Стародубцева сыграет в квалификации тысячника в Дохе: известна соперница
Юлия поборется против Антонии Ружич в первом раунде отбора WTA 1000 в Катаре
Украинская теннисистка Юлия Стародубцева (WTA 102) сыграет в квалификации хардового турнира WTA 1000 в Дохе, Катар.
В первом раунде отбора украинка сыграет против Антонии Ружич (Хорватия, WTA 67).
Лучшие моменты теннисных матчей LIVE в Telegram-канале Теннис на Sport.ua
Ранее Юлия никогда не играла против Ружич. Встреча начнется 6 февраля в 10:00 по Киеву.
Победительница противостояния в решающем матче квалификации встретится либо с Моюкой Утидзимой, либо с Ребеккой Шрамковой.
