Скандал вокруг Роналду: лига Саудовской Аравии прокомментировала ситуацию

В чемпионате Саудовской Аравии прокомментировали ситуацию с Криштиану Роналду.

Ранее 41-летний нападающий сборной Португалии пропустил матч чемпионата Саудовской Аравии против «Аль-Рияда» (1:0). Перед этим появилась информация, что Роналду недоволен тем, как Суверенный фонд Саудовской Аравии (PIF) управляет клубом по сравнению с конкурентами, в частности с «Аль-Хилалем».

Также сообщалось, что Роналду выступал против перехода Карима Бензема в «Аль-Хилаль», считая, что это наносит ущерб конкурентной борьбе.

«Саудовская лига строится на простом принципе – каждый клуб действует самостоятельно, но по единым правилам.

У команд есть собственные советы директоров, руководители и футбольный менеджмент. Решения по кадровым вопросам, расходам и стратегическому развитию принимаются самими клубами в рамках финансовой системы, созданной для обеспечения устойчивости и конкурентного баланса. Эти правила в равной степени применяются ко всем участникам лиги.

Криштиану с момента перехода был полностью вовлечен в проект «Аль-Насра» и сыграл значимую роль в развитии клуба и формировании его амбиций.

Как и любой игрок элитного уровня, он стремится побеждать. Однако ни один футболист, независимо от своего статуса, не может принимать решения за пределами собственного клуба.

Недавняя трансферная активность наглядно демонстрирует эту независимость. Один клуб усилился определенным образом, другой выбрал иной подход. Это были решения самих команд, принятые в рамках утвержденных финансовых параметров.

Уровень конкуренции в лиге говорит сам за себя. С учетом того, что между четырьмя лидерами всего несколько очков, борьба за чемпионство остается открытой. Такой баланс подтверждает, что действующая система функционирует так, как и задумывалось.

Основное внимание по-прежнему сосредоточено на футболе – на поле, где ему и место, – и на поддержании честной и устойчивой конкуренции для игроков и болельщиков», – заявил представитель лиги.