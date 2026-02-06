Стародубцева сыграет в квалификации тысячника в Дохе: известна соперница

Украинская теннисистка Юлия Стародубцева (WTA 102) сыграет в квалификации хардового турнира WTA 1000 в Дохе, Катар.

В первом раунде отбора украинка сыграет против Антонии Ружич (Хорватия, WTA 67).

Лучшие моменты теннисных матчей LIVE в Telegram-канале Теннис на Sport.ua

Ранее Юлия никогда не играла против Ружич. Встреча начнется 6 февраля в 10:00 по Киеву.

Победительница противостояния в решающем матче квалификации встретится либо с Моюкой Утидзимой, либо с Ребеккой Шрамковой.