роль и выручает нас в кризисные моменты. Он открыл для меня множество аспектов, о которых я прежде даже не задумывался.

Реализуя его установки на практике, ты осознаешь их логику и эффективность. Иногда это касается незначительных штрихов, иногда – фундаментальных вещей, важность которых неочевидна, пока он не даст пояснения. Его внимание к деталям поразительно.

Если говорить о моей роли на поле, то чаще всего правки касаются перемещений. Например, угла совершаемого рывка. Бывает, я слишком смещаюсь вправо, а он советует действовать левее или сначала увести за собой оппонента, а затем резко уйти во фланг.

Это тонкие настройки: как именно атаковать свободное пространство и в какой момент запрашивать передачу», – поделился мыслями полузащитник.

По теме:
Реал нашел замену Арбелоа. С тренером уже связались
Источник: В Арсенале есть два игрока, грустящие из-за ухода Зинченко
«Это будет катастрофа». В Англии обеспокоены ситуацией с будущим Миколенко
Мартин Эдегор Микель Артета Арсенал Лондон Английская Премьер-лига
Михаил Олексиенко Источник: FourFourTwo
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Турки АЛЬ-ШЕЙХ: «Мы устроим для него самый большой бой в истории бокса»
Бокс | 05 февраля 2026, 10:18 0
Турки АЛЬ-ШЕЙХ: «Мы устроим для него самый большой бой в истории бокса»
Турки АЛЬ-ШЕЙХ: «Мы устроим для него самый большой бой в истории бокса»

Функционер запланировал масштабное шоу в Мексике

Дерек ЧИСОРА: «Этот урод трижды надрал мне задницу. Не хочу говорить о нем»
Бокс | 05 февраля 2026, 04:22 1
Дерек ЧИСОРА: «Этот урод трижды надрал мне задницу. Не хочу говорить о нем»
Дерек ЧИСОРА: «Этот урод трижды надрал мне задницу. Не хочу говорить о нем»

Боксер не хочет обсуждать Фьюри

Дерек ЧИСОРА: «Не бейся с ним. Он может нокаутировать и убить на ринге»
Бокс | 05.02.2026, 07:41
Дерек ЧИСОРА: «Не бейся с ним. Он может нокаутировать и убить на ринге»
Дерек ЧИСОРА: «Не бейся с ним. Он может нокаутировать и убить на ринге»
Скандал вокруг Роналду: лига Саудовской Аравии прокомментировала ситуацию
Футбол | 06.02.2026, 00:50
Скандал вокруг Роналду: лига Саудовской Аравии прокомментировала ситуацию
Скандал вокруг Роналду: лига Саудовской Аравии прокомментировала ситуацию
Депортация и уголовное дело. Михаил Мудрик попал в очередной скандал
Футбол | 05.02.2026, 22:42
Депортация и уголовное дело. Михаил Мудрик попал в очередной скандал
Депортация и уголовное дело. Михаил Мудрик попал в очередной скандал
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Деонтей УАЙЛДЕР: «Я решил, что драться с ним не буду. Дело в том, что...»
Деонтей УАЙЛДЕР: «Я решил, что драться с ним не буду. Дело в том, что...»
04.02.2026, 06:42 3
Бокс
В Англии возмущены поступком Шевченко в ситуации с Мудриком
В Англии возмущены поступком Шевченко в ситуации с Мудриком
05.02.2026, 07:48 19
Футбол
Испания и Хорватия определили первого финалиста чемпионата Европы
Испания и Хорватия определили первого финалиста чемпионата Европы
04.02.2026, 19:57 1
Футзал
Украина на Олимпиадах. 1994-2006 – слезы Баюл и биатлонные приоритеты
Украина на Олимпиадах. 1994-2006 – слезы Баюл и биатлонные приоритеты
04.02.2026, 14:45 16
Олимпийские игры
Зинченко получил предложение перейти в топовый чемпионат к лидеру еврокубка
Зинченко получил предложение перейти в топовый чемпионат к лидеру еврокубка
04.02.2026, 23:51 2
Футбол
Лучшего соперника Усика назвали величайшим мошенником в истории бокса
Лучшего соперника Усика назвали величайшим мошенником в истории бокса
05.02.2026, 08:55 3
Бокс
В ФИФА приняли решение о сборной россии после призыва Инфантино
В ФИФА приняли решение о сборной россии после призыва Инфантино
04.02.2026, 08:18 11
Футбол
Михаилу Мудрику дали надежду в Англии
Михаилу Мудрику дали надежду в Англии
04.02.2026, 09:20 11
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем