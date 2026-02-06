Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Скандал вокруг Роналду: лига Саудовской Аравии прокомментировала ситуацию
Саудовская Аравия
06 февраля 2026, 00:50 | Обновлено 06 февраля 2026, 00:51
462
0

Скандал вокруг Роналду: лига Саудовской Аравии прокомментировала ситуацию

Криштиану недоволен тем, как Суверенный фонд управляет Аль-Насром

06 февраля 2026, 00:50 | Обновлено 06 февраля 2026, 00:51
462
0
Скандал вокруг Роналду: лига Саудовской Аравии прокомментировала ситуацию
Getty Images/Global Images Ukraine

В чемпионате Саудовской Аравии прокомментировали ситуацию с Криштиану Роналду.

Ранее 41-летний нападающий сборной Португалии пропустил матч чемпионата Саудовской Аравии против «Аль-Рияда» (1:0). Перед этим появилась информация, что Роналду недоволен тем, как Суверенный фонд Саудовской Аравии (PIF) управляет клубом по сравнению с конкурентами, в частности с «Аль-Хилалем».

Также сообщалось, что Роналду выступал против перехода Карима Бензема в «Аль-Хилаль», считая, что это наносит ущерб конкурентной борьбе.

«Саудовская лига строится на простом принципе – каждый клуб действует самостоятельно, но по единым правилам.

У команд есть собственные советы директоров, руководители и футбольный менеджмент. Решения по кадровым вопросам, расходам и стратегическому развитию принимаются самими клубами в рамках финансовой системы, созданной для обеспечения устойчивости и конкурентного баланса. Эти правила в равной степени применяются ко всем участникам лиги.

Криштиану с момента перехода был полностью вовлечен в проект «Аль-Насра» и сыграл значимую роль в развитии клуба и формировании его амбиций.

Как и любой игрок элитного уровня, он стремится побеждать. Однако ни один футболист, независимо от своего статуса, не может принимать решения за пределами собственного клуба.

Недавняя трансферная активность наглядно демонстрирует эту независимость. Один клуб усилился определенным образом, другой выбрал иной подход. Это были решения самих команд, принятые в рамках утвержденных финансовых параметров.

Уровень конкуренции в лиге говорит сам за себя. С учетом того, что между четырьмя лидерами всего несколько очков, борьба за чемпионство остается открытой. Такой баланс подтверждает, что действующая система функционирует так, как и задумывалось.

Основное внимание по-прежнему сосредоточено на футболе – на поле, где ему и место, – и на поддержании честной и устойчивой конкуренции для игроков и болельщиков», – заявил представитель лиги.

По теме:
Роналду не примет участие в важном матче Аль-Насра
Аль-Наср ведет переговоры по топ-трансферу на фоне скандала с Роналду
С хет-триком Бензема. Аль-Хиляль разгромил в выездном матче Аль-Ахдуд
Криштиану Роналду чемпионат Саудовской Аравии по футболу скандал Карим Бензема Аль-Хиляль
Михаил Олексиенко Источник: ESPN
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Жирона подтвердила предложение по Цыганкову. Что решил клуб
Футбол | 05 февраля 2026, 16:55 1
Жирона подтвердила предложение по Цыганкову. Что решил клуб
Жирона подтвердила предложение по Цыганкову. Что решил клуб

Карсель заявил, что клуб отказался от трансфера

Показали характер. Шахтер победил Ригу
Футбол | 05 февраля 2026, 18:01 26
Показали характер. Шахтер победил Ригу
Показали характер. Шахтер победил Ригу

«Горняки» одержали первую победу в 2026 году, в волевом стиле одолев чемпиона Латвии

Хацкевич рассказал, как Гусин и Каладзе нарушали закон
Футбол | 05.02.2026, 09:18
Хацкевич рассказал, как Гусин и Каладзе нарушали закон
Хацкевич рассказал, как Гусин и Каладзе нарушали закон
Лучшего соперника Усика назвали величайшим мошенником в истории бокса
Бокс | 05.02.2026, 08:55
Лучшего соперника Усика назвали величайшим мошенником в истории бокса
Лучшего соперника Усика назвали величайшим мошенником в истории бокса
Усик выступил с публичным обращением к Криштиану Роналду
Футбол | 06.02.2026, 00:02
Усик выступил с публичным обращением к Криштиану Роналду
Усик выступил с публичным обращением к Криштиану Роналду
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Турки АЛЬ-ШЕЙХ: «Мы устроим для него самый большой бой в истории бокса»
Турки АЛЬ-ШЕЙХ: «Мы устроим для него самый большой бой в истории бокса»
05.02.2026, 10:18
Бокс
Кроуфорд назвал единственного боксера, который смог бы его победить
Кроуфорд назвал единственного боксера, который смог бы его победить
04.02.2026, 05:02
Бокс
Зинченко получил предложение перейти в топовый чемпионат к лидеру еврокубка
Зинченко получил предложение перейти в топовый чемпионат к лидеру еврокубка
04.02.2026, 23:51 2
Футбол
БЛОХИН: «Он хотел своего сына в сборную запхать. Покажи паспорт...»
БЛОХИН: «Он хотел своего сына в сборную запхать. Покажи паспорт...»
04.02.2026, 07:59 2
Футбол
Дерек ЧИСОРА: «Не бейся с ним. Он может нокаутировать и убить на ринге»
Дерек ЧИСОРА: «Не бейся с ним. Он может нокаутировать и убить на ринге»
05.02.2026, 07:41 6
Бокс
Идет работа над трансфером Месси. В клубе подтвердили
Идет работа над трансфером Месси. В клубе подтвердили
04.02.2026, 14:11
Футбол
Шахтер завершил трансфер легионера с впечатляющей статистикой
Шахтер завершил трансфер легионера с впечатляющей статистикой
04.02.2026, 23:50 1
Футбол
Турки Аль-Шейх отреагировал на то, что Усик назвал его братом
Турки Аль-Шейх отреагировал на то, что Усик назвал его братом
04.02.2026, 04:02 6
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем