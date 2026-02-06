Эдегор раскрыл секрет Артеты – как тренер меняет ход матчей

Капитан «Арсенала» Мартин Эдегор выразил восхищение тем, как Микель Артета интерпретирует футбольные процессы.

«Тренер обеспечивает нас всем инструментарием и неизменно ожидает от каждого предельной самоотдачи. Это особенно заметно в матчах, где сценарий развивается не в нашу пользу.

Его тактическое чутье и способность мгновенно определять факторы, необходимые для перелома игры, – нечто уникальное, с чем я раньше не сталкивался.

То, как глубоко он анализирует футбол и транслирует свои идеи команде, играет ключевую роль и выручает нас в кризисные моменты. Он открыл для меня множество аспектов, о которых я прежде даже не задумывался.

Реализуя его установки на практике, ты осознаешь их логику и эффективность. Иногда это касается незначительных штрихов, иногда – фундаментальных вещей, важность которых неочевидна, пока он не даст пояснения. Его внимание к деталям поразительно.

Если говорить о моей роли на поле, то чаще всего правки касаются перемещений. Например, угла совершаемого рывка. Бывает, я слишком смещаюсь вправо, а он советует действовать левее или сначала увести за собой оппонента, а затем резко уйти во фланг.

Это тонкие настройки: как именно атаковать свободное пространство и в какой момент запрашивать передачу», – поделился мыслями полузащитник.