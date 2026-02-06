Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Стародубцева сыграет в квалификации тысячника в Дохе: известна соперница
WTA
06 февраля 2026, 01:58 |
37
0

Юлия поборется против Антонии Ружич в первом раунде отбора WTA 1000 в Катаре

Getty Images/Global Images Ukraine. Юлия Стародубцева

Украинская теннисистка Юлия Стародубцева (WTA 102) сыграет в квалификации хардового турнира WTA 1000 в Дохе, Катар.

В первом раунде отбора украинка сыграет против Антонии Ружич (Хорватия, WTA 67).

Лучшие моменты теннисных матчей LIVE в Telegram-канале Теннис на Sport.ua

Ранее Юлия никогда не играла против Ружич. Встреча начнется 6 февраля в 10:00 по Киеву.

Победительница противостояния в решающем матче квалификации встретится либо с Моюкой Утидзимой, либо с Ребеккой Шрамковой.

По теме:
Юлия Стародубцева – Антония Ружич. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Соболенко и другие топы снялись с тысячника в Дохе. Кто сыграет из украинок
Как выглядит рейтинг WTA после Aus Open? Свитолина вернулась в топ-10!
Юлия Стародубцева Антония Ружич WTA Доха
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
